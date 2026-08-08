Tin cuối cùng áp thấp nhiệt đới ngày 08/08/2026: Vùng áp thấp suy yếu, tan trên đảo Hải Nam Áp thấp nhiệt đới tối 08/08/2026 đã suy yếu thành vùng áp thấp trên đảo Hải Nam. Khu vực Bắc và Giữa Biển Đông còn duy trì gió mạnh cấp 6-7, sóng biển cao 3-5m.

Tối nay (08/08/2026), áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực đảo Hải Nam (Trung Quốc). Đây là bản tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới này được phát lúc 19h30 ngày 08/08/2026.

Hiện trạng vùng áp thấp

Hồi 19 giờ ngày 08/08/2026, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 109,5 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực đảo Hải Nam (Trung Quốc).

Sức gió mạnh nhất: Ở trung tâm vùng áp thấp đã giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39 km/h).

Dự báo diễn biến trong 12 giờ tới

Trong 12 giờ tiếp theo, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Đông Đông Nam với tốc độ 10–15 km/h, tiếp tục suy yếu và tan dần.

Cảnh báo diễn biến trên biển

Dù áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành vùng áp thấp, thời tiết trên các vùng biển vẫn duy trì trạng thái nguy hiểm:

Khu vực ảnh hưởng: Vùng biển Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa).

Vùng biển Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa). Gió mạnh: Gió Tây đến Tây Nam duy trì mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 .

Gió Tây đến Tây Nam duy trì . Độ cao sóng: Sóng biển cao từ 3,0–5,0m , biển động mạnh.

Sóng biển cao từ , biển động mạnh. Rủi ro thiên tai: Nguy cơ cao gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động trong khu vực do dông, lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

Các phương tiện tàu thuyền cần chú ý theo dõi các bản tin dự báo gió mạnh trên biển tiếp theo để chủ động phòng tránh.