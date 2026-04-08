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    TOÀN VĂN: Dự thảo Thông tư quy định thanh toán bảo hiểm y tế đối với khám, chữa bệnh y học gia đình, tại nhà, từ xa

    04/08/2026 16:47

    Toàn văn dự thảo Thông tư quy định thanh toán bảo hiểm y tế đối với khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình, tại nhà, từ xa đang được Bộ Y tế lấy ý kiến góp ý.

    THÔNG TƯ
    Quy định thanh toán bảo hiểm y tế đối với
    khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình, tại nhà, từ xa

    Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 46/2014/QH13, Luật số 51/2024/QH15 và Luật Phòng bệnh số 114/2025/QH15;

    Căn cứ Nghị định số 188/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

    Căn cứ Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

    Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế, Bộ Y tế,

    Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định thanh toán bảo hiểm y tế đối với khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình, tại nhà, từ xa.

    Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

    Phạm vi điều chỉnh:

    Thông tư này quy định thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình, khám bệnh, chữa bệnh bệnh tại nhà, khám bệnh, chữa bệnh bệnh từ xa và hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh từ xa.

    Đối tượng áp dụng:

    Thông tư này áp dụng đối với người tham gia bảo hiểm y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình, khám bệnh, chữa bệnh bệnh tại nhà, khám bệnh, chữa bệnh bệnh từ xa và hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh từ xa.

    Điều 2. Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình

    1. Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế được thực hiện bởi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình có ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, bao gồm:

    a) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình;

    b) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp phép hoạt động theo một trong các hình thức khác theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh thuộc cấp ban đầu, cấp cơ bản dưới 50 điểm có phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình.

    2. Điều kiện khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình và người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình thực hiện theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.

    3. Phạm vi khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình bao gồm khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, nội khoa; thực hiện các dịch vụ kỹ thuật được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

    4. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình được Sở Y tế tỉnh, thành phố phân bổ số lượng thẻ bảo hiểm y tế ban đầu cá nhân hoặc theo hộ gia đình cho người sinh sống trên địa bàn xã, phường, đặc khu nơi cơ sở đặt địa điểm hoạt động. Người bệnh đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh y học gia đình được khám sức khoẻ định kỳ miễn phí theo chính sách quy định, khám sàng lọc bệnh tật, quản lý bệnh mạn tính, chăm sóc sức khỏe, lập hồ sơ sức khỏe để quản lý theo vòng đời và được chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo chỉ định của bác sỹ điều trị theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

    5. Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí thuốc, thiết bị y tế, máu, chế phẩm máu, khí y tế, vật tư, dụng cụ, công cụ, hóa chất sử dụng trong khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình theo phạm vi quyền lợi, mức hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế và các quy định pháp luật về bảo hiểm y tế.

    6. Mức thanh toán bảo hiểm y tế đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế:

    a) Đối với các dịch vụ kỹ thuật được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo phương thức giá dịch vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Trường hợp dịch vụ khám bệnh chữa bệnh y học gia đình chưa được cấp có thẩm quyền quy định hoặc phê duyệt giá, quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tại cơ sở đó theo phạm vi được hưởng và mức hưởng của pháp luật về bảo hiểm y tế. Phần chi phí chênh lệch giữa chi phí dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình với giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh thực hiện tại cơ sở (nếu có) do người bệnh tự thanh toán với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

    b) Đối với các dịch vụ lập và cập nhật hồ sơ sức khỏe, quản lý sức khỏe, tư vấn sức khỏe, Quỹ bảo hiểm thanh toán theo mức thanh toán trọn gói cho từng người tham gia bảo hiểm y tế đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xây dựng cơ cấu chi phí dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trọn gói trên cơ sở các chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Gói dịch vụ được tính thêm các chi phí nhân lực, công nghệ thông tin và chí phí trực tiếp khác phục vụ cho việc lập cập nhật hồ sơ và quản lý sức khoẻ theo danh mục dịch vụ do Sở Y tế phê duyệt.

    c) Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình thực hiện dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại nhà, Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo quy định tại Điều 3 Thông tư này.

    Điều 3. Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong khám bệnh, chữa bệnh tại nhà

    1.Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại nhà trong trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cử người hành nghề, nhân viên y tế đến nơi người bệnh cư trú để thực hiện dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, bao gồm tại nhà người bệnh, trung tâm bảo trợ xã hội nơi chăm sóc người bệnh hoặc các địa điểm khác nơi người bệnh cư trú theo quy định của pháp luật về cư trú.

