Tình báo Ukraine phát hiện chip AI Nvidia Jetson Orin trong tên lửa hành trình S-71 của Nga Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine đã phát hiện mô-đun máy tính AI Nvidia Jetson Orin bên trong mẫu tên lửa hành trình phóng từ trên không S-71 Monochrome của Nga.

Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) công bố vừa xác định một mô-đun máy tính Nvidia Jetson Orin bên trong các bộ phận của tên lửa hành trình phóng từ trên không mới có tên S-71 Monochrome của Liên bang Nga. Phát hiện này cho thấy các công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) nhiều khả năng đã được tích hợp trực tiếp vào hệ thống điều khiển của dòng vũ khí thế hệ mới này.

Mô-đun máy tính Nvidia Jetson Orin được phát hiện bên trong tên lửa hành trình phóng từ trên không S-71 Monochrome mới của Liên bang Nga. Ảnh: Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR)

Linh kiện máy tính AI trong tên lửa S-71 Monochrome

Thông tin được HUR cập nhật trong mục "Components in Weapons" (Linh kiện trong vũ khí) trên cổng thông tin War&Sanctions. Đây là cơ sở dữ liệu chuyên ghi nhận và lưu trữ thông tin về các linh kiện điện tử nước ngoài được tìm thấy bên trong những loại vũ khí mà lực lượng Liên bang Nga triển khai.

Theo nghiên cứu mới nhất từ HUR, tổng cộng có 35 linh kiện điện tử nước ngoài đã được nhận diện trong các loại vũ khí của Liên bang Nga. Trong đó, việc phát hiện mô-đun Nvidia Jetson Orin trên tên lửa S-71 Monochrome được đánh giá là chi tiết kỹ thuật đáng chú ý. Cơ quan tình báo Ukraine cho biết việc tích hợp vi xử lý này có thể phục vụ các bài toán xử lý dữ liệu và trí tuệ nhân tạo ngay trên tên lửa, dù chức năng nhiệm vụ cụ thể của mô-đun Nvidia trong hệ thống vẫn chưa được công bố chi tiết.

Các linh kiện ngoại nhập trên những hệ thống vũ khí khác

Bên cạnh tên lửa S-71 Monochrome, quá trình mổ xẻ và kiểm tra các thiết bị thu giữ được còn ghi nhận nhiều linh kiện điện tử nước ngoài khác trên các dòng vũ khí của Liên bang Nga:

Thiết bị bay không người lái Geran-2: Phát hiện các bộ phận thuộc đầu tự dẫn radar thụ động (passive radar seeker). Hệ thống này có chức năng định vị và dẫn đường cho UAV tấn công các đài radar cùng hệ thống phòng không.

Phát hiện các bộ phận thuộc đầu tự dẫn radar thụ động (passive radar seeker). Hệ thống này có chức năng định vị và dẫn đường cho UAV tấn công các đài radar cùng hệ thống phòng không. Thiết bị bay không người lái phản lực Geran-4: Trang bị cụm camera Honpho TS130C-01 do Trung Quốc sản xuất.

Trang bị cụm camera Honpho TS130C-01 do Trung Quốc sản xuất. Tên lửa đạn đạo phóng từ trên không Kh-47M2 Kinzhal: Xác định được các linh kiện cấu thành đầu tự dẫn radar chủ động (active radar seeker).

Đánh giá về chuỗi cung ứng và năng lực sản xuất

Việc công khai danh tính các linh kiện điện tử nước ngoài là một phần trong chiến dịch của tình báo Ukraine nhằm truy xuất nguồn gốc công nghệ. Thông qua các dữ liệu này, Ukraine và các đối tác quốc tế hướng tới việc siết chặt kiểm soát và ngăn chặn nguồn cung linh kiện bán dẫn công nghệ cao tiếp tục được chuyển tới Liên bang Nga.

Đánh giá sau hai năm vận hành cổng thông tin War&Sanctions, HUR nhận định Liên bang Nga hiện vẫn chưa thể tự chủ hoàn toàn hoặc thay thế toàn bộ các linh kiện công nghệ cao nhập khẩu bằng giải pháp nội địa. Do hạn chế về năng lực sản xuất linh kiện, lực lượng Liên bang Nga thường phải tích lũy vật tư dự trữ trong một khoảng thời gian nhất định trước khi tổ chức các đợt tiến công UAV quy mô lớn.