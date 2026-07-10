Tin mới

    Tính nghỉ chế độ ốm đau cho người lao động làm việc theo ca

    10/07/2026 11:05

    Người lao động làm việc theo ca từ 14 giờ đến 22 giờ, ngày 02-06/3. Nhập viện 21 giờ, ngày 02/3; ra viện 10 giờ, ngày 04/3; giấy ra viện bác sĩ cho nghỉ ốm thêm 02 ngày 05, 06/3.

    Người lao động xin nghỉ ốm 05 ngày: 02-06/3. Bà Huỳnh Khánh Linh (Vĩnh Long) hỏi, trường hợp này hưởng chế độ ốm đau như thế nào?

    Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long trả lời như sau:

    Căn cứ khoản 5 Điều 45 Luật BHXH năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành; căn cứ thời gian làm việc của người lao động tại đơn vị; giấy ra viện do cơ sở khám chữa bệnh cấp, thời gian nghỉ hưởng chế độ ốm đau của người lao động được xác định như sau:

    - Ngày 02/3/2026: tính ½ ngày.

    - Các ngày 03/3/2026, 05/3/2026, 06/3/2026: Tính 3 ngày.

    Tổng thời gian hưởng chế độ ốm đau là 3,5 ngày.

    Đề nghị bà nộp đầy đủ hồ sơ, chứng từ cho đơn vị sử dụng lao động để được xem xét, giải quyết chế độ theo quy định.


    Theo baochinhphu.vn
    https://baochinhphu.vn/tinh-nghi-che-do-om-dau-cho-nguoi-lao-dong-lam-viec-theo-ca-102260710084525479.htm
    Copy Link
    https://baochinhphu.vn/tinh-nghi-che-do-om-dau-cho-nguoi-lao-dong-lam-viec-theo-ca-102260710084525479.htm

    Đọc tiếp

    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Chính sách
      Tính nghỉ chế độ ốm đau cho người lao động làm việc theo ca
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO