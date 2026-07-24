Tin đồn Switch 2 Pro Controller bản Zelda sẽ ra mắt cùng Ocarina of Time Remake Bản làm lại Ocarina of Time được cho là sẽ đi kèm tay cầm Switch 2 Pro Controller mang phong cách Zelda nhân kỷ niệm 40 năm thương hiệu Nintendo.

Bản làm lại (remake) của tựa game huyền thoại The Legend of Zelda: Ocarina of Time có thể được Nintendo trình làng cùng một mẫu tay cầm Switch 2 Pro Controller hoàn toàn mới thay vì tập trung duy nhất vào phiên bản máy chơi game giới hạn. Đây được xem là bước đi chuẩn bị hướng tới cột mốc kỷ niệm 40 năm ra đời của thương hiệu Zelda.

Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Switch 2 Pro Controller shown

Phối màu đặc trưng và biểu tượng Triforce huyền thoại

Theo các thông tin rò rỉ từ Mike Odyssey và nhà báo Necro Felipe, phụ kiện tay cầm mới sẽ sở hữu thiết kế mang đậm dấu ấn của dòng game RPG này. Phần tay cầm cầm nắm (grips) dự kiến mang phối màu xanh lá và vàng kim, trong khi biểu tượng Triforce sẽ được đặt ở vị trí trung tâm thiết bị.

Hành động này không quá bất ngờ khi Nintendo từng ra mắt tay cầm Switch Pro bản đặc biệt trong đợt phát hành Tears of the Kingdom. Đáng chú ý, nguồn tin từ insider Shpeshal Nick cho biết một phiên bản máy Switch 2 giới hạn mang chủ đề Zelda nhiều khả năng vẫn sẽ xuất hiện cùng chiếc tay cầm này.

Bài toán chi phí và áp lực sản xuất phần cứng

Bên cạnh yếu tố kỷ niệm, việc ưu tiên phát hành tay cầm Pro Controller còn xuất phát từ những thách thức thực tế trong chuỗi cung ứng. Tình trạng thiếu hụt bộ nhớ toàn cầu đang gây áp lực lớn lên chi phí sản xuất thiết bị, khiến giá bán Switch 2 dự kiến điều chỉnh tăng tại một số thị trường từ ngày 1/9.

Trong bối cảnh đó, một chiếc tay cầm Switch 2 Pro Controller sẽ là giải pháp phụ kiện có mức giá dễ tiếp cận hơn cho cộng đồng người hâm mộ so với một chiếc máy console hoàn chỉnh. Dù Nintendo vẫn giữ kín thông tin về bản remake Ocarina of Time, leaker NateTheHate nhận định đây sẽ là sản phẩm chiến lược thu hút người tiêu dùng lớn nhất của hãng trong mùa mua sắm cuối năm.