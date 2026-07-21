Toàn văn dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị (thay thế Thông tư số 40/2017/TT-BTC và Thông tư số 12/2025/TT-BTC).

Bộ Tài chính lấy ý kiến dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị (thay thế Thông tư số 40/2017/TT-BTC và Thông tư số 12/2025/TT-BTC).

Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Thông tư quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị

Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội sử dụng kinh phí do NSNN hỗ trợ;

Đối tượng áp dụng

Đối với chế độ công tác phí: Cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo quy định của pháp luật làm việc tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội sử dụng kinh phí do NSNN hỗ trợ. Trong đó, quy định rõ các chức danh lãnh đạo theo Quy định số 368-QĐ/TW.

Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp khi tham gia hoạt động của Hội đồng nhân dân.

Đối với chế độ chi hội nghị: Các hội nghị chuyên môn, hội nghị sơ kết và tổng kết chuyên đề; hội nghị tổng kết năm; hội nghị tập huấn triển khai nhiệm vụ công tác do các cơ quan hành chính nhà nước tổ chức được quy định tại Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 09/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; kỳ họp của Hội đồng nhân dân, phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân và cuộc họp các Ban của Hội đồng nhân dân.

Các hội nghị chuyên môn, hội nghị sơ kết và tổng kết chuyên đề, hội nghị tổng kết năm, hội nghị tập huấn triển khai nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Các hội nghị chuyên môn, hội nghị tập huấn triển khai nhiệm vụ hoặc các hội nghị được tổ chức theo quy định trong điều lệ của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Đại hội thi đua yêu nước các cấp và toàn quốc.

Riêng Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc, hội nghị của các cơ quan thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam, kỳ họp Quốc hội, họp Hội đồng dân tộc, các uỷ ban của Quốc hội, phiên họp Uỷ ban thường vụ Quốc hội thực hiện theo quy định riêng của cấp có thẩm quyền.

Bố cục của dự thảo Thông tư quy định về chế độ chi công tác phí, chế độ chi hội nghị

Dự thảo Thông tư quy định về chế độ chi công tác phí, chế độ chi hội nghị gồm có 04 Chương, 16 Điều:

Chương I: Quy định chung về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng;

Điều 2. Nguồn kinh phí để chi công tác phí, chi hội nghị;

Điều 3. Quy định chung về chế độ chi công tác phí;

Điều 4. Quy định chung về chế độ chi hội nghị;

Chương II: Chế độ công tác phí

Điều 5. Thanh toán tiền chi phí đi lại;

Điều 6. Phụ cấp lưu trú;

Điều 7. Thanh toán tiền thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác;

Điều 8. Thanh toán khoán tiền công tác phí theo tháng;

Điều 9. Đi công tác theo đoàn công tác phối hợp liên ngành, liên cơ quan;

Điều 10. Chứng từ thanh toán công tác phí;

Chương III: Chế độ chi hội nghị

Điều 11: Nội dung chi tổ chức hội nghị;

Điều 12: Mức chi tổ chức hội nghị;

Điều 13: Hóa đơn, chứng từ thanh toán chi hội nghị;

Điều 14: Đối với Đại hội thi đua yêu nước các cấp và toàn quốc;

Chương IV: Tổ chức thực hiện

Điều 15: Quy định trách nhiệm tổ chức thực hiện;

Điều 16: Hiệu lực thi hành.