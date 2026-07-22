Toàn văn Dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động đang được Bộ Nội vụ lấy ý kiến góp ý.
Dự thảo Nghị định Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
Theo xaydungchinhsach.chinhphu.vn
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https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/toan-van-du-thao-nghi-dinh-quy-dinh-muc-luong-toi-thieu-voi-nguoi-lao-dong-lam-viec-theo-hop-dong-lao-dong-119260722162506704.htm