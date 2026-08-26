Tin chuyển nhượng 26/8: Man City ra giá 145 triệu euro mua Enzo, MU nhắm Finn Jeltsch Thị trường chuyển nhượng nóng lên với bom tấn 145 triệu euro của Man City cho Enzo Fernandez, trong khi Aston Villa và Nottingham Forest liên tiếp đón tân binh.

Thị trường chuyển nhượng hè 2026 đang bước vào những ngày thi đấu quyết liệt nhất trên bàn đàm phán. Hàng loạt câu lạc bộ hàng đầu tại Premier League đồng loạt tăng tốc nhằm kiện toàn bộ khung đội hình trước giờ đóng cửa sổ giao dịch.

Man City tạo địa chấn với Enzo Fernandez, Aston Villa áp sát Nicolas Jackson

Tâm điểm của thị trường chuyển nhượng hướng về Manchester City khi đội bóng này chuẩn bị gửi lời đề nghị chính thức trị giá khoảng 145 triệu euro tới Chelsea để chiêu mộ Enzo Fernandez. Tuyển thủ Argentina được xem là mảnh ghép chiến lược hàng đầu nhằm nâng tầm sức mạnh khu trung tuyến của nhà đương kim vô địch.

Ở chiều ngược lại, Chelsea cũng đang đứng trước khả năng chia tay thêm trụ cột trên hàng công. Aston Villa tiến rất sát thỏa thuận sở hữu tiền đạo Nicolas Jackson với mức phí chuyển nhượng 70 triệu euro (tương đương 59,8 triệu bảng). Chân sút 25 tuổi người Senegal được kỳ vọng sẽ gia tăng đáng kể chiều sâu tấn công cho đội chủ sân Villa Park.

Manchester United chuyển hướng sang tài năng trẻ Finn Jeltsch

Nhằm củng cố chất thép cho hàng phòng ngự tương lai, Manchester United đang xem xét liên hệ với câu lạc bộ Stuttgart để đàm phán chiêu mộ trung vệ Finn Jeltsch. Cầu thủ 20 tuổi người Đức đã có bước thăng tiến vượt bậc tại đấu trường Bundesliga và nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của ban tuyển trạch Quỷ đỏ.

Finn Jeltsch là mục tiêu mới nhất của MU. Ảnh: Getty Images.

Nottingham Forest chi đậm cho Liam Delap và săn đón sao trẻ Brazil

Nottingham Forest là một trong những đội bóng hoạt động năng nổ nhất. Đội chủ sân City Ground đã đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền đạo Liam Delap từ Chelsea với mức phí 45 triệu bảng ban đầu cộng thêm 5 triệu bảng phụ phí. Các thủ tục đang được đẩy nhanh tốc độ để hoàn tất hợp đồng sớm nhất.

Forest đạt thoả thuận chiêu mộ Delap từ Chelsea. Ảnh: Getty Images.

Bên cạnh thương vụ trên hàng công, Nottingham Forest còn đang đàm phán trực tiếp với Corinthians để sở hữu tiền vệ Andre. Tiền vệ 20 tuổi người Brazil được đánh giá là một trong những tài năng trẻ triển vọng bậc nhất tại giải quốc nội hiện nay.

Tottenham, Newcastle và cuộc đua vũ trang tại Premier League

Tottenham chuẩn bị can thiệp vào tiến trình đàm phán giữa Napoli và Marseille nhằm tranh giành chữ ký của tiền đạo cánh Amine Gouiri. Đội bóng thành London tự tin cơ cấu đãi ngộ hấp dẫn sẽ giúp họ vượt mặt Napoli để có được ngôi sao 26 tuổi người Algeria.

Tại vùng Đông Bắc, Newcastle United chuẩn bị gửi đề nghị cuối cùng trị giá 60 triệu euro (51 triệu bảng) tới Lille để chiêu mộ chân sút 21 tuổi Matias Fernandez-Pardo. Cùng thời điểm, trung vệ Jake O'Brien của Everton trở thành mục tiêu tranh chấp quyết liệt giữa Leeds United và Crystal Palace. Ở giải hạng dưới, Hull City cũng hoàn tất thỏa thuận chiêu mộ tiền đạo Ilyas Ansah từ Union Berlin với mức phí vượt mốc 20 triệu euro (17,1 triệu bảng).