    2. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế được Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại nhàbao gồm:

    a) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp ban đầu.

    b) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình quy định tại Điều 2 Thông tư này;

    c) Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp chuyên sâu được thực hiện một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại nhà theo yêu cầu chuyên môn và khả năng chi trả của Quỹ bảo hiểm y tế.

    3. Người hành nghề thực hiện dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại nhà phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

    a) Được người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh giao nhiệm vụ bằng văn bản thực hiện khám bệnh, chữa bệnh tại nhà;

    b) Có phạm vi hoạt động chuyên môn phù hợp với các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại nhà mà người hành nghề cung cấp cho người bệnh.

    4. Người bệnh được khám bệnh, chữa bệnh tại nhà là người bệnh có tình trạng sức khỏe, bệnh lý hoặc hạn chế vận động không thể đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để khám bệnh, chữa bệnh, bao gồm các đối tượng sau:

    a) Người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng;

    b) Người từ 75 tuổi trở lên hạn chế khả năng đi lại;

    c) Người bệnh tâm thần không có khả năng tự chăm sóc;

    d) Người mắc bệnh mạn tính hạn chế khả năng đi lại hoặc liệt vận động;

    đ) Người bệnh cần hỗ trợ chăm sóc giảm nhẹ giai đoạn cuối đời;

    e) Người đang hưởng chế độ bảo trợ xã hội, thương binh, bệnh binh, người có công sống trong các cơ sở bảo trợ xã hội, trung tâm điều dưỡng thương binh, bệnh binh, nuôi dưỡng, chăm sóc người có công;

    g) Trẻ em dưới 36 tháng tuổi và người cao tuổi không có người thân chăm sóc.

    5. Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán như sau:

    a) Các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp ban đầu.

    b) Các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh/danh mục bệnh quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp cơ bản.

    6. Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán đối với thuốc, thiết bị y tế, máu, chế phẩm máu, khí y tế, vật tư, dụng cụ, công cụ, hóa chất được sử dụng trong hoặc kèm theo các dịch vụ khám bệnh chữa bệnh tại nhà theo phạm vi quyền lợi, mức hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế các quy định pháp luật về bảo hiểm y tế.

    7. Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán đối với thuốc, thiết bị y tế hoặc dịch vụ chẩn đoán xét nghiệm được kê đơn, chỉ định và cung cấp đến tại nhà cho người bệnh, cụ thể như sau:

    a) Trường hợp người bệnh được kê đơn thuốc, thiết bị y tế có sẵn tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, nhân viên y tế mang thuốc, thiết bị y tế từ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để cung cấp cho người bệnh tại nơi cư trú;

    b) Trường hợp người bệnh cần thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán, nhân viên y tế mang thiết bị y tế đến tại nhà người bệnh để thực hiện dịch vụ cho người bệnh;

    c) Trường hợp người bệnh cần lấy mẫu bệnh phẩm để chẩn đoán xét nghiệm, người hành nghề lấy mẫu tại nhà cho người bệnh và mang trở lại cơ sở y tế để chẩn đoán, xét nghiệm cho người bệnh.

    8. Mức thanh toán bảo hiểm y tế đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại nhà thực hiện thực hiện như sau:

    a) Trường hợp dịch vụ khám bệnh chữa bệnh tại nhà đã được cấp có thẩm quyền quy định hoặc phê duyệt giá, Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán như sau:

    - Trường hợp giá khám bệnh chữa bệnh tại nhà thấp hơn hoặc bằng giá khám bệnh chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh đối với dịch vụ đó: Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo giá khám bệnh, chữa bệnh tại nhà đã được phê duyệt;

    - Trường hợp giá khám bệnh chữa bệnh tại nhà cao hơn giá khám bệnh chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh đối với dịch vụ đó: Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50% phần chi phí chênh lệch giữa giá khám bệnh, chữa bệnh tại nhà so với giá khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đối với dịch vụ đó, theo phạm vi hưởng và mức hưởng theo quy định pháp luật về bảo hiểm y tế; người bệnh tự thanh toán 50% phần chi phí chênh lệch;

    b) Trường hợp dịch vụ khám bệnh chữa bệnh tại nhà tại nhà chưa được cấp có thẩm quyền quy định hoặc phê duyệt giá, quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tại cơ sở đó theo phạm vi được hưởng và mức hưởng của pháp luật về bảo hiểm y tế. Phần chi phí chênh lệch giữa chi phí dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại nhà so với giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh thực hiện tại cơ sở (nếu có) do người bệnh tự thanh toán với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

