Tin lũ khẩn cấp tại hạ lưu sông Thương, sông Cầu và cảnh báo lũ sông Bưởi ngày 26/08/2026 Lũ trên sông Thương và sông Cầu đang xuống chậm nhưng vẫn ở mức cao trên BĐ2 - BĐ3; cảnh báo nguy cơ ngập lụt vùng trũng thấp ven sông trong 24 giờ tới.

Hiện tại, mực nước lũ trên sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh) và sông Bưởi (Thanh Hóa) đang có xu thế xuống dần. Tuy nhiên, mực nước tại các trạm hạ lưu vẫn duy trì ở mức cao, tiềm ẩn rủi ro ngập úng ven bờ.

Hiện trạng mực nước lúc 13h00 ngày 26/08/2026

Ghi nhận tại các trạm quan trắc thủy văn vào thời điểm 13h00 ngày 26/08/2026:

Trên sông Thương (Bắc Ninh): Tại trạm Phủ Lạng Thương là 6,66m , trên mức báo động 3 (BĐ3) 0,36m .

Tại trạm Phủ Lạng Thương là , trên mức báo động 3 (BĐ3) . Trên sông Cầu (Bắc Ninh): Tại trạm Đáp Cầu là 5,36m , trên mức báo động 2 (BĐ2) 0,06m .

Tại trạm Đáp Cầu là , trên mức báo động 2 (BĐ2) . Trên sông Bưởi (Thanh Hóa): Tại trạm Kim Tân là 10,59m, dưới mức báo động 2 (BĐ2) 0,41m.

Dự báo diễn biến lũ trong 12 đến 24 giờ tới

Mực nước tại các lưu vực sông tiếp tục có sự dịch chuyển theo từng khung giờ cụ thể:

Trong 12 giờ tới: Lũ hạ lưu sông Thương tiếp tục xuống nhưng vẫn duy trì trên mức BĐ3 ; lũ hạ lưu sông Cầu tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ2 .

Lũ hạ lưu sông Thương tiếp tục xuống nhưng vẫn duy trì ; lũ hạ lưu sông Cầu tiếp tục xuống và ở . Trong 12-24 giờ tiếp theo: Lũ hạ lưu sông Thương tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ3 ; lũ hạ lưu sông Cầu tiếp tục xuống và dao động trên mức BĐ1 .

Lũ hạ lưu sông Thương tiếp tục xuống và ở ; lũ hạ lưu sông Cầu tiếp tục xuống và dao động . Cảnh báo sông Bưởi: Trong 24 giờ tới, lũ hạ lưu sông Bưởi (Thanh Hóa) tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ1.

Cấp độ rủi ro thiên tai và cảnh báo tác động

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ trên sông Thương (Bắc Ninh): Cấp 3 .

. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ trên sông Bưởi (Thanh Hóa): Cấp 1.

Khuyến cáo an toàn: Tình trạng lũ trên các sông, suối có thể gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng trực tiếp tới giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, đời sống dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội quanh khu vực.

Bản tin phát lúc: 15h30 ngày 26/08/2026. Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 21h00 ngày 26/08/2026.