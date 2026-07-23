Tin đồn chuyển nhượng 23/7: Jules Koundé, Iliman Ndiaye, Nico Williams

Tổng hợp 10 tin đồn chuyển nhượng đáng chú ý ngày 23/7: Jules Koundé được cho là đang trên đường tới FC Bayern München với mức phí ~70 triệu euro, cùng các đồn đoán mới nhất từ báo chí quốc tế.