    8. Cơ sở khám bệnh chữa bệnh xây dựng cơ cấu chi phí dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại nhà trên cơ sở các chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trong đó:

    a) Không bao gồm cấu phần chi phí thực hiện tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng không sử dụng khi thực hiện khám bệnh chữa bệnh tại nhà (như chi phí điện, nước, nhân viên đón tiếp…);

    b) Được tính thêm ngoài các cấu phần chi phí thực hiện tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng cần có khi thực hiện khám bệnh chữa bệnh tại nhà (như chi phí đi lại, chi phí nhân công do tăng thêm thời gian của nhân viên y tế khi cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại nhà…).

    Điều 4. Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong khám bệnh, chữa bệnh từ xa

    1. Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ xa trong trường hợp người bệnh đến một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để khám bệnh, chữa bệnh từ xa bởi một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác.

    2. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ xa và cơ sở khám bệnh chữa bệnh tiếp nhận người bệnh là cơ sở có ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và đáp ứng tiêu chuẩn để thực hiện khám bệnh, chữa bệnh từ xa theo quy định pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.

    3. Người bệnh được cung cấp thông tin về dịch vụ hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh từ xa. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chỉ thực hiện dịch vụ kỹ thuật sau khi được sự đồng ý của người bệnh.

    4. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện khám bệnh, chữa bệnh từ xa đối với các bệnh, tình trạng bệnh thuộc danh mục bệnh, tình trạng bệnh được khám bệnh, chữa bệnh từ xa theo quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này (kế thừa Thông tư số 30/2023/TT-BYT ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định danh mục bệnh, tình trạng bệnh được khám bệnh, chữa bệnh từ xa (sau đây gọi là Thông tư số 30/2023/TT-BYT)). Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện khám bệnh, chữa bệnh từ xa đối với các bệnh, tình trạng bệnh chưa có quy định trong Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này (Thông tư số 30/2023/TT-BYT) thì thực hiện theo quy định pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh (Điều 87 của Nghị định số 96/2023/NĐ-CP của Chính phủ), Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán cho các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh từ xa giai đoạn triển khai chính thức, sau khi cơ sở đã hoàn thành thí điểm.

    5. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp nhận người bệnh được cung cấp dịch vụ kỹ thuật theo điều kiện chuyên môn của cơ sở thực hiện khám bệnh, chữa bệnh từ xa.

    6. Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật, thuốc, thiết bị y tế, máu, chế phẩm máu, khí y tế, vật tư, dụng cụ, công cụ, hóa chất sử dụng trong khám bệnh, chữa bệnh từ xa theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế và các quy định sau đây:

    a) Mức giá khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho cơ sở thực hiện khám bệnh, chữa bệnh từ xa.

    b) Giá dịch vụ ngày giường bệnh, giá dịch vụ kỹ thuật: Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức giá đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp nhận người bệnh.

    c) Giá thuốc, thiết bị y tế nhưng chưa được tính trong giá dịch vụ kỹ thuật: Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo số lượng sử dụng cho người bệnh và giá mua vào theo quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc mức thanh toán (nếu có) của cơ sở tiếp nhận người bệnh.

    d) Chi phí công nghệ thông tin phục vụ khám bệnh, chữa bệnh từ xa được kết cấu trong chi phí trực tiếp để xây dựng giá dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh từ xa.

    Điều 5. Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh từ xa

    1. Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh từ xa đối với trường hợp người bệnh đến một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh từ xa bởi một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác.

    2. Cơ sở cung cấp dịch vụ hỗ trợ khám bệnh chữa bệnh từ xa và cơ sở khám bệnh chữa được hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh từ xa là cơ sở có ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và đáp ứng tiêu chuẩn để thực hiện hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh từ xa theo quy định pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.

    3. Người bệnh được cung cấp thông tin về dịch vụ hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh từ xa. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chỉ thực hiện dịch vụ kỹ thuật sau khi được sự đồng ý của người bệnh.

    4. Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh từ xa theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế và các quy định sau đây:

    a) Giá dịch vụ khám bệnh: Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức giá khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại cơ sở nhận hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh từ xa.

    b) Giá dịch vụ ngày giường bệnh điều trị, giá dịch vụ kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh: Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức giá đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại cơ sở nhận hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh từ xa.

    c) Giá thuốc, thiết bị y tế nhưng chưa được tính trong giá dịch vụ kỹ thuật: Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo số lượng sử dụng cho người bệnh và giá mua vào theo quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc mức thanh toán (nếu có) của cơ sở nhận hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh từ xa.

    d) Chi phí công nghệ thông tin phục vụ khám bệnh, chữa bệnh từ xa được kết cấu trong chi phí trực tiếp để xây dựng giá dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh từ xa.

