Tính toán cao tay của HLV Kim Sang Sik giúp tuyển Việt Nam hạ Malaysia 2-0 vào chung kết Đánh bại Malaysia 2-0 ở trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình, tuyển Việt Nam chính thức đoạt vé vào chung kết với tổng tỷ số 4-0 để chạm trán Thái Lan.

Tuyển Việt Nam đã chính thức ghi tên mình vào trận chung kết sau thắng lợi thuyết phục 2-0 trước Malaysia ở trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình. Chiến thắng này giúp đoàn quân áo đỏ vượt qua đối thủ với tổng tỷ số 4-0 sau hai lượt trận, sẵn sàng cho màn chạm trán cùng đối thủ Thái Lan ở trận đấu cuối cùng.

Việt Nam thành công trong việc lấy vé vào chung kết. Ảnh: VFF.

Bài học quá khứ và bản lĩnh xoay tua của HLV Kim Sang Sik

Mặc dù sở hữu lợi thế thắng 2-0 ở trận bán kết lượt đi tại Kuala Lumpur nhờ sự xuất sắc của thủ môn Lê Giang, tuyển Việt Nam không bước vào trận tái đấu với tâm lý chủ quan. Bài học xương máu tại AFF Cup 2014 vẫn còn nguyên giá trị, khi tuyển Việt Nam từng thắng 2-1 trên sân khách nhưng lại để thua 2-4 ngay tại Mỹ Đình và bị loại cay đắng.

Thấy rõ nguy cơ từ quá khứ, HLV Kim Sang Sik đã triển khai chiến thuật cực kỳ hợp lý. Thay vì mạo hiểm dâng cao, chiến lược gia người Hàn Quốc chủ động xoay tua nhân sự, ưu tiên kiểm soát bóng, giữ vững cự ly đội hình và kiên nhẫn chờ thời cơ. Phía bên kia chiến tuyến, HLV Tan Cheng Hoe dù gặp tổn thất lớn về lực lượng vẫn buộc phải thúc ép Malaysia dâng cao tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm.

HLV Kim Sang Sik đã có những toan tính hợp lý. Ảnh: VFF.

Khác biệt từ ghế dự bị và dấu ấn cú đúp của Xuân Son

Dù không sử dụng đội hình mạnh nhất ngay từ đầu, tuyển Việt Nam vẫn kiểm soát tốt thế trận trong hiệp một. Cơ hội nguy hiểm nhất thuộc về cú dứt điểm chệch cột dọc của Đình Bắc. Trong khi đó, Malaysia chỉ tạo ra một pha bóng chú ý nhưng không thể vượt qua sự tập trung của thủ môn Lê Giang, khiến hai đội rời sân nghỉ giữa hiệp với tỷ số 0-0.

Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút 60 khi HLV Kim Sang Sik quyết định tung Xuân Son và Tài Lộc vào sân. Sự thay đổi người này lập tức mang lại hiệu quả vượt trội. Chỉ 3 phút sau khi xuất hiện, Xuân Son đã chớp thời cơ dứt điểm cận thành mở tỷ số trận đấu. Đến phút 90, tiền đạo mang áo số 12 hoàn tất cú đúp với màn bứt tốc mạnh mẽ bên hành lang cánh trái rồi tung cú dứt điểm hiểm hóc ở góc hẹp, ấn định chiến thắng 2-0.

Màn trình diễn bản lĩnh cùng những quyết định nhân sự chính xác của HLV Kim Sang Sik giúp tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết gặp Thái Lan với sự chuẩn bị tốt nhất về cả phong độ lẫn lực lượng.