Tính thời gian xếp loại giáo viên khi xét thăng hạng

Ông Đỗ Xuân Túc (Bắc Ninh) nộp hồ sơ xét thăng hạng Giáo viên THCS hạng II lên hạng I. Theo quy định, ông phải xếp loại viên chức 5 năm trước liền kề năm dự xét đạt loại tốt trở lên.

Ông Túc hỏi, ông lấy kết quả xếp loại viên chức từ năm học 2024 - 2025 trở về trước hay từ năm học 2023 - 2024 trở về trước? Với các đơn vị nhà trường áp dụng xếp loại viên chức theo năm học.

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, đối với đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và một số lĩnh vực khác có thời điểm kết thúc năm công tác trước tháng 12 hằng năm thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 22 Luật Nhà giáo số 73/2025/QH15, nhà giáo được đánh giá định kỳ theo năm hoặc theo năm học.

Bên cạnh đó, theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 05/2025/TT-BGDĐT ngày 07/3/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, dự bị đại học, giáo viên THCS có thời gian làm việc theo năm học và gắn với số tuần giảng dạy các nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông.

Như vậy, việc đánh giá, xếp loại chất lượng đối với giáo viên THCS được thực hiện theo năm học. Nếu hạn nộp hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng thuộc năm học 2025 – 2026 thì minh chứng về kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức được tính từ năm học 2024 – 2025 trở về trước.

Tuy nhiên, ông Túc cần xem lại đề án, kế hoạch, thông báo xét thăng hạng do cơ quan có thẩm quyền tại địa phương đã ban hành để thực hiện thống nhất theo hướng dẫn của địa phương.