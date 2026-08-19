Tính thời gian làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn

Thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn là tổng thời gian làm việc có đóng BHXH bắt buộc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (nếu có thời gian đứt quãng mà chưa hưởng chế độ BHXH thì được cộng dồn).

Bà Ma Thị Vân là giáo viên mầm non, trước đây làm việc theo chế độ hợp đồng theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg, công tác tại vùng đặc biệt khó khăn từ năm 2014 đến tháng 10/2022, được xếp lương theo quy định và đóng BHXH bắt buộc.

Đến tháng 10/2022, bà Vân được tuyển dụng vào viên chức (biên chế) và tiếp tục công tác tại vùng đặc biệt khó khăn, không bị gián đoạn công tác.

Sau khi trừ thời gian nghỉ thai sản theo quy định, tổng thời gian thực tế bà công tác tại vùng đặc biệt khó khăn là 08 năm 01 tháng. Căn cứ quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP, bà Vân hỏi, thời gian công tác theo chế độ hợp đồng, có đóng BHXH bắt buộc trước khi được tuyển dụng vào viên chức có được cộng dồn để tính hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn không?

Sau khi được tuyển dụng vào viên chức, bà có được xem xét xếp hưởng phụ cấp công tác lâu năm ngay (trong trường hợp đã đủ thời gian công tác theo quy định) hay phải tiếp tục đủ 05 năm kể từ thời điểm được tuyển dụng vào viên chức mới được tính hưởng phụ cấp này?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Ngày 08/10/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 76/2019/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Trong đó, tại Điều 5 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP quy định phụ cấp công tác lâu năm tính theo mức lương cơ sở và Điều 13 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP quy định thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn là tổng thời gian làm việc có đóng BHXH bắt buộc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (nếu có thời gian đứt quãng mà chưa hưởng chế độ BHXH thì được cộng dồn).

Căn cứ quy định nêu trên, đề nghị bà Ma Thị Vân liên hệ trực tiếp với bộ phận theo dõi, giải quyết chế độ, chính sách để được giải đáp.