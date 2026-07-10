Tính nghỉ chế độ ốm đau cho người lao động làm việc theo ca

Người lao động làm việc theo ca từ 14 giờ đến 22 giờ, ngày 02-06/3. Nhập viện 21 giờ, ngày 02/3; ra viện 10 giờ, ngày 04/3; giấy ra viện bác sĩ cho nghỉ ốm thêm 02 ngày 05, 06/3.

Người lao động xin nghỉ ốm 05 ngày: 02-06/3. Bà Huỳnh Khánh Linh (Vĩnh Long) hỏi, trường hợp này hưởng chế độ ốm đau như thế nào?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long trả lời như sau:

Căn cứ khoản 5 Điều 45 Luật BHXH năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành; căn cứ thời gian làm việc của người lao động tại đơn vị; giấy ra viện do cơ sở khám chữa bệnh cấp, thời gian nghỉ hưởng chế độ ốm đau của người lao động được xác định như sau:

- Ngày 02/3/2026: tính ½ ngày.

- Các ngày 03/3/2026, 05/3/2026, 06/3/2026: Tính 3 ngày.

Tổng thời gian hưởng chế độ ốm đau là 3,5 ngày.

Đề nghị bà nộp đầy đủ hồ sơ, chứng từ cho đơn vị sử dụng lao động để được xem xét, giải quyết chế độ theo quy định.