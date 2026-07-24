Tính thời hạn khi bổ nhiệm sau sáp nhập đơn vị

Bà Lê Thị Phương (TPHCM) được UBND huyện (cũ) điều động và bổ nhiệm làm Trưởng ban ở đơn vị sự nghiệp A, thời gian giữ chức vụ 5 năm, kể từ ngày 20/8/2022. Ngày 01/7/2025 vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, UBND xã bổ nhiệm bà làm Trưởng ban, vẫn ở đơn vị sự nghiệp A, thời gian giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày 20/8/2022.

Ngày 01/01/2026, đơn vị A sáp nhập vào đơn vị B, là Trưởng ban đơn vị sự nghiệp A, bà Phương được sắp xếp giữ chức vụ Phó Giám đốc đơn vị sự nghiệp B, thời hạn giữ chức vụ 5 năm, kể từ ngày 20/8/2022.

Bà Phương hỏi, UBND xã lấy mốc thời gian bổ nhiệm từ thời điểm tại đơn vị A có đúng không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Điểm b khoản 1 Điều 47 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 7/12/2023) quy định:

"Trường hợp hợp nhất, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, chuyển đổi mô hình tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập mà chức vụ viên chức đang giữ ở đơn vị công lập cũ thấp hơn chức vụ viên chức dự kiến đảm nhiệm ở đơn vị sự nghiệp công lập mới thì thực hiện quy trình bổ nhiệm đối với nguồn nhân sự từ nơi khác".

Khi triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng, Nhà nước, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp có nhiều văn bản hướng dẫn theo thẩm quyền. Do đó, đối với trường cụ thể của bà Lê Thị Phương, đề nghị liên hệ cơ quan quản lý viên chức để được hướng dẫn theo thẩm quyền.