Toàn văn Dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động đang được Bộ Nội vụ lấy ý kiến góp ý.

Dự thảo Nghị định Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động