    Điều 6. Hiệu lực thi hành

    1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2027.

    2. Bãi bỏ một số quy định cụ thể như sau:

    3. Các chi phí khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình, từ xa, tại nhà đã thực hiện trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì được tiếp tục thực hiện.

    Điều 7. Điều khoản tham chiếu

    Trường hợp các văn bản dẫn chiếu tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo văn bản đã được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

    Điều 8. Trách nhiệm thi hành

    1. Vụ Bảo hiểm y tế có trách nhiệm:

    a) Làm đầu mối tổ chức triển khai, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này;

    b) Xây dựng để trình cấp có thẩm quyền quy định về mức thanh toán trong khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình và khám bệnh, chữa bệnh tại nhà, khám bệnh, chữa bệnh từ xa và hỗ trợ khám bệnh chữa bệnh từ xa, phê duyệt cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp chuyên sâu được thực hiện một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại nhà theo yêu cầu chuyên môn trong trường hợp cần thiết để bảo đảm cân đối Quỹ bảo hiểm y tế.

    2. Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Cục Quản lý y dược cổ truyền có trách nhiệm ban hành quy trình chuyên môn, hướng dẫn chẩn đoán và điều trị, mẫu hồ sơ, bệnh án, đơn kê thuốc, thiết bị y tế đối với khám bệnh, chữa bệnh từ xa và hỗ trợ khám bệnh chữa bệnh từ xa, khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình và khám bệnh, chữa bệnh tại nhà thuộc thẩm quyền quản lý.

    3. Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố căn cứ điều kiện kinh tế, xã hội và khả năng cân đối ngân sách của địa phương quyết định mức hỗ trợ chi phí đồng chi trả, chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế đối với trường hợp khám chữa bệnh tại nhà, khám bệnh chữa bệnh từ và và hỗ trợ khám bệnh chữa bệnh từ xa cho người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn

    4. Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm:

    a) Tổ chức triển khai, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này trong phạm vi quản lý và định kỳ hằng năm báo cáo Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện Thông tư;

    b) Xem xét, cho ý kiến đối với danh mục các dịch vụ cụ thể thực hiện khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình, khám bệnh, chữa bệnh tại nhà, khám bệnh, chữa bệnh từ xa và hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh từ xa đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý;

    c) Xem xét, phê duyệt quy trình chuyên môn đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại nhà đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý trong trường hợp chưa có quy trình chuyên môn do Bộ y tế ban hành;

    d) Thực hiện phân thẻ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện khám bệnh chữa bệnh y học gia đình.

    5. Cơ sở khám bệnh chữa bệnh có trách nhiệm:

    a) Căn cứ phạm vi hoạt động chuyên môn, điều kiện trang thiết bị, nhân lực, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm xây dựng quy trình chuyên môn thực hiện và định mức kinh tế kỹ thuật đối với dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh tại nhà, khám bệnh chữa bệnh từ xa, hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh từ xa;

    b) Cập nhật phần mềm quản lý và thanh toán bảo hiểm y tế tại bệnh viện bảo đảm thực hiện đầy đủ, thông suốt việc gửi mã, chi phí thanh toán bảo hiểm y tế đối với các dịch vụ khám bệnh chữa bệnh tại nhà, khám bệnh, chữa bệnh từ xa, hỗ trợ khám chữa bệnh từ xa.

    c) Bổ sung vào hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng hoặc có công văn thông báo với cơ quan bảo hiểm xã hội nơi ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và các nội dung cần sửa đổi, bổ sung bảo đảm việc thanh toán khi triển khai thực hiện khám bệnh, chữa bệnh tại nhà, khám bệnh chữa bệnh từ xa, hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh từ xa theo quy định của Thông tư này;

    6. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế, Vụ trưởng, Cục trưởng các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng y tế ngành và cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

    Trong quá trình tổ chức thực hiện có khó khăn vướng mắc, đề xuất sửa đổi, bổ sung, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Y tế (Vụ Bảo hiểm y tế) để xem xét, giải quyết./.

