Toàn văn Dự thảo Thông tư quy định, hướng dẫn thi đua, khen thưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Bộ Quốc phòng đang lấy ý kiến về Dự thảo Thông tư quy định, hướng dẫn thi đua, khen thưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Dự thảo quy định, hướng dẫn thi đua, khen thưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam

Thông tư gồm 09 chương, 82 điều; cụ thể như sau:

- Chương I. Những quy định chung: 05 điều (từ Điều 1 đến Điều 5).

- Chương II. Tổ chức thi đua; danh hiệu thi đua, tiêu chuẩn danh hiệu thi đua; đại hội thi đua Quyết thắng, đại hội thi đua yêu nước: 18 điều (từ Điều 6 đến Điều 23).

- Chương III. Hình thức, đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng: 09 điều (từ Điều 24 đến Điều 32).

- Chương IV. Thẩm quyền quyết định khen thưởng; trao tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng: 10 điều (từ Điều 33 đến Điều 42).

- Chương V. Thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng; thông báo kết quả thẩm định, kết quả khen thưởng; lưu trữ hồ sơ khen thưởng: 25 điều (từ Điều 43 đến Điều 67).

- Chương VI. Thủ tục điều chỉnh thông tin quyết định khen thưởng, huỷ bỏ quyết định tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; thu hồi hiện vật khen thưởng và tiền thưởng; thủ tục cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng: 05 điều (từ Điều 68 đến Điều 72).

- Chương VII. Việc công nhận hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân, tập thể; công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến, phạm vi ảnh hưởng của nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo: 02 điều (từ Điều 73 đến Điều 74).

- Chương VIII. Hội đồng thi đua - khen thưởng, tổ thi đua - khen thưởng; khối, cụm thi đua: 06 điều (từ Điều 75 đến Điều 80).

- Chương IX: Điều khoản thi hành: 02 điều (từ Điều 81 đến Điều 82).

Quy định về hình thức, đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng

Quy định về hình thức, đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng Kỷ niệm chương của Bộ Quốc phòng (bổ sung quy định Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc”), “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng”, Bằng khen của Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị và các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, Ban Cơ yếu Chính phủ; Giấy khen của Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị và cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, Ban Cơ yếu Chính phủ, Giấy khen của đơn vị cấp sư đoàn, trung đoàn và tương đương.

Bổ sung Giấy khen của Thủ trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã để phù hợp với quy định của Luật Thi đua khen thưởng và thực tiễn tổ chức lại Ban Chỉ huy quân sự cấp xã.

Bổ sung Giấy khen của chỉ huy Ban Chỉ huy quân sự cấp xã để phù hợp với quy định của Luật Thi đua khen thưởng và thực tiễn tổ chức lại Ban Chỉ huy quân sự cấp xã.

Sửa đổi tiêu chuẩn một số hình thức khen thuộc thẩm quyền quy định của Bộ Quốc phòng cho phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua khen thưởng và thực tiễn, gồm: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bằng khen của thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ; Giấy khen của Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng đến chỉ huy Ban Chỉ huy quân sự cấp xã.