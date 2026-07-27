Tổ hợp tháp đôi Five Star Poseidon và Odyssey tại Bãi Sau: Mô hình resort thẳng đứng ven biển Khu vực Bãi Sau hình thành tổ hợp tháp đôi Five Star Odyssey và Five Star Poseidon kết hợp mô hình resort thẳng đứng với không gian di sản Tháp Tam Thắng.

Trong quá trình tái định hình không gian đô thị ven biển, khu vực Bãi Sau đang xuất hiện tổ hợp kiến trúc cao tầng hiện đại kết hợp các giá trị văn hóa và cảnh quan nghỉ dưỡng. Điểm nhấn của khu vực này là hai dự án Five Star Odyssey và Five Star Poseidon, được định hướng phát triển theo mô hình "resort thẳng đứng" nằm trên trục cảnh quan gắn với Tháp Tam Thắng.

Mô hình kiến trúc nghỉ dưỡng trên tòa tháp cao tầng

Dự án Five Star Odyssey quy mô 50 tầng nổi và 4 tầng hầm được định hướng phát triển theo mô hình "resort thẳng đứng". Thay vì chỉ tập trung vào chức năng lưu trú truyền thống, công trình tích hợp các tiện ích nghỉ dưỡng lên không gian tầng cao. Hơn 1.000 căn hộ được bố trí ưu tiên tầm nhìn hướng biển, kết hợp cùng khoảng 300 phòng khách sạn tiêu chuẩn 5 sao, hồ bơi vô cực và các khu vực sinh hoạt cộng đồng mở.

Dự án được định hướng phát triển theo mô hình "resort thẳng đứng". Ảnh minh họa

Năm 2025, dự án này từng được vinh danh tại giải thưởng International Property Awards ở hạng mục kiến trúc căn hộ - khách sạn hạng sang khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Bên cạnh đó, tổ hợp Five Star Poseidon được thiết kế tích hợp các yếu tố văn hóa địa phương. Công trình đạt chiều cao 43 tầng, tọa lạc gần khu vực Hòn Bà. Với thế thiết kế "tựa sơn hướng thủy", dự án cung cấp hơn 1.000 căn hộ và khoảng 300 phòng khách sạn tiêu chuẩn quốc tế.

Công trình sở hữu kiến trúc độc đáo. Ảnh minh họa

Trục di sản kết nối giá trị văn hóa lịch sử

Cả hai tổ hợp cao tầng này đều nằm trên trục cảnh quan gắn kết với Tháp Tam Thắng. Đây là công trình nghệ thuật điểm nhấn bao gồm 143 trụ điêu khắc hướng ra biển, lấy cảm hứng từ lịch sử ba làng Thắng Nhất, Thắng Nhì và Thắng Tam – những cộng đồng dân cư đầu tiên khai phá vùng đất Vũng Tàu.

143 trục điêu khắc ven biển tại khu vực Bãi Sau. Ảnh minh họa

Việc quy hoạch không gian văn hóa này giúp kết nối lịch sử địa phương với không gian công cộng ven biển. Sự hiện diện của các tòa tháp cao tầng trên cùng trục cảnh quan tạo ra điểm kết nối giữa yếu tố di sản truyền thống và hạ tầng kiến trúc đô thị hiện đại.

Quy hoạch hạ tầng và triển vọng phát triển khu vực

Việc xây dựng các tổ hợp cao tầng diễn ra đồng thời với quá trình nâng cấp hạ tầng giao thông quy mô lớn của vùng. Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, cùng với dự án sân bay quốc tế Long Thành được kỳ vọng tăng cường khả năng kết nối liên vùng cho toàn khu vực Đông Nam Bộ.

Công trình được kỳ vọng sẽ thay đổi diện mạo khu vực Bãi Sau. Ảnh minh họa

Ngoài ra, đề xuất kết nối tuyến đường và cầu vượt biển giữa khu vực Cần Giờ và Vũng Tàu trong tương lai nếu được phê duyệt sẽ mở ra hướng giao thông mới kết nối trực tiếp với trung tâm TP. HCM. Nhờ đó, Bãi Sau đang dần hoàn thiện vai trò không chỉ là điểm đến du lịch mà còn là trung tâm dịch vụ, thương mại và nghỉ dưỡng ven biển đồng bộ.

Lưu ý: Thông tin dự án và quy hoạch hạ tầng có thể thay đổi tùy thuộc vào các điều chỉnh quy hoạch chính thức từ cơ quan quản lý.