Tỉnh Cà Mau tìm giải pháp tháo gỡ nghĩa vụ tài chính cho biệt thự 3.600m2 UBND tỉnh Cà Mau giao các cơ quan chuyên môn hướng dẫn chủ biệt thự tại Phường Tân Thành thực hiện nghĩa vụ tài chính hơn 8,4 tỷ đồng theo lộ trình phù hợp.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp tìm giải pháp tháo gỡ vướng mắc tài chính cho chủ công trình biệt thự xây trên đất nuôi trồng thủy sản tại Phường Tân Thành, nhằm tạo điều kiện cho công dân khắc phục sai phạm theo quy định pháp luật.

Tại buổi tiếp công dân ngày 24/7/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời đã trực tiếp lắng nghe kiến nghị của ông Hồ An Tập liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng đất và các nghĩa vụ tài chính phát sinh. Buổi làm việc có sự tham dự của đại diện Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, cơ quan thuế cùng UBND Phường Tân Thành.

Căn biệt thự của ông Hồ An Tập xây dựng trên khu đất nông nghiệp tại Phường Tân Thành.

Phương án xử lý diện tích đất và nghĩa vụ tài chính 8,4 tỷ đồng

Theo hồ sơ quản lý, căn biệt thự của ông Hồ An Tập được triển khai xây dựng trên tổng diện tích đất khoảng 3.600 m² có nguồn gốc là đất nông nghiệp. Qua công tác rà soát quy hoạch, cơ quan chức năng xác định có 1.303 m² nằm ngoài quy hoạch đất ở, bắt buộc phải khôi phục lại hiện trạng ban đầu. Đối với phần diện tích 2.261 m² còn lại, chính quyền chấp thuận cho phép tồn tại với điều kiện chủ đầu tư phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính về chuyển mục đích sử dụng đất.

Cơ quan thuế đã phát thông báo xác định tổng số tiền ông Hồ An Tập phải nộp vào ngân sách nhà nước là hơn 8,4 tỷ đồng, bao gồm tiền sử dụng đất và các khoản tiền chậm nộp theo quy định. Tuy nhiên, tại buổi làm việc, ông Tập cho biết tình hình kinh doanh của gia đình gặp nhiều khó khăn nên chưa thể nộp đủ toàn bộ số tiền trong một lần. Ông đề nghị được hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo từng giai đoạn, đồng thời kiến nghị xem xét gỡ phong tỏa tài khoản thuế để duy trì hoạt động xử lý các khoản nợ khác.

Đánh giá về vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời cho biết địa phương đã áp dụng các quy định pháp luật theo hướng tạo điều kiện tối đa cho người dân. Chính quyền không yêu cầu tháo dỡ toàn bộ công trình mà cho phép khắc phục sai phạm thông qua việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai. Đây là giải pháp vừa đảm bảo tính nhân văn, vừa đáp ứng yêu cầu tuân thủ kỷ cương pháp luật.

Lãnh đạo tỉnh đã giao cơ quan thuế, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tư pháp cùng UBND Phường Tân Thành phối hợp kiểm tra, hướng dẫn chủ đầu tư xây dựng phương án nộp tiền phù hợp, giải quyết dứt điểm vụ việc trên cơ sở đúng quy định.

Quá trình xử lý vi phạm kéo dài gần 4 năm

Vụ việc vi phạm trật tự xây dựng tại công trình này bắt đầu từ cuối năm 2022, khi công trình xây dựng trên khu đất hơn 3.500 m² cơ bản hoàn thành. Qua kiểm tra thực địa, cơ quan chức năng phát hiện công trình xây dựng không phép trên đất nuôi trồng thủy sản nên đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 22,5 triệu đồng, đồng thời yêu cầu làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất đối với phần diện tích phù hợp quy hoạch.

Trong quá trình xử lý, phương án giải quyết đã nhiều lần được điều chỉnh, từ yêu cầu tháo dỡ toàn bộ đến cho phép chuyển mục đích sử dụng một phần diện tích. Đến tháng 8/2024, cơ quan thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế nếu chủ đầu tư không thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất. Ông Hồ An Tập sau đó từng gửi đơn khởi kiện các quyết định hành chính ra TAND tỉnh Cà Mau nhưng đã chủ động rút đơn trước khi tòa xét xử.

Đến tháng 5/2025, ngành thuế thông báo số tiền sử dụng đất phải nộp đối với hồ sơ chuyển mục đích hơn 2.100 m² là hơn 8,3 tỷ đồng, cộng với khoản chậm nộp gần 300 triệu đồng. Do áp lực tài chính, ông Tập từng đưa công trình này lên mạng xã hội để rao bán với mức giá hơn 50 tỷ đồng nhưng chưa thể hoàn tất giao dịch.