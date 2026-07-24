Tin đồn chuyển nhượng 24/7: Jules Koundé, Crysencio Summerville, Iliman Ndiaye
Tổng hợp 10 tin đồn chuyển nhượng đáng chú ý ngày 24/7: Jules Koundé được cho là đang trên đường tới FC Bayern München với mức phí ~70 triệu euro, cùng các đồn đoán mới nhất từ báo chí quốc tế.
Theo elnacional.cat, FC Bayern München đang quan tâm tới Jules Koundé của FC Barcelona; mức phí được nhắc tới vào khoảng 70 triệu euro. Hiện tất cả mới dừng ở mức đồn đoán.
Theo Fabrizio Romano, Crysencio Summerville của West Ham United đang nằm trong tầm ngắm của Al Hilal; mức phí được nhắc tới vào khoảng 65 triệu euro. Nguồn tin đánh giá khả năng thương vụ thành hiện thực là cao.
Theo ESPN, Iliman Ndiaye được đồn đoán sẽ rời Everton để gia nhập Aston Villa; mức phí được nhắc tới vào khoảng 58 triệu euro. Hiện tất cả mới dừng ở mức đồn đoán.
Theo ESPN, Arsenal đang quan tâm tới Nico Williams của Athletic Club; mức phí được nhắc tới vào khoảng 55 triệu euro. Hiện tất cả mới dừng ở mức đồn đoán.
Theo elnacional.cat, Ferran Torres của FC Barcelona đang nằm trong tầm ngắm của Aston Villa; mức phí được nhắc tới vào khoảng 50 triệu euro. Hiện tất cả mới dừng ở mức đồn đoán.
Theo Fabrizio Romano, Ousmane Diomande được đồn đoán sẽ rời Sporting CP để gia nhập Nottingham Forest; mức phí được nhắc tới vào khoảng 40 triệu euro. Nguồn tin đánh giá khả năng thương vụ thành hiện thực là cao.
Theo FOOT MERCATO, Manchester United đang quan tâm tới Ismaïla Sarr của Crystal Palace; mức phí được nhắc tới vào khoảng 40 triệu euro. Hiện tất cả mới dừng ở mức đồn đoán.
Theo ESPN, Dušan Vlahović của Free Agents đang nằm trong tầm ngắm của FC Barcelona; mức phí được nhắc tới vào khoảng 38 triệu euro. Hiện tất cả mới dừng ở mức đồn đoán.
Theo La Gazzetta dello Sport, Bremer được đồn đoán sẽ rời Juventus để gia nhập Galatasaray; mức phí được nhắc tới vào khoảng 35 triệu euro. Hiện tất cả mới dừng ở mức đồn đoán.
Theo La Gazzetta dello Sport, Juventus đang quan tâm tới Jean-Clair Todibo của West Ham United; mức phí được nhắc tới vào khoảng 25 triệu euro. Hiện tất cả mới dừng ở mức đồn đoán.
Các thông tin trên là tin đồn do báo chí quốc tế đăng tải, chưa được câu lạc bộ hay cầu thủ xác nhận chính thức.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)