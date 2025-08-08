Chính trị Tổ chức "Chương trình nghệ thuật đặc biệt" và nhiệm vụ "Diễu hành, xếp hình nghệ thuật tại Lễ diễu binh, diễu hành" Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch số 3950/KH-BVHTTDL về việc tổ chức thực hiện "Chương trình nghệ thuật đặc biệt" và nhiệm vụ "Diễu hành, xếp hình nghệ thuật tại Lễ diễu binh, diễu hành" Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Ảnh minh họa: qdnd.vn

Kế hoạch nhằm tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về tầm vóc, ý nghĩa thời đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết, khát vọng hòa bình, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn, tự hào dân tộc; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; khẳng định ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thông qua sự kiện, tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân về tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc và truyền thống cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đánh giá toàn diện, sâu sắc những thành tựu phát triển của đất nước trên các lĩnh vực sau 80 năm thành lập. Từ đó, đề ra những phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Theo kế hoạch, chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 sẽ diễn ra vào 20 giờ 10 phút ngày 1-9, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Nhiệm vụ "Diễu hành, xếp hình nghệ thuật tại Lễ diễu binh, diễu hành" kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 được thực hiện vào 6 giờ 30 phút ngày 2-9, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu sự kiện được tổ chức trang trọng, hài hòa, phong phú về hình thức và loại hình biểu diễn, diễu hành nghệ thuật; thể hiện truyền thống lịch sử, đặc trưng văn hóa của các dân tộc Việt Nam; tổ chức sự kiện đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

