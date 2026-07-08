Bà Trần Hường (Tuyên Quang) là giáo viên chủ nhiệm lớp 6, trong lớp có 2 học sinh khuyết tật học hòa nhập. Bà Hường hỏi, khi thanh toán chế độ ưu đãi dạy học sinh khuyết tật, bà có được tính tiết chủ nhiệm là 4 tiết/tuần không (35 tuần học x 4 tiết = 140 tiết)? Tiết của giáo viên chủ nhiệm lớp (4 tiết/tuần) có được tính là tiết thực dạy không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Chế độ làm việc của giáo viên phổ thông được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 05/2025/TT-BGDĐT. Theo đó, giáo viên chủ nhiệm lớp được giảm định mức tiết dạy để thực hiện các nhiệm vụ chủ nhiệm theo quy định.

Số tiết được giảm do thực hiện nhiệm vụ chủ nhiệm lớp là thời gian thực hiện nhiệm vụ quản lý, giáo dục học sinh, không phải là thời gian trực tiếp giảng dạy trên lớp. Do đó, các tiết giảm định mức này không được tính vào số giờ thực tế giảng dạy để làm căn cứ hưởng phụ cấp đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy học sinh khuyết tật theo quy định tại Nghị định số 28/2012/NĐ-CP.

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