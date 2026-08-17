Quốc phòng - An ninh Tổ chức lại lực lượng nhưng không gián đoạn nhiệm vụ Việc giải thể 5 Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực (PTKV) và thành lập các đơn vị mới thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Lâm Đồng được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, đúng tiến độ. Dù sắp xếp nhưng việc duy trì công tác lãnh đạo, chỉ huy, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương vẫn được bảo đảm liên tục.

Các đồng chí lãnh đạo Quân khu 7 và tỉnh Lâm Đồng tặng hoa chúc mừng các đồng chí nhận nhiệm vụ mới sau khi giải thể, tổ chức lại Ban Chỉ huy PTKV

Sắp xếp tổ chức gắn với yêu cầu nhiệm vụ mới

Thiếu tướng Lê Xuân Bình, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 7 khẳng định, việc giải thể, tổ chức lại Ban Chỉ huy PTKV và điều chuyển, thành lập Trung đoàn Bộ binh 40 trực thuộc Bộ CHQS tỉnh và Tiểu đoàn Hỗn hợp Phú Quý trực thuộc Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng được thực hiện trên cơ sở các chủ trương của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Đây là yêu cầu khách quan, một chủ trương mang tính chiến lược của Đảng và quân đội. Mục tiêu lớn của đợt tổ chức lại lần này là giảm các đầu mối trung gian, bảo đảm tổ chức lực lượng phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, qua đó nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ huy và thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc và ban hành kế hoạch triển khai cụ thể. Trên cơ sở đó, Bộ CHQS tỉnh tiến hành rà soát số lượng, chất lượng đội ngũ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp; thực hiện bổ nhiệm, điều động, sắp xếp, bố trí và sử dụng quân số cho các cơ quan, đơn vị theo đúng nguyên tắc, chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm công khai, minh bạch.

Việc sắp xếp này tác động trực tiếp đến tổ chức biên chế, công tác cán bộ cũng như tâm tư, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ. Vì vậy, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đặc biệt chú trọng công tác quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, đảng viên và quần chúng trong lực lượng vũ trang tỉnh về chủ trương này.

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị kiểm tra, kiểm kê, kiểm nghiệm thực tế số lượng, chất lượng vũ khí, trang bị kỹ thuật, vật tư, trang thiết bị, hồ sơ tài liệu, đất quốc phòng, công trình chiến đấu, trường bắn, thao trường huấn luyện... Việc thu hồi, bàn giao đều được lập biên bản chặt chẽ, bảo đảm không để xảy ra mất mát, thất thoát tài sản công.

Dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn sát sao của Bộ CHQS tỉnh, 5 Ban Chỉ huy PTKV cũng đã tổng hợp, kiểm kê các loại văn kiện sẵn sàng chiến đấu dài hạn như A, A2, A3, A4, kế hoạch chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và các tài liệu liên quan, lập biên bản bàn giao về Bộ CHQS tỉnh.

Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh thăm chiến sĩ các đơn vị mới thành lập

Đối với vật chất, trang thiết bị phòng thủ dân sự, Bộ CHQS tỉnh tổ chức tiếp nhận và bàn giao cho Ban CHQS cấp xã, các đơn vị được giao nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Các trang, nhóm, tài khoản trên không gian mạng cũng được duy trì liên tục, bảo đảm hoạt động thông tin, tuyên truyền không bị gián đoạn trong quá trình chuyển giao.

Riêng đối với đất quốc phòng, đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh do Đại tá Trương Ngọc Trường - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm Trưởng đoàn đã trực tiếp có mặt tại trụ sở các Ban Chỉ huy PTKV tổ chức buổi làm việc với lãnh đạo chính quyền địa phương và Ban CHQS các xã, phường tiến hành tiếp nhận tổ chức đo đạc, kiểm đếm, xác định ranh giới, mốc giới từng điểm đất để tiến hành bàn giao theo quy định.

Không để khoảng trống trong lãnh đạo, chỉ huy

Đối với Lâm Đồng - địa bàn rộng nhất cả nước, với 49 dân tộc, 24 tổ chức tôn giáo và những yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự - yêu cầu giữ vững ổn định địa bàn được đặt lên hàng đầu trong quá trình tổ chức lại lực lượng. Vì vậy, trong suốt quá trình giải thể, điều chuyển lực lượng, các đơn vị vẫn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an tỉnh và chính quyền địa phương nắm chắc tình hình cơ sở, quản lý chặt địa bàn.

Các lực lượng chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, không để các thế lực thù địch lợi dụng thời điểm chuyển giao để kích động, chống phá. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tiến hành chặt chẽ từng khâu đã góp phần bảo đảm không xảy ra khoảng trống, chồng chéo hoặc gián đoạn trong lãnh đạo, chỉ huy và thực hiện nhiệm vụ.

Ngay sau khi công bố thành lập, các đơn vị mới nhanh chóng ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, cán bộ; ổn định nơi ăn, ở, sinh hoạt cho bộ đội; duy trì nghiêm nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật và khẩn trương triển khai các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập.

Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác huấn luyện tại Tiểu đoàn Hỗn hợp Phú Quý

Cùng với yêu cầu nhanh chóng ổn định tổ chức, công tác tư tưởng được xác định là một trong những yếu tố quyết định sự thành công của quá trình chuyển đổi. Các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh thường xuyên có mặt tại các đơn vị để động viên cán bộ, chiến sĩ, nắm tình hình và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ. Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh yêu cầu đội ngũ cán bộ chủ trì phát huy tốt vai trò nêu gương, nhanh chóng thích ứng với mô hình tổ chức mới, đưa đơn vị vào hoạt động ổn định ngay từ những ngày đầu.

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác chính sách, hậu phương quân đội; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là những trường hợp phải điều động, thay đổi nơi công tác; thường xuyên nắm bắt, giải quyết kịp thời những vấn đề về tư tưởng, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong đơn vị.