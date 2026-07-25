Tin đồn chuyển nhượng 25/7: Crysencio Summerville, Ferran Torres, Aladji Bamba
Tổng hợp 10 tin đồn chuyển nhượng đáng chú ý ngày 25/7: Crysencio Summerville được cho là đang trên đường tới Al Hilal với mức phí ~65 triệu euro, cùng các đồn đoán mới nhất từ báo chí quốc tế.
Theo Fabrizio Romano, Al Hilal đang quan tâm tới Crysencio Summerville của West Ham United; mức phí được nhắc tới vào khoảng 65 triệu euro. Nguồn tin đánh giá khả năng thương vụ thành hiện thực là cao.
Theo l'Equipe, Ferran Torres của FC Barcelona đang nằm trong tầm ngắm của Real Madrid; mức phí được nhắc tới vào khoảng 55 triệu euro. Hiện tất cả mới dừng ở mức đồn đoán.
Theo l'Equipe, Aladji Bamba được đồn đoán sẽ rời Monaco để gia nhập Newcastle United; mức phí được nhắc tới vào khoảng 41 triệu euro. Hiện tất cả mới dừng ở mức đồn đoán.
Theo Sky Sports, Liverpool đang quan tâm tới Maghnes Akliouche của Monaco; mức phí được nhắc tới vào khoảng 40 triệu euro. Hiện tất cả mới dừng ở mức đồn đoán.
Theo Fabrizio Romano, Ousmane Diomande của Sporting CP đang nằm trong tầm ngắm của Nottingham Forest; mức phí được nhắc tới vào khoảng 40 triệu euro. Nguồn tin đánh giá khả năng thương vụ thành hiện thực là cao.
Theo ESPN, Dušan Vlahović được đồn đoán sẽ rời Free Agents để gia nhập FC Barcelona; mức phí được nhắc tới vào khoảng 38 triệu euro. Hiện tất cả mới dừng ở mức đồn đoán.
Theo La Gazzetta dello Sport, Galatasaray đang quan tâm tới Bremer của Juventus; mức phí được nhắc tới vào khoảng 35 triệu euro. Hiện tất cả mới dừng ở mức đồn đoán.
Theo La Gazzetta dello Sport, Jean-Clair Todibo của West Ham United đang nằm trong tầm ngắm của Juventus; mức phí được nhắc tới vào khoảng 25 triệu euro. Hiện tất cả mới dừng ở mức đồn đoán.
Theo La Gazzetta dello Sport, Fikayo Tomori được đồn đoán sẽ rời AC Milan để gia nhập Juventus; mức phí được nhắc tới vào khoảng 25 triệu euro. Hiện tất cả mới dừng ở mức đồn đoán.
Theo Nicola Schira, Venezia đang quan tâm tới Akor Adams của Sevilla; mức phí được nhắc tới vào khoảng 16 triệu euro. Nguồn tin đánh giá khả năng thương vụ thành hiện thực là cao.
Các thông tin trên là tin đồn do báo chí quốc tế đăng tải, chưa được câu lạc bộ hay cầu thủ xác nhận chính thức.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)