Tin cuối cùng về bão số 1 ngày 05/07/2026: Suy yếu thành áp thấp nhiệt đới tại Trung Quốc Bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) vào trưa 05/07/2026, dự báo tan dần và không còn ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam.

Theo thông tin từ cơ quan khí tượng, trưa nay (05/07/2026), sau khi đi sâu vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hình thái này được dự báo sẽ tiếp tục suy yếu và tan dần, không còn khả năng gây ảnh hưởng trực tiếp đến thời tiết đất liền nước ta.

Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới được xác định vào trưa ngày 05/07/2026.

Diễn biến áp thấp nhiệt đới lúc 13 giờ ngày 05/07/2026

Hồi 13 giờ ngày 05/07/2026, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới nằm vào khoảng 22,9 độ Vĩ Bắc; 108,3 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Các thông số kỹ thuật cụ thể như sau:

Sức gió mạnh nhất: Cấp 7 (từ 50-61 km/h), giật cấp 9.

Cấp 7 (từ 50-61 km/h), giật cấp 9. Hướng di chuyển: Bắc Đông Bắc.

Bắc Đông Bắc. Tốc độ: Khoảng 10 km/h.

Dự báo trong 12 giờ tới

Trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới giữ nguyên hướng di chuyển chủ yếu theo hướng Đông Bắc. Hệ thống này sẽ suy yếu dần thành một vùng áp thấp và tan dần trên đất liền Trung Quốc.

Cơ quan chuyên môn khẳng định bão số 1 không còn khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam. Đây là bản tin cuối cùng về cơn bão này.

Cảnh báo nguy hiểm trên biển

Mặc dù bão đã suy yếu trên đất liền, tuy nhiên tình hình thời tiết nguy hiểm trên biển vẫn cần được lưu ý:

Khu vực: Phía Bắc Vịnh Bắc Bộ.

Phía Bắc Vịnh Bắc Bộ. Tác động: Tình trạng gió mạnh và sóng lớn vẫn còn duy trì.

Khuyến cáo: Các phương tiện giao thông đường thủy và tàu thuyền đang hoạt động tại khu vực phía Bắc Vịnh Bắc Bộ cần chú ý theo dõi các bản tin thời tiết nguy hiểm trên biển để chủ động phòng tránh.

Tin phát lúc: 14h00 ngày 05/07/2026.