Tin đồn chuyển nhượng 26/7: Ferran Torres, Aladji Bamba, Maghnes Akliouche

Tổng hợp 9 tin đồn chuyển nhượng đáng chú ý ngày 26/7: Ferran Torres được cho là đang trên đường tới Real Madrid với mức phí ~55 triệu euro, cùng các đồn đoán mới nhất từ báo chí quốc tế.