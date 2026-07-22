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    TOÀN VĂN: Dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

    22/07/2026 16:40

    Toàn văn Dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động đang được Bộ Nội vụ lấy ý kiến góp ý.

    Dự thảo Nghị định Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

    TOÀN VĂN: Dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động- Ảnh 1.
    TOÀN VĂN: Dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động- Ảnh 2.
    TOÀN VĂN: Dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động- Ảnh 3.
    TOÀN VĂN: Dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động- Ảnh 4.
    TOÀN VĂN: Dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động- Ảnh 5.
    TOÀN VĂN: Dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động- Ảnh 6.
    TOÀN VĂN: Dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động- Ảnh 7.
    TOÀN VĂN: Dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động- Ảnh 8.
    TOÀN VĂN: Dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động- Ảnh 9.
    TOÀN VĂN: Dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động- Ảnh 10.
    TOÀN VĂN: Dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động- Ảnh 11.
    TOÀN VĂN: Dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động- Ảnh 12.
    TOÀN VĂN: Dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động- Ảnh 13.
    TOÀN VĂN: Dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động- Ảnh 14.
    Theo xaydungchinhsach.chinhphu.vn
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