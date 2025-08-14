Tin mới

    Chính trị

    Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại các xã Ninh Gia, Tà Hine, Tà Năng

    Thuỳ Dương - Bùi Trung 14/08/2025 19:58

    Chiều 14/8, Tổ đại biểu số 12 của HĐND khoá X, nhiệm kỳ 2021- 2026 tỉnh gồm các đồng chí: Trần Hồng Thái, phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng và các đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri với các xã Ninh Gia, Tà Hine và Tà Năng.

    z6907057370039_3fc78cb6924f8fc494ab82352624e584.jpg
    Đồng chí Trần Hồng Thái, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tiếp thu, giải trình ý kiến cử tri

    Tiếp xúc cử tri tại các xã Ninh Gia, Tà Hine và Tà Năng, Tổ đại biểu số 12 HĐND tỉnh đã ghi nhận các ý kiến cử tri ở các nhóm vấn đề về đất đai, hạ tầng nông thôn, hỗ trợ sản xuất - tiếp cận vốn, môi trường, y tế, giáo dục, an sinh...

    still0601_00008.jpg
    Quang cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri

    Đại diện UBND xã Ninh Gia, Tà Hine, Tà Năng, lãnh đạo một số sở, ngành đã trực tiếp trao đổi, giải trình nhiều nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời, chia sẻ một số khó khăn trong việc thực thi một số chính sách tại các địa phương.

    z6907057111562_00ce690397296a548d79a05d0f36bfab.jpg
    Cử tri các xã nêu ý kiến

    Liên quan đến các vấn đề cử tri kiến nghị, Chủ tịch HĐND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành giải quyết theo chức năng, nhiệm vụ.

    Đối với các nhóm vấn đề khác, HĐND tỉnh sẽ tổng hợp, phân loại và chuyển đến UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan để xử lý theo thẩm quyền.

    HĐND tỉnh sẽ giám sát quá trình giải quyết, trả lời của các cơ quan chức năng và thông tin kết quả lại cho cử tri trong kỳ tiếp xúc tiếp theo.

    Các đại biểu của Tổ đại biểu số 12 HĐND tỉnh cam kết sẽ đồng hành cùng cùng cử tri giải quyết các vấn đề theo quy định của pháp luật trong thời gian sớm nhất.

    Đọc tiếp

    Đọc tiếp

      Nổi bật

          Mới nhất
            Xem thêm

            Đọc nhiều

              Chính trị
              Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại các xã Ninh Gia, Tà Hine, Tà Năng
              • Mặc định

              Tổng Biên tập: Lê Huy Toàn

              Phó Tổng Biên tập phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

              Địa chỉ:

              Cơ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

              Cơ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

              Cơ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

              Cơ sở 4: Số 83, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

              Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

              Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

              Hotline: 0977885454

              POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO