Tin lũ khẩn cấp: hạ lưu sông Thương, sông Cầu tiếp tục xuống ngày 26/08/2026, rủi ro cấp 3 Lúc 19h ngày 26/8, lũ trên sông Thương và sông Cầu tại Bắc Ninh đang xuống; 24 giờ tới còn xuống, song sông Thương vẫn ở cấp rủi ro thiên tai 3 và cần theo dõi.

Lũ trên sông Thương và sông Cầu tại Bắc Ninh đang xuống. Trong 24 giờ tới, lũ hạ lưu hai sông tiếp tục giảm; riêng lũ trên sông Thương vẫn được cảnh báo ở cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Người dân tại vùng trũng thấp ven sông cần theo dõi diễn biến mực nước, lưu ý nguy cơ ngập lụt có thể ảnh hưởng đến giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Hiện trạng mực nước lúc 19h00 ngày 26/8/2026

Trên sông Cầu và sông Thương tại Bắc Ninh, mực nước đang có xu hướng xuống.

Trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương : 6,53m , trên BĐ3 0,23m .

tại trạm : , trên BĐ3 . Trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu: 5,18m, dưới BĐ2 0,12m.

Dự báo trong 24 giờ tới

Trong 12 giờ tới

Lũ hạ lưu sông Thương tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ3.

tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ3. Lũ hạ lưu sông Cầu tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ2.

Trong 12-24 giờ tiếp theo

Lũ hạ lưu sông Thương tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ2.

tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ2. Lũ hạ lưu sông Cầu tiếp tục xuống và ở mức BĐ1.

Khuyến cáo

Lũ trên các sông, suối có thể gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông. Các hoạt động giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và kinh tế - xã hội cần chủ động lưu ý diễn biến lũ.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ trên sông Thương tại Bắc Ninh: cấp 3.

Tin phát lúc 21h00 ngày 26/08/2026. Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 03h30 ngày 27/8/2026.