    Phụ lục 1

    Dịch vụ chăm sóc, khám bệnh, chữa bệnh tại nhà do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp cơ bản thực hiện thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế

    TT

    Tên kỹ thuật

    (Thông tư 21/2019/TT-BYT hướng dẫn thí điểm về hoạt động y học gia đình)

    Thông tư 39/2017/TT-BYT quy định gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở

    Danh mục chăm sóc, KCB tại nhà do cơ sở KCB cấp cơ bản dưới 50 điểm thực hiện

    1

    Thổi ngạt

    Thổi ngạt

    2

    Ép tim ngoài lồng ngực

    Ép tim ngoài lồng ngực

    3

    Cấp cứu ngừng tuần hoàn, hô hấp

    Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản

    Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản

    4

    Băng ép bất động sơ cứu rắn cắn

    Băng ép bất động sơ cứu rắn cắn

    Băng ép bất động sơ cứu rắn cắn

    5

    Cầm máu (vết thương chảy máu)

    Ga rô hoặc băng ép cầm máu

    Ga rô hoặc băng ép cầm máu

    6

    Băng bó vết thương

    Băng bó vết thương

    Băng bó vết thương

    7

    Chăm sóc vết thương (1 lần)

    Chăm sóc vết thương

    8

    Cố định tạm thời người bệnh gãy xương

    Cố định tạm thời người bệnh gãy xương

    Cố định tạm thời người bệnh gãy xương

    9

    Cố định cột sống cổ bằng nẹp cứng

    Cố định cột sống cổ bằng nẹp cứng

    Cố định cột sống cổ bằng nẹp cứng

    10

    Xoa bóp phòng chống loét

    Xoa bóp phòng chống loét

    11

    Dẫn lưu nước tiểu bàng quang

    Dẫn lưu nước tiểu bàng quang

    12

    Vỗ rung lồng ngực

    Vỗ rung lồng ngực

    13

    Kỹ thuật ho có điều khiển

    Kỹ thuật ho có điều khiển

    14

    Kỹ thuật tập thở cơ hoành

    Kỹ thuật tập thở cơ hoành

    15

    Phục hồi chức năng vận động, nói, nuốt cho người bệnh cấp cứu ≤ 8 giờ

    Phục hồi chức năng vận động, nói, nuốt cho người bệnh cấp cứu ≤ 8 giờ

    16

    Vận động trị liệu cho người bệnh bất động tại giường ≤ 8 giờ

    Vận động trị liệu cho người bệnh bất động tại giường ≤ 8 giờ

    17

    Phòng ngừa và xử trí loét do đè ép

    Phòng ngừa và xử trí loét do đè ép

    18

    Nghiệm pháp đi bộ 6 phút

    Nghiệm pháp đi bộ 6 phút

    19

    Đặt ống thông dạ dày

    Đặt sonde dạ dày

    20

    Thụt thuốc qua đường hậu môn

    Thụt thuốc qua đường hậu môn

    21

    Thụt tháo phân

    Thụt tháo phân

    22

    Giải stress cho người bệnh

    Giải stress cho người bệnh

    23

    Vật lý trị liệu phục hồi chức năng cho người đau thần kinh tọa

    Vật lý trị liệu phục hồi chức năng cho người đau thần kinh tọa

    24

    Phục hồi chức năng cho người viêm khớp dạng thấp

    Phục hồi chức năng cho người viêm khớp dạng thấp

    25

    Vật lý trị liệu phục hồi chức năng cho người cao tuổi

    Vật lý trị liệu phục hồi chức năng cho người cao tuổi

    26

    Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi dưới

    Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi dưới

    27

    Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau đầu, đau nửa đầu

    Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau đầu, đau nửa đầu

    28

    Xoa bóp bấm huyệt điều trị mất ngủ

    Xoa bóp bấm huyệt điều trị mất ngủ

    29

    Xoa bóp bấm huyệt điều trị stress

    Xoa bóp bấm huyệt điều trị stress

    30

    Chườm lạnh

    Chườm lạnh

    31

    Chườm ngải cứu

    Chườm ngải cứu

    32

    Tập vận động có trợ giúp

    Tập vận động có trợ giúp

    33

    Xoa bóp tại giường bệnh cho người bệnh

    Xoa bóp tại giường bệnh cho người bệnh

    34

    Hướng dẫn người bệnh ra vào xe lăn

    Hướng dẫn người bệnh ra vào xe lăn

    35

    Sử dụng khung, nạng, gậy trong tập đi

    Sử dụng khung, nạng, gậy trong tập đi

    36

    Sử dụng xe lăn

    Sử dụng xe lăn

    37

    Kỹ thuật thay đổi tư thế lăn trở khi nằm

    Kỹ thuật thay đổi tư thế lăn trở khi nằm

    38

    Tập vận động chủ động

    Tập vận động chủ động

    39

    Tập vận động có kháng trở

    Tập vận động có kháng trở

    40

    Tập vận động thụ động

    Tập vận động thụ động

    41

    Đo tầm vận động khớp

    Đo tầm vận động khớp

    42

    Tập do cứng khớp

    Tập do cứng khớp

    43

    Tập với xe lăn

    Tập với xe lăn

    44

    Ngâm rửa vết bỏng bằng nước mát sạch, băng ép trong sơ cấp cứu tổn thương bỏng kỳ đầu.

