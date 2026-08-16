Tin chuyển nhượng ngày 16/8: Barca ra giá 70 triệu euro cho Rodri, Gakpo đòi sang Tottenham Barcelona ra đề nghị 70 triệu euro cho Rodri, Cody Gakpo chủ động nguyện vọng rời Liverpool sang Tottenham, trong khi Arsenal theo đuổi Victor Osimhen.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang chứng kiến những biến động dữ dội khi các ông lớn tại châu Âu tăng tốc hoàn thiện đội hình. Tâm điểm chú ý đổ dồn vào quyết tâm gia cố tuyến giữa của Barcelona cũng như làn sóng sóng gió tại đại bản doanh Liverpool.

Barcelona quyết thâu tóm Rodri, Cody Gakpo đếm ngày rời Anfield

Barcelona đang thể hiện tham vọng cực lớn trong việc cải thiện khu trung tuyến bằng việc gửi lời đề nghị thứ ba trị giá 70 triệu euro tới Manchester City để hỏi mua Rodri. Đội bóng xứ Catalonia tin rằng con số này đủ sức nặng để thuyết phục nhà vô địch nước Anh nhượng lại tiền vệ 30 tuổi người Tây Ban Nha, người từ lâu đã giữ vai trò hạt nhân quan trọng trong hệ thống chiến thuật tại sân Etihad.

Barca khao khát sở hữu Rodri. Ảnh: Getty Images.

Ở chiều ngược lại, biến động lớn đang diễn ra tại Liverpool. Tiền đạo Cody Gakpo đã chính thức thông báo với ban lãnh đạo đội chủ sân Anfield về nguyện vọng chuyển đến khoác áo Tottenham. Chân sút 27 tuổi người Hà Lan mong muốn ra đi nhằm tìm kiếm cơ hội ra sân thường xuyên hơn. Phía Tottenham cũng đang chuẩn bị các thủ tục cần thiết để sớm dứt điểm thương vụ này.

Cuộc đua tiền đạo: Arsenal theo đuổi Osimhen, Chelsea chốt giá Jackson

Mặt trận tấn công của các đội bóng hàng đầu Ngoại hạng Anh cũng đang vô cùng nóng bỏng. Arsenal đã nhận được thông báo từ phía Galatasaray rằng họ phải đưa ra lời đề nghị vượt mốc 60 triệu bảng nếu muốn sở hữu Victor Osimhen. Tiền đạo 27 tuổi người Nigeria tiếp tục duy trì hiệu suất săn bàn đáng nể và trở thành mục tiêu hàng đầu của Pháo thủ.

Chelsea định giá 60 triệu bảng cho Nicolas Jackson. Ảnh: Getty Images.

Trong khi đó, Chelsea đã đưa ra mức định giá chính thức 60 triệu bảng cho Nicolas Jackson. Chân sút 25 tuổi người Senegal đang thu hút sự chú ý gắt gao từ Aston Villa, Tottenham lẫn đại diện La Liga là Atletico Madrid.

Man City săn đón tài năng trẻ, Inter Milan nhắm sao Liverpool

Bên cạnh thương vụ Rodri, Manchester City còn hướng tầm nhìn về tương lai khi đàm phán chiêu mộ tiền vệ 18 tuổi Ayyoub Bouaddi từ Lille. Tuy nhiên, đội bóng nước Pháp đang yêu cầu mức phí tối thiểu lên tới 85 triệu bảng cho tài năng trẻ người Morocco.

Tại Italia, Inter Milan đang lên kế hoạch bán tiền đạo cánh Luis Henrique nhằm gom tiền chiêu mộ Curtis Jones từ Liverpool. Tiền vệ 25 tuổi người Anh được định giá khoảng 40 triệu euro và Inter sẽ lập tức đàm phán ngay khi hoàn tất thương vụ bán Luis Henrique.

Ngoài ra, Newcastle đã tái khởi động các cuộc thảo luận với Bayern Munich nhằm sở hữu tiền vệ 31 tuổi Joao Palhinha, trước sự cạnh tranh từ Aston Villa và Benfica.

Những tính toán ở vị trí khung gỗ và hàng phòng ngự

Vị trí thủ môn cũng ghi nhận nhiều diễn biến bất ngờ. Aston Villa đang thương thảo với Parma để chiêu mộ thủ thành 23 tuổi người Nhật Bản Zion Suzuki, sau khi thương vụ sang Paris Saint-Germain của anh đổ vỡ. Động thái này mở đường cho Juventus tiến gần hơn tới chữ ký của thủ thành Emiliano Martinez (33 tuổi) từ chính Aston Villa.

Cuối cùng, Benfica đang dành sự quan tâm đặc biệt cho trung vệ Tosin Adarabioyo của Chelsea, trong bối cảnh cầu thủ 28 tuổi người Anh không còn giữ được vị trí ưu tiên tại sân Stamford Bridge.