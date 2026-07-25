Tin đồn chuyển nhượng 25/7: Crysencio Summerville, Ferran Torres, Aladji Bamba

Tổng hợp 10 tin đồn chuyển nhượng đáng chú ý ngày 25/7: Crysencio Summerville được cho là đang trên đường tới Al Hilal với mức phí ~65 triệu euro, cùng các đồn đoán mới nhất từ báo chí quốc tế.