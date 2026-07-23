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    Tin đồn chuyển nhượng 23/7: Jules Koundé, Iliman Ndiaye, Nico Williams

    Tuệ Nhân23/07/2026 18:58

    Tổng hợp 10 tin đồn chuyển nhượng đáng chú ý ngày 23/7: Jules Koundé được cho là đang trên đường tới FC Bayern München với mức phí ~70 triệu euro, cùng các đồn đoán mới nhất từ báo chí quốc tế.

    Jules Koundé
    Jules KoundéTIN ĐỒN
    FC Barcelona FC Bayern München · ~70 triệu euro

    Theo elnacional.cat, FC Bayern München đang quan tâm tới Jules Koundé của FC Barcelona; mức phí được nhắc tới vào khoảng 70 triệu euro. Hiện tất cả mới dừng ở mức đồn đoán.

    Iliman Ndiaye
    Iliman NdiayeTIN ĐỒN
    Everton Aston Villa · ~58 triệu euro

    Theo ESPN, Iliman Ndiaye của Everton đang nằm trong tầm ngắm của Aston Villa; mức phí được nhắc tới vào khoảng 58 triệu euro. Hiện tất cả mới dừng ở mức đồn đoán.

    Nico Williams
    Nico WilliamsTIN ĐỒN
    Athletic Club Arsenal · ~55 triệu euro

    Theo ESPN, Nico Williams được đồn đoán sẽ rời Athletic Club để gia nhập Arsenal; mức phí được nhắc tới vào khoảng 55 triệu euro. Hiện tất cả mới dừng ở mức đồn đoán.

    Ferran Torres
    Ferran TorresTIN ĐỒN
    FC Barcelona Aston Villa · ~50 triệu euro

    Theo elnacional.cat, Aston Villa đang quan tâm tới Ferran Torres của FC Barcelona; mức phí được nhắc tới vào khoảng 50 triệu euro. Hiện tất cả mới dừng ở mức đồn đoán.

    Daniel Svensson
    Daniel SvenssonTIN ĐỒN
    Borussia Dortmund Liverpool · ~45 triệu euro

    Theo Caughtoffside, Daniel Svensson của Borussia Dortmund đang nằm trong tầm ngắm của Liverpool; mức phí được nhắc tới vào khoảng 45 triệu euro. Hiện tất cả mới dừng ở mức đồn đoán.

    Daniel Svensson
    Daniel SvenssonTIN ĐỒN
    Borussia Dortmund Arsenal · ~45 triệu euro

    Theo Caughtoffside, Daniel Svensson được đồn đoán sẽ rời Borussia Dortmund để gia nhập Arsenal; mức phí được nhắc tới vào khoảng 45 triệu euro. Hiện tất cả mới dừng ở mức đồn đoán.

    Ismaïla Sarr
    Ismaïla SarrTIN ĐỒN
    Crystal Palace Manchester United · ~40 triệu euro

    Theo FOOT MERCATO, Manchester United đang quan tâm tới Ismaïla Sarr của Crystal Palace; mức phí được nhắc tới vào khoảng 40 triệu euro. Hiện tất cả mới dừng ở mức đồn đoán.

    Benoît Badiashile
    Benoît BadiashileTIN ĐỒN
    Chelsea Napoli · ~20 triệu euro

    Theo Nicola Schira, Benoît Badiashile của Chelsea đang nằm trong tầm ngắm của Napoli; mức phí được nhắc tới vào khoảng 20 triệu euro. Hiện tất cả mới dừng ở mức đồn đoán.

    Leon Bailey
    Leon BaileyTIN ĐỒN
    Aston Villa Hull City · ~18 triệu euro

    Theo The Athletic, Leon Bailey được đồn đoán sẽ rời Aston Villa để gia nhập Hull City; mức phí được nhắc tới vào khoảng 18 triệu euro. Hiện tất cả mới dừng ở mức đồn đoán.

    Aaron Wan-Bissaka
    Aaron Wan-BissakaTIN ĐỒN
    West Ham United Lazio · ~16 triệu euro

    Theo Daily Mail, Lazio đang quan tâm tới Aaron Wan-Bissaka của West Ham United; mức phí được nhắc tới vào khoảng 16 triệu euro. Hiện tất cả mới dừng ở mức đồn đoán.

    Các thông tin trên là tin đồn do báo chí quốc tế đăng tải, chưa được câu lạc bộ hay cầu thủ xác nhận chính thức.

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      Tin đồn chuyển nhượng 23/7: Jules Koundé, Iliman Ndiaye, Nico Williams
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