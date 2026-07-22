Biển đảo Việt Nam Tỉnh Lâm Đồng cùng Cảnh sát biển Việt Nam thăm, tặng quà quân và dân Đặc khu Côn Đảo Ngày 22/7, trong khuôn khổ chương trình khảo sát, nắm tình hình các vùng biển, đảo ven bờ Nam Trung Bộ năm 2026, đoàn công tác của Cảnh sát biển Việt Nam do Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam làm Trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc tại Đặc khu Côn Đảo (TP Hồ Chí Minh).

Cùng tham gia chương trình có đoàn công tác của tỉnh Lâm Đồng và các địa phương Đắk Lắk, Khánh Hòa, Đồng Tháp, Vĩnh Long. Các đoàn đã thăm hỏi, tặng quà cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang, gia đình chính sách, ngư dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Đoàn công tác tổ chức dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Dương và Đền thờ Côn Đảo

Mở đầu chương trình, đoàn công tác tổ chức dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Dương và Đền thờ Côn Đảo, thành kính tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng, những người yêu nước đã anh dũng hi sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Thành kính tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Đoàn cũng đến dâng hương tại phần mộ các Anh hùng liệt sĩ, các nhà yêu nước tiêu biểu và tham quan Khu di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Côn Đảo.

Đoàn công tác tham quan di tích lịch sử tại Đặc khu Côn Đảo

Hoạt động được tổ chức nhân Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ.

Trong chương trình công tác, đoàn đã có buổi làm việc với cấp ủy, chính quyền Đặc khu Côn Đảo. Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Trần Văn Xuân đánh giá cao những kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Đặc khu Côn Đảo đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh và xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên địa bàn.

Cảnh sát biển Việt Nam tặng quà cho các lực lượng vũ trang đóng quân trên Đặc khu Côn Đảo

Thiếu tướng Trần Văn Xuân nhấn mạnh, Côn Đảo có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế biển; đồng thời mong muốn cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Hải đội 33, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, thực thi pháp luật, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên các vùng biển được phân công.

Cảnh sát biển Việt Nam tặng quà cho cấp uỷ, chính quyền Đặc khu Côn Đảo

Nhân dịp này, đoàn công tác trao tặng 203 suất quà cho các đối tượng chính sách và lực lượng trên địa bàn. Cụ thể, đoàn công tác trao tặng 28 suất quà cho cấp ủy, chính quyền đặc khu; 45 suất quà cho các đơn vị lực lượng vũ trang; 50 suất quà cho gia đình chính sách; 50 suất quà cho gia đình ngư dân; 20 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi và 10 suất quà cho hội viên phụ nữ.

Đồng chí K’Mak, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng (đứng thứ 2, từ phải qua) tặng quà cho cấp ủy, chính quyền đặc khu

Trong đó, tỉnh Lâm Đồng trao tặng phần quà trị giá hơn 60 triệu đồng đến cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang, gia đình chính sách, ngư dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Đặc khu Côn Đảo.

Đồng chí Nguyễn Phú Nghĩ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tặng quà cho các gia đình chính sách, khó khăn ở Đặc khu Côn Đảo



Những phần quà thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các địa phương đồng hành hướng về quân và dân nơi tuyến đầu biển, đảo; góp phần động viên các lực lượng, gia đình chính sách, ngư dân và thế hệ trẻ tiếp tục nỗ lực vươn lên, xây dựng quê hương.

Đồng chí Lê Minh Quang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng (đứng thứ 6, từ trái qua) trao tặng những phần quà cho các đơn vị lực lượng vũ trang ở Đặc khu Côn Đảo

Đồng chí Trương Quốc Thế Minh, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng tặng quà cho các gia đình chính sách, người dân khó khăn ở Đặc khu Côn Đảo

Cùng ngày, tại khu vực vịnh Bến Đầm, tổ công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tiến hành kiểm tra một số tàu cá đang hoạt động và neo đậu. Nội dung kiểm tra tập trung vào hồ sơ, giấy tờ khai thác thủy sản; việc lắp đặt, duy trì hoạt động của thiết bị giám sát hành trình (VMS); hệ thống thông tin liên lạc; trang thiết bị bảo đảm an toàn hàng hải và việc chấp hành các quy định của pháp luật trong khai thác hải sản.

Đoàn công tác tặng quà cho ngư dân đang neo đậu, hoạt động tại Đặc khu Côn Đảo

Kết hợp với công tác kiểm tra, cán bộ, chiến sĩ cảnh sát biển trực tiếp tuyên truyền Luật Thủy sản, Luật Cảnh sát biển Việt Nam; hướng dẫn ngư dân sử dụng đúng quy định thiết bị giám sát hành trình, không vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản; vận động ngư dân tích cực phối hợp với lực lượng chức năng trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo, tham gia tìm kiếm cứu nạn và cung cấp thông tin về tình hình trên biển.

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân, thực hiện hiệu quả các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), hướng tới phát triển nghề cá bền vững và cùng cả nước sớm gỡ bỏ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).

Kết thúc chương trình tại Đặc khu Côn Đảo, tàu Cảnh sát biển 8001 tiếp tục đưa đoàn công tác khảo sát, nắm tình hình trên vùng biển từ Đặc khu Côn Đảo đến Đặc khu Phú Quý. Trên hải trình, các tổ công tác duy trì tuần tra, kiểm tra, tuyên truyền pháp luật cho ngư dân, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên biển, đồng thời đồng hành cùng ngư dân phát triển nghề cá theo hướng bền vững.