Tin đồn chuyển nhượng 23/7: Jules Koundé, Iliman Ndiaye, Nico Williams
Tổng hợp 10 tin đồn chuyển nhượng đáng chú ý ngày 23/7: Jules Koundé được cho là đang trên đường tới FC Bayern München với mức phí ~70 triệu euro, cùng các đồn đoán mới nhất từ báo chí quốc tế.
Theo elnacional.cat, FC Bayern München đang quan tâm tới Jules Koundé của FC Barcelona; mức phí được nhắc tới vào khoảng 70 triệu euro. Hiện tất cả mới dừng ở mức đồn đoán.
Theo ESPN, Iliman Ndiaye của Everton đang nằm trong tầm ngắm của Aston Villa; mức phí được nhắc tới vào khoảng 58 triệu euro. Hiện tất cả mới dừng ở mức đồn đoán.
Theo ESPN, Nico Williams được đồn đoán sẽ rời Athletic Club để gia nhập Arsenal; mức phí được nhắc tới vào khoảng 55 triệu euro. Hiện tất cả mới dừng ở mức đồn đoán.
Theo elnacional.cat, Aston Villa đang quan tâm tới Ferran Torres của FC Barcelona; mức phí được nhắc tới vào khoảng 50 triệu euro. Hiện tất cả mới dừng ở mức đồn đoán.
Theo Caughtoffside, Daniel Svensson của Borussia Dortmund đang nằm trong tầm ngắm của Liverpool; mức phí được nhắc tới vào khoảng 45 triệu euro. Hiện tất cả mới dừng ở mức đồn đoán.
Theo Caughtoffside, Daniel Svensson được đồn đoán sẽ rời Borussia Dortmund để gia nhập Arsenal; mức phí được nhắc tới vào khoảng 45 triệu euro. Hiện tất cả mới dừng ở mức đồn đoán.
Theo FOOT MERCATO, Manchester United đang quan tâm tới Ismaïla Sarr của Crystal Palace; mức phí được nhắc tới vào khoảng 40 triệu euro. Hiện tất cả mới dừng ở mức đồn đoán.
Theo Nicola Schira, Benoît Badiashile của Chelsea đang nằm trong tầm ngắm của Napoli; mức phí được nhắc tới vào khoảng 20 triệu euro. Hiện tất cả mới dừng ở mức đồn đoán.
Theo The Athletic, Leon Bailey được đồn đoán sẽ rời Aston Villa để gia nhập Hull City; mức phí được nhắc tới vào khoảng 18 triệu euro. Hiện tất cả mới dừng ở mức đồn đoán.
Theo Daily Mail, Lazio đang quan tâm tới Aaron Wan-Bissaka của West Ham United; mức phí được nhắc tới vào khoảng 16 triệu euro. Hiện tất cả mới dừng ở mức đồn đoán.
Các thông tin trên là tin đồn do báo chí quốc tế đăng tải, chưa được câu lạc bộ hay cầu thủ xác nhận chính thức.