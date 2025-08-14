Chính trị Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại các xã Ninh Gia, Tà Hine, Tà Năng Chiều 14/8, Tổ đại biểu số 12 của HĐND khoá X, nhiệm kỳ 2021- 2026 tỉnh gồm các đồng chí: Trần Hồng Thái, phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng và các đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri với các xã Ninh Gia, Tà Hine và Tà Năng.

Đồng chí Trần Hồng Thái, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tiếp thu, giải trình ý kiến cử tri

Tiếp xúc cử tri tại các xã Ninh Gia, Tà Hine và Tà Năng, Tổ đại biểu số 12 HĐND tỉnh đã ghi nhận các ý kiến cử tri ở các nhóm vấn đề về đất đai, hạ tầng nông thôn, hỗ trợ sản xuất - tiếp cận vốn, môi trường, y tế, giáo dục, an sinh...

Quang cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri

Đại diện UBND xã Ninh Gia, Tà Hine, Tà Năng, lãnh đạo một số sở, ngành đã trực tiếp trao đổi, giải trình nhiều nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời, chia sẻ một số khó khăn trong việc thực thi một số chính sách tại các địa phương.

Cử tri các xã nêu ý kiến

Liên quan đến các vấn đề cử tri kiến nghị, Chủ tịch HĐND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành giải quyết theo chức năng, nhiệm vụ.

Đối với các nhóm vấn đề khác, HĐND tỉnh sẽ tổng hợp, phân loại và chuyển đến UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan để xử lý theo thẩm quyền.

HĐND tỉnh sẽ giám sát quá trình giải quyết, trả lời của các cơ quan chức năng và thông tin kết quả lại cho cử tri trong kỳ tiếp xúc tiếp theo.

Các đại biểu của Tổ đại biểu số 12 HĐND tỉnh cam kết sẽ đồng hành cùng cùng cử tri giải quyết các vấn đề theo quy định của pháp luật trong thời gian sớm nhất.