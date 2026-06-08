Tỏa sáng ở tour du đấu, Shea Lacey đẩy Michael Carrick vào bài toán nhân sự tại Man Utd Màn trình diễn ấn tượng trước Rosenborg và Atletico Madrid giúp sao trẻ Shea Lacey đặt HLV Michael Carrick trước hai lựa chọn: giữ lại đội một hay cho mượn.

Shea Lacey đang trở thành điểm sáng lớn nhất trong chuyến du đấu tiền mùa giải của Manchester United. Ở tuổi 19, tài năng trẻ này không đơn thuần góp mặt cho đủ quân số, mà đã liên tục đá chính, ghi bàn và tạo nên những khoảnh khắc quyết định trước các đối thủ chất lượng. Sự vươn lên mạnh mẽ của cầu thủ này đang vô tình đặt HLV Michael Carrick vào một bài toán khó về mặt nhân sự.

Lacey đang có một giai đoạn tiền mùa giải ấn tượng. Ảnh: Getty Images.

Từ màn trình diễn trước Rosenborg đến dấu ấn chống lại Atletico Madrid

Trước khi giai đoạn tiền mùa giải bắt đầu, Shea Lacey vốn đã thu hút sự chú ý từ giới chuyên môn nhờ màn thể hiện vượt trội ở cấp độ học viện. Mối hoài nghi duy nhất dành cho HLV Michael Carrick là liệu cầu thủ 19 tuổi có đủ bản lĩnh để bước ra ánh sáng tại môi trường bóng đá đỉnh cao hay không. Những câu trả lời trên sân cỏ nhanh chóng đập tan mọi nghi ngờ.

Trong chiến thắng đậm đà 5-0 trước Rosenborg, Lacey được tin tưởng xếp đá chính ở vai trò nhạc trưởng số 10. Anh lập tức chứng minh giá trị bằng cú dứt điểm cứa lòng đẹp mắt từ ngoài vòng cấm, khai thông thế bế tắc cho Quỷ đỏ. Không dừng lại ở đó, phong độ thăng hoa tiếp tục được duy trì khi Manchester United đối đầu với hàng phòng ngự trứ danh của Atletico Madrid.

Thi đấu vô cùng chững chạc, Lacey thể hiện sự linh hoạt đáng kinh ngạc trong khả năng di chuyển luân chuyển giữa khu vực trung lộ và hành lang cánh phải. Cầu thủ trẻ này không chỉ tạo ra sóng gió bằng một quả tạt nguy hiểm mà còn trực tiếp đem về quả phạt đền trong hiệp hai, tạo điều kiện để Bryan Mbeumo ghi bàn gỡ hòa.

Hàng công quá chật chội và bài toán phát triển tài năng

Những màn trình diễn của Lacey mang đến cho ban huấn luyện Manchester United thêm một phương án tấn công đột phá. Tuy nhiên, nhìn vào nhân sự hiện tại của đội chủ sân Old Trafford, tuyến trên đang rơi vào tình trạng vô cùng chật chội.

Man Utd phải sớm định đoạt tương lai của Lacey. Ảnh: Getty Images.

Bên hành lang cánh phải, Amad cùng tân binh Bryan Mbeumo là những ưu tiên hàng đầu đã khẳng định được năng lực. Tại khu vực trung tâm, Bruno Fernandes vững vàng ở vai trò tiền vệ kiến thiết, phía sau là sự xuất hiện của Mason Mount. Bên cạnh đó, HLV Michael Carrick còn có kế hoạch đẩy Patrick Dorgu lên thi đấu cố định trên hàng công.

Thử thách lớn nhất với Michael Carrick lúc này là làm sao cân bằng giữa thời lượng ra sân và tiến trình phát triển của Lacey. Giữ tài năng 19 tuổi lại Old Trafford đồng nghĩa với việc anh sẽ học hỏi trực tiếp từ các đàn anh và tích lũy kinh nghiệm qua các đấu trường cúp. Tuy nhiên, một hợp đồng cho mượn đến bến đỗ phù hợp lại là giải pháp tối ưu để đảm bảo cơ hội đá chính thường xuyên. Ban lãnh đạo Manchester United chắc chắn cần phải đưa ra quyết định hết sức cẩn trọng để tránh làm ngắt quãng đà phát triển của viên ngọc thô này.