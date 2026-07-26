Tin đồn chuyển nhượng 26/7: Ferran Torres, Aladji Bamba, Maghnes Akliouche
Tổng hợp 9 tin đồn chuyển nhượng đáng chú ý ngày 26/7: Ferran Torres được cho là đang trên đường tới Real Madrid với mức phí ~55 triệu euro, cùng các đồn đoán mới nhất từ báo chí quốc tế.
Theo l'Equipe, Real Madrid đang quan tâm tới Ferran Torres của FC Barcelona; mức phí được nhắc tới vào khoảng 55 triệu euro. Hiện tất cả mới dừng ở mức đồn đoán.
Theo l'Equipe, Aladji Bamba của Monaco đang nằm trong tầm ngắm của Newcastle United; mức phí được nhắc tới vào khoảng 41 triệu euro. Hiện tất cả mới dừng ở mức đồn đoán.
Theo Sky Sports, Maghnes Akliouche được đồn đoán sẽ rời Monaco để gia nhập Liverpool; mức phí được nhắc tới vào khoảng 40 triệu euro. Hiện tất cả mới dừng ở mức đồn đoán.
Theo The Telegraph, Chelsea đang quan tâm tới Kerim Alajbegovic của Bayer 04 Leverkusen; mức phí được nhắc tới vào khoảng 35 triệu euro. Hiện tất cả mới dừng ở mức đồn đoán.
Theo The Telegraph, Axel Disasi của Chelsea đang nằm trong tầm ngắm của Crystal Palace; mức phí được nhắc tới vào khoảng 17 triệu euro. Hiện tất cả mới dừng ở mức đồn đoán.
Theo The Telegraph, Joe Willock được đồn đoán sẽ rời Newcastle United để gia nhập Beşiktaş; mức phí được nhắc tới vào khoảng 15 triệu euro. Hiện tất cả mới dừng ở mức đồn đoán.
Theo Mundo Deportivo, Mallorca đang quan tâm tới Antoniu Roca của Espanyol. Hiện tất cả mới dừng ở mức đồn đoán.
Theo Daily Record, Alistair Johnston của Celtic đang nằm trong tầm ngắm của Everton; mức phí được nhắc tới vào khoảng 7.8 triệu euro. Hiện tất cả mới dừng ở mức đồn đoán.
Theo Fabrizio Romano, Péter Gulácsi được đồn đoán sẽ rời RB Leipzig để gia nhập Villarreal. Hiện tất cả mới dừng ở mức đồn đoán.
Các thông tin trên là tin đồn do báo chí quốc tế đăng tải, chưa được câu lạc bộ hay cầu thủ xác nhận chính thức.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)