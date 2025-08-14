Thời sự Lâm Đồng Tổ Đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng tiếp xúc cử tri tại xã Đạ Tẻh 2 Ngày 14/8, Tổ Đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng và Đại biểu HĐND xã Đạ Tẻh 2 tiếp xúc với cử tri trên địa bàn.

Các đại biểu tham dự buổi tiếp xúc cử tri

Tham dự buổi tiếp xúc cử tri, Tổ Đại biểu HĐND tỉnh gồm các đồng chí: Tôn Thiện Đồng, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Võ Ngọc Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Kờ Thị Lan, Trạm kỹ thuật Nông nghiệp khu vực Đạ Huoai.

Về phía địa phương, tham dự có buổi tiếp xúc cử tri có đồng chí Nguyễn Mạnh Việt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ban Thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam; các ban, ngành, đoàn thể xã, bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận các thôn cùng toàn thể cử tri trên địa bàn xã.

Cử tri xã Đạ Tẻh 2 tham gia ý kiến các vấn đề

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã báo cáo với cử tri trong xã kết quả Kỳ họp thứ 1 và thứ 2 của HĐND tỉnh khóa X.

Tiếp đó, đại diện Thường trực HĐND xã Đạ Tẻh 2 đã báo cáo với cử tri kết quả Kỳ họp thứ 1, thứ 2, thứ 3 và thứ 4 của HĐND xã khóa I.

Sau khi nghe các báo cáo của đại biểu, các cử tri trong xã đã nhất trí với kết quả các kỳ họp. Đồng thời, bày tỏ các ý kiến liên quan đến đời sống sinh hoạt của người dân...

Cử tri xã Đạ Tẻh 2 tham gia ý kiến các vấn đề quan tâm

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện các cơ quan, đơn vị xã Đạ Tẻh 2 cũng đã phản hồi, giải đáp các ý kiến, kiến nghị mà cử tri quan tâm. Đối với các ý kiến, kiến nghị lên các cấp trên, Tổ đại biểu HĐND tỉnh sẽ tổng hợp chuyển đến các cơ quan, đơn vị để sớm có kết quả phản hồi cho cử tri.