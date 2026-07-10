Xây dựng Đảng Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức thông tin thời sự chuyên đề quý III/2026 Sáng 10/7, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức Hội nghị thông tin thời sự chuyên đề quý III/2026.

Các đồng chí: Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy dự hội nghị

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Hội trường Tỉnh ủy và truyền trực tuyến đến 140 điểm cầu ở các xã, phường, đặc khu với hơn 13.800 đại biểu tham dự.

Các đồng chí: nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Đại tá Phạm Văn Kết, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 4 Hải quân thông tin thời sự nổi bật về tình hình Biển Đông từ đầu năm 2026 đến nay và vấn đề về đường lối chiến lược trên Biển Đông của Việt Nam trong thời kỳ mới.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị tại Hội trường Tỉnh ủy Lâm Đồng

Tình hình Biển Đông từ đầu năm 2026 đến nay cơ bản ổn định nhưng vẫn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, đặt ra yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia; đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại Hội trường Tỉnh ủy Lâm Đồng

Trong bối cảnh đó, Việt Nam nhất quán quan điểm kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên biển theo đúng quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.

Đường lối chiến lược trên Biển Đông trong thời kỳ mới tiếp tục được triển khai theo tinh thần phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và bảo vệ môi trường.

Việt Nam xác định biển là không gian phát triển chiến lược, là động lực quan trọng để phát triển đất nước nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại Hội trường Tỉnh ủy

Đối với tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập, với không gian phát triển mới có đường bờ biển dài 192 km, việc quán triệt, triển khai hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia có ý nghĩa quan trọng. Qua đó, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế kinh tế biển, đồng thời tham gia cùng cả nước bảo vệ vững chắc chủ quyền, lợi ích quốc gia trên Biển Đông.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Bùi Huy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh, các nội dung được truyền đạt tại hội nghị đã cung cấp nhiều thông tin quan trọng, cập nhật về tình hình Biển Đông từ đầu năm 2026 đến nay; đồng thời phân tích, làm rõ quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo và Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng chí Bùi Huy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phát biểu bế mạc hội nghị

Hội nghị đã góp phần giúp cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, củng cố cơ sở lý luận và thực tiễn trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội về các vấn đề liên quan đến chủ quyền biển, đảo.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường Hàm Thắng cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên Tỉnh ủy viên, lãnh đạo các ban, ngành đã nghỉ hưu và sinh sống trên địa bàn phường dự hội nghị (Ảnh: Thanh Duyên)

Đồng chí Bùi Huy Thành đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và địa phương, đặc biệt là đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các nội dung đã được truyền đạt tại hội nghị; vận dụng linh hoạt, hiệu quả vào công tác tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Qua đó, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước trong sự nghiệp xây dựng, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.