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    Tin đồn chuyển nhượng 26/7: Ferran Torres, Aladji Bamba, Maghnes Akliouche

    Tuệ Nhân26/07/2026 09:00

    Tổng hợp 9 tin đồn chuyển nhượng đáng chú ý ngày 26/7: Ferran Torres được cho là đang trên đường tới Real Madrid với mức phí ~55 triệu euro, cùng các đồn đoán mới nhất từ báo chí quốc tế.

    Ferran Torres
    Ferran TorresTIN ĐỒN
    FC Barcelona Real Madrid · ~55 triệu euro

    Theo l'Equipe, Real Madrid đang quan tâm tới Ferran Torres của FC Barcelona; mức phí được nhắc tới vào khoảng 55 triệu euro. Hiện tất cả mới dừng ở mức đồn đoán.

    Aladji Bamba
    Aladji BambaTIN ĐỒN
    Monaco Newcastle United · ~41 triệu euro

    Theo l'Equipe, Aladji Bamba của Monaco đang nằm trong tầm ngắm của Newcastle United; mức phí được nhắc tới vào khoảng 41 triệu euro. Hiện tất cả mới dừng ở mức đồn đoán.

    Maghnes Akliouche
    Maghnes AklioucheTIN ĐỒN
    Monaco Liverpool · ~40 triệu euro

    Theo Sky Sports, Maghnes Akliouche được đồn đoán sẽ rời Monaco để gia nhập Liverpool; mức phí được nhắc tới vào khoảng 40 triệu euro. Hiện tất cả mới dừng ở mức đồn đoán.

    Kerim Alajbegovic
    Kerim AlajbegovicTIN ĐỒN
    Bayer 04 Leverkusen Chelsea · ~35 triệu euro

    Theo The Telegraph, Chelsea đang quan tâm tới Kerim Alajbegovic của Bayer 04 Leverkusen; mức phí được nhắc tới vào khoảng 35 triệu euro. Hiện tất cả mới dừng ở mức đồn đoán.

    Axel Disasi
    Axel DisasiTIN ĐỒN
    Chelsea Crystal Palace · ~17 triệu euro

    Theo The Telegraph, Axel Disasi của Chelsea đang nằm trong tầm ngắm của Crystal Palace; mức phí được nhắc tới vào khoảng 17 triệu euro. Hiện tất cả mới dừng ở mức đồn đoán.

    Joe Willock
    Joe WillockTIN ĐỒN
    Newcastle United Beşiktaş · ~15 triệu euro

    Theo The Telegraph, Joe Willock được đồn đoán sẽ rời Newcastle United để gia nhập Beşiktaş; mức phí được nhắc tới vào khoảng 15 triệu euro. Hiện tất cả mới dừng ở mức đồn đoán.

    Antoniu Roca
    Antoniu RocaTIN ĐỒN
    Espanyol Mallorca

    Theo Mundo Deportivo, Mallorca đang quan tâm tới Antoniu Roca của Espanyol. Hiện tất cả mới dừng ở mức đồn đoán.

    Alistair Johnston
    Alistair JohnstonTIN ĐỒN
    Celtic Everton · ~7.8 triệu euro

    Theo Daily Record, Alistair Johnston của Celtic đang nằm trong tầm ngắm của Everton; mức phí được nhắc tới vào khoảng 7.8 triệu euro. Hiện tất cả mới dừng ở mức đồn đoán.

    Péter Gulácsi
    Péter GulácsiTIN ĐỒN
    RB Leipzig Villarreal

    Theo Fabrizio Romano, Péter Gulácsi được đồn đoán sẽ rời RB Leipzig để gia nhập Villarreal. Hiện tất cả mới dừng ở mức đồn đoán.

    Các thông tin trên là tin đồn do báo chí quốc tế đăng tải, chưa được câu lạc bộ hay cầu thủ xác nhận chính thức.

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Tin đồn chuyển nhượng 26/7: Ferran Torres, Aladji Bamba, Maghnes Akliouche
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