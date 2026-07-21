Thời sự Tọa đàm, thảo luận khoa học bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống ở Lâm Đồng Sáng 21/7, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng phối hợp với Viện Văn hóa và Phát triển - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm, thảo luận khoa học "Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống ở Lâm Đồng trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, thực trạng và giải pháp".

Quang cảnh buổi tọa đàm, thảo luận khoa học

Chương trình do TS Nguyễn Tiến Thư, Phó Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển và đồng chí Trần Đình Ninh, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng đồng chủ trì. Tham dự có các nhà khoa học, chuyên gia, đại diện các sở, ngành, địa phương cùng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa trên địa bàn tỉnh.

TS Nguyễn Tiến Thư, Phó Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển và đồng chí Trần Đình Ninh, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng đồng chủ trì

Phát biểu khai mạc tọa đàm, đồng chí Trần Đình Ninh nhấn mạnh, Lâm Đồng là vùng đất hội tụ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc anh em. Sau khi mở rộng địa giới hành chính, việc nghiên cứu, nhận diện, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống càng trở nên cần thiết. Qua đó, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội và du lịch bền vững.

Đồng chí Trần Đình Ninh, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng điều hành buổi tọa đàm

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã nghe báo cáo tham luận đặt hàng của tỉnh Lâm Đồng, đồng thời tập trung thảo luận các nội dung liên quan đến việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống.

Đồng chí Nguyễn Thị Vân Khánh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bắc Bình trình bày tham luận tại buổi tọa đàm

Đồng chí Trần Đức Nam, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Xuân Hương - Đà Lạt trình bày tham luận

Nhiều ý kiến đề cập đến việc gìn giữ bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số; bảo tồn không gian văn hóa cồng chiêng, lễ hội truyền thống, nghề thủ công, tiếng nói, chữ viết và tri thức dân gian; gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch, xây dựng nông thôn mới và chuyển đổi số.

Đồng chí Khúc Thị Thoi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phát biểu thảo luận

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng kiến nghị tiếp tục quan tâm xây dựng cơ chế hỗ trợ nghệ nhân, đẩy mạnh sưu tầm, số hóa tư liệu văn hóa; tăng cường giáo dục truyền thống trong trường học và phát huy vai trò của cộng đồng trong gìn giữ các giá trị văn hóa bản địa.

TS Nguyễn Việt Anh, giảng viên Viện Văn hóa và Phát triển - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu thảo luận

Kết luận tọa đàm, TS Nguyễn Tiến Thư, Phó Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các nhà khoa học, chuyên gia và đại biểu địa phương.

Theo TS Nguyễn Tiến Thư, các tham luận và ý kiến trao đổi đã tiếp cận nhiều góc độ, từ lý luận đến thực tiễn, góp phần làm rõ những kết quả đạt được; đồng thời chỉ ra những khó khăn, thách thức trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng hiện nay.

TS Nguyễn Tiến Thư, Phó Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu kết luận buổi tọa đàm, thảo luận khoa học

Trong bối cảnh phát triển và hội nhập, bảo tồn văn hóa không chỉ dừng ở việc gìn giữ các giá trị truyền thống mà cần gắn với phát triển kinh tế - xã hội, du lịch, chuyển đổi số và nâng cao đời sống của người dân. Các giá trị văn hóa phải được bảo tồn trong không gian sống của cộng đồng, phát huy vai trò chủ thể của người dân và khuyến khích sự tham gia của các thế hệ trẻ.

TS Nguyễn Tiến Thư đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục tổng hợp, nghiên cứu các ý kiến tại tọa đàm để hoàn thiện cơ sở khoa học, tham mưu xây dựng các cơ chế, chính sách và giải pháp phù hợp. Qua đó, góp phần bảo tồn, phát huy hiệu quả giá trị văn hóa truyền thống, biến văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh phục vụ sự phát triển bền vững của tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn mới.