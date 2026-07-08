Toàn văn Dự thảo Thông tư ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến rộng rãi về dự thảo Thông tư Ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ. Dự thảo đã quy định các nội dung liên quan đến chức năng, hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh, cụ thể như sau:

Thành lập, cơ cấu tổ chức và nhiệm kỳ của Ban đại diện cha mẹ học sinh

1. Ban đại diện cha mẹ học sinh được thành lập ở các cấp sau đây:

a) Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp;

b) Ban đại diện cha mẹ học sinh cơ sở giáo dục.

Ban đại diện cha mẹ học sinh có từ 3 - 5 thành viên

2. Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp:

a) Được thành lập tại mỗi lớp học của cơ sở giáo dục và được bầu tại Hội nghị cha mẹ học sinh đầu năm học theo nguyên tắc dân chủ, công khai, khách quan và tự nguyện;

b) Có từ 03 đến 05 thành viên, gồm Trưởng ban, một Phó Trưởng ban và các thành viên khác; số lượng thành viên cụ thể do Hội nghị cha mẹ học sinh lớp quyết định căn cứ quy mô lớp học và điều kiện thực tế của cơ sở giáo dục;

c) Thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của người học đang học tại lớp đó.

3. Ban đại diện cha mẹ học sinh cơ sở giáo dục

a) Được thành lập tại mỗi cơ sở giáo dục và được bầu tại Hội nghị Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp đầu năm học;

b) Gồm Trưởng ban, một hoặc các Phó Trưởng ban và các thành viên khác; số lượng thành viên do Hội nghị Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp quyết định căn cứ quy mô, cơ cấu tổ chức và điều kiện thực tế của cơ sở giáo dục, bảo đảm hoạt động hiệu quả.

c) Thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh cơ sở giáo dục là Trưởng ban hoặc Phó Trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp;

d) Đối với cơ sở giáo dục có nhiều cấp học hoặc được tổ chức tại nhiều địa điểm theo quy định của pháp luật, cơ cấu Ban đại diện cha mẹ học sinh cơ sở giáo dục phải bảo đảm có đại diện của cha mẹ học sinh các cấp học, phù hợp với cơ cấu tổ chức và điều kiện hoạt động của cơ sở giáo dục.

Điều kiện trở thành thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh

4. Thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của người học đang học tại lớp học hoặc cơ sở giáo dục nơi Ban đại diện cha mẹ học sinh được thành lập;

b) Tự nguyện tham gia Ban đại diện cha mẹ học sinh;

c) Có tinh thần trách nhiệm, có khả năng phối hợp với cơ sở giáo dục trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng, quản lý và giáo dục người học;

d) Chấp hành quy định của pháp luật, Điều lệ này và quy định của cơ sở giáo dục.

5. Nhiệm kỳ của Ban đại diện cha mẹ học sinh là một năm học và kết thúc khi Ban đại diện cha mẹ học sinh của năm học tiếp theo được bầu. Trường hợp chưa bầu được Ban đại diện cha mẹ học sinh của năm học mới thì Ban đại diện cha mẹ học sinh của năm học trước tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cho đến khi Ban đại diện cha mẹ học sinh mới được bầu.

6. Việc bầu, miễn nhiệm, bổ sung, thay thế và kiện toàn thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh được thực hiện theo quy định của Điều lệ này, bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, minh bạch và tự nguyện.

7. Trường hợp cơ sở giáo dục được thành lập mới, sáp nhập, chia, tách, hợp nhất, giải thể, đổi tên hoặc thay đổi mô hình tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền thì Ban đại diện cha mẹ học sinh được thành lập mới hoặc kiện toàn phù hợp với cơ cấu tổ chức của cơ sở giáo dục theo quy định của Điều lệ này.

8. Mỗi cơ sở giáo dục chỉ thành lập một Ban đại diện cha mẹ học sinh cấp cơ sở giáo dục. Việc tổ chức và hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh được thực hiện thống nhất trong toàn cơ sở giáo dục theo quy định của Điều lệ này và quy chế tổ chức, hoạt động của cơ sở giáo dục.

Quyền của Ban đại diện cha mẹ học sinh

1. Được cơ sở giáo dục cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều lệ này.

2. Được phản ánh, kiến nghị, đề xuất với người đứng đầu cơ sở giáo dục về những vấn đề liên quan đến việc chăm sóc, nuôi dưỡng, quản lý, giáo dục người học và việc phối hợp giữa gia đình với cơ sở giáo dục.

3. Được tham gia góp ý đối với các nội dung liên quan đến việc phối hợp giữa gia đình với cơ sở giáo dục; góp ý đối với quy định của cơ sở giáo dục liên quan đến việc phối hợp giữa gia đình với cơ sở giáo dục.

4. Được phối hợp với cơ sở giáo dục, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để tổ chức các hoạt động theo quy định của Điều lệ này.

5. Được cơ sở giáo dục tạo điều kiện về địa điểm, phương tiện và các điều kiện cần thiết khác để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ này và phù hợp với điều kiện thực tế của cơ sở giáo dục.

6. Thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật./.