Tin cuối cùng về bão số 3 ngày 06/08/2026: Bão đã rời Biển Đông, suy yếu thành áp thấp Bão số 3 đã di chuyển ra ngoài Biển Đông trong đêm 05/08, hướng về đảo Lu-Dông (Phi-líp-pin), suy yếu thành vùng áp thấp và không quay lại Biển Đông.

Đêm qua (05/08/2026), bão số 3 đã di chuyển ra ngoài khu vực Biển Đông. Bão tiếp tục di chuyển theo hướng Đông, suy yếu dần thành vùng áp thấp và không còn khả năng quay trở lại Biển Đông.

Vị trí và cường độ hiện tại của bão số 3

Hồi 01 giờ ngày 06/08/2026, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc; 120,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc đảo Lu-Dông (Phi-líp-pin).

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62–74 km/h), giật cấp 10. Bão đang di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc với tốc độ 10–15 km/h.

Dự báo diễn biến trong 24 giờ tới

Hướng di chuyển: Bão di chuyển theo hướng Đông .

Bão di chuyển theo hướng . Cường độ: Suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Tác động: Bão không có khả năng di chuyển trở lại Biển Đông.

Đây là tin cuối cùng về cơn bão số 3. Bản tin được phát lúc 02h00 ngày 06/08/2026.