    Ngâm rửa vết bỏng bằng nước mát sạch, băng ép trong sơ cấp cứu tổn thương bỏng kỳ đầu.

    45

    Xét nghiệm đường máu mao mạch

    Xét nghiệm đường máu mao mạch

    Xét nghiệm đường máu mao mạch

    46

    Thay băng trên người bệnh đái tháo đường

    Thay băng trên người bệnh đái tháo đường

    47

    Hướng dẫn kỹ thuật tiêm Insulin

    Hướng dẫn kỹ thuật tiêm Insulin

    48

    Khám bệnh

    Khám bệnh

    Khám bệnh

    49

    Lấy mẫu xét nghiệm (máu, nước tiểu, phân...)

    Lấy mẫu xét nghiệm (máu, nước tiểu, phân, đờm, dịch mũi họng...)

    50

    Tiêm, truyền dịch trong các trường hợp cấp cứu, chống đau cho người bệnh ung thư

    Tiêm, truyền dịch trong các trường hợp cấp cứu, chống đau cho người bệnh ung thư

    51

    Tiêm trong da

    Tiêm trong da

    52

    Tiêm dưới da

    Tiêm dưới da

    53

    Tiêm bắp thịt

    Tiêm bắp thịt

    54

    Tiêm tĩnh mạch

    Tiêm tĩnh mạch

    55

    Truyền tĩnh mạch

    Truyền tĩnh mạch

    56

    Đặt catheter tĩnh mạch ngoại biên

    Đặt catheter tĩnh mạch ngoại biên

    57

    Hồi sức chống sốc ≤ 8 giờ

    Hồi sức chống sốc ≤ 8 giờ

    58

    Rửa dạ dày cấp cứu

    Rửa dạ dày cấp cứu

    59

    Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang

    Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang

    60

    Thủ thuật Heimlich (lấy dị vật đường thở) cho người lớn và trẻ em

    Thủ thuật Heimlich (lấy dị vật đường thở) cho người lớn và trẻ em

    61

    Bóp bóng Ambu qua mặt nạ

    Bóp bóng Ambu qua mặt nạ

    62

    Mở khí quản qua da một thì cấp cứu ngạt thở

    Mở khí quản qua da một thì cấp cứu ngạt thở

    63

    Thổi ngạt

    Thổi ngạt

    64

    Thở oxy

    Thở oxy

    65

    Gây nôn cho người bệnh ngộ độc qua đường tiêu hóa

    Gây nôn cho người bệnh ngộ độc qua đường tiêu hóa

    66

    Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn

    Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn

    67

    Làm test phục hồi máu mao mạch

    68

    Mở màng giáp nhẫn cấp cứu

    Mở màng giáp nhẫn cấp cứu

    69

    Định lượng protein niệu

    Định lượng protein niệu

    70

    Định nhóm máu ABO

    Định nhóm máu ABO

    71

    Lấy mẫu, vận chuyển mẫu bệnh phẩm xét nghiệm

    Lấy mẫu, vận chuyển mẫu bệnh phẩm xét nghiệm

    72

    Siêu âm ổ bụng

    Siêu âm ổ bụng

    73

    Điện tim thường

    Điện tim thường

    74

    Chọc tháo dịch màng phổi

    Chọc tháo dịch màng phổi

    75

    Chọc hút khí màng phổi

    Chọc hút khí màng phổi

    76

    Đánh giá mức độ nặng của cơn hen phế quản bằng peak flow meter (Đo lưu lượng đỉnh)

    Đánh giá mức độ nặng của cơn hen phế quản bằng peak flow meter (Đo lưu lượng đỉnh)

    77

    Nghiệm pháp dây thắt

    Nghiệm pháp dây thắt

    78

    Đặt ống sonde dạ dày

    79

    Đặt ống thông hậu môn

    Đặt ống thông hậu môn

    80

    Thụt tháo

    81

    Chọc hút dịch ổ bụng

    Chọc hút dịch ