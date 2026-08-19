Tin chuyển nhượng 19/8: Al-Hilal đàm phán mua Harry Kane, Inter tự tin có Curtis Jones Thị trường chuyển nhượng rực lửa khi Al-Hilal liên tiếp tiếp cận Harry Kane và Ollie Watkins, trong khi Inter Milan tự tin hoàn tất thương vụ Curtis Jones với giá 35 triệu euro.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè tiếp tục chứng kiến những diễn biến vô cùng sôi động khi các đại gia từ Saudi Pro League tăng tốc đàm phán với những chân sút hàng đầu thế giới. Bên cạnh đó, các CLB lớn tại châu Âu như Inter Milan, Tottenham Hotspur hay Newcastle United cũng đang ráo riết củng cố lực lượng nhằm chuẩn bị cho mùa giải mới đầy khốc liệt.

Al-Hilal và làn sóng tấn công hàng công từ Saudi Pro League

Đại diện của tiền đạo Harry Kane đã tiến hành đàm phán trực tiếp với câu lạc bộ Al-Hilal. Ở tuổi 33, chân sút thuộc biên chế Bayern Munich tỏ ra sẵn sàng đón nhận cơ hội chuyển tới thi đấu tại Saudi Pro League. Đội bóng Ả Rập Xê Út xem ngôi sao người Anh là mục tiêu trọng tâm nhằm nâng cấp toàn diện sức mạnh hỏa lực trong các kỳ chuyển nhượng tới.

Kane đang được Al-Hilal theo đuổi gắt gao. Ảnh: Getty Images.

Không dừng lại ở đó, Al-Hilal còn đạt thêm bước tiến lớn ở thương vụ Ollie Watkins. Chân sút 30 tuổi của Aston Villa đã đồng ý các điều khoản cá nhân để gia nhập đại diện Saudi Arabia. Duy trì phong độ ghi bàn vô cùng ổn định trong màu áo Aston Villa lẫn tuyển Anh, Watkins là phương án bổ sung chất lượng và Al-Hilal chuẩn bị gửi đề nghị chính thức đầu tiên tới ban lãnh đạo đội bóng vùng Midlands.

Inter Milan tự tin chiêu mộ tiền vệ Curtis Jones từ Liverpool

Tại Italia, Inter Milan đang coi Curtis Jones là mục tiêu hàng đầu cho tuyến giữa. Tiền vệ 25 tuổi người Anh thể hiện phong độ thăng hoa và sự trưởng thành vượt bậc trong màu áo Liverpool suốt các mùa giải vừa qua. Ban lãnh đạo Inter Milan tin tưởng mức phí 35 triệu euro (tương đương 29 triệu bảng) sẽ đủ sức thuyết phục đội chủ sân Anfield nhả người.

Curtis Jones được Inter săn đón.

Các diễn biến nóng hổi khác trên thị trường chuyển nhượng

Bên cạnh hai điểm nóng Al-Hilal và Inter Milan, thị trường châu Âu cũng ghi nhận hàng loạt chuyển động đáng chú ý: