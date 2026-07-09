Tính thời gian giữ hạng khi xét thăng hạng giáo viên

Điều kiện về thời gian giữ hạng để đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giáo viên tiểu học hạng II được tính trên cơ sở thời gian giữ chức danh nghề nghiệp Giáo viên tiểu học hạng III hoặc chức danh nghề nghiệp tương đương.

Bà Phạm Thị Mỹ Hạnh (Đồng Nai) là nhân viên thư viện, vào biên chế năm 2010, mã ngạch 17.171, là thư viện viên trung cấp. Năm 2020, bà chuyển sang ngạch Giáo viên tiểu học hạng IV. Năm 2024, bà chuyển sang ngạch Giáo viên tiểu học hạng III.

Tháng 3/2021, bà Hạnh tốt nghiệp đại học ngành sư phạm tiểu học. Bà Hạnh hỏi, bà có được tính thời gian làm nhân viên thư viện để xét thăng hạng Giáo viên tiểu học hạng II không? Nếu đủ điều kiện xét thăng hạng, bà cần chuẩn bị hồ sơ như thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT, điều kiện về thời gian giữ hạng để đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giáo viên tiểu học hạng II được tính trên cơ sở thời gian giữ chức danh nghề nghiệp Giáo viên tiểu học hạng III hoặc chức danh nghề nghiệp tương đương.

Đối với trường hợp của bà Phạm Thị Mỹ Hạnh, thời gian giữ chức danh nhân viên thư viện (mã ngạch 17.171) không phải là thời gian giữ chức danh nghề nghiệp Giáo viên tiểu học hạng III hoặc chức danh nghề nghiệp tương đương. Do đó, thời gian công tác ở vị trí nhân viên thư viện không được tính để xác định điều kiện về thời gian giữ hạng khi đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giáo viên tiểu học hạng II.

Trường hợp đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Thông tư số 13/2024/TT-BGDĐT, bà cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu minh chứng liên quan đến quá trình tuyển dụng, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên, thời gian giữ hạng, kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và các văn bằng, chứng chỉ theo quy định để cơ quan có thẩm quyền xem xét, đánh giá khi tổ chức xét hoặc thi thăng hạng.