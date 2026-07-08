Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:
Chế độ làm việc của giáo viên phổ thông được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 05/2025/TT-BGDĐT. Theo đó, giáo viên chủ nhiệm lớp được giảm định mức tiết dạy để thực hiện các nhiệm vụ chủ nhiệm theo quy định.
Số tiết được giảm do thực hiện nhiệm vụ chủ nhiệm lớp là thời gian thực hiện nhiệm vụ quản lý, giáo dục học sinh, không phải là thời gian trực tiếp giảng dạy trên lớp. Do đó, các tiết giảm định mức này không được tính vào số giờ thực tế giảng dạy để làm căn cứ hưởng phụ cấp đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy học sinh khuyết tật theo quy định tại Nghị định số 28/2012/NĐ-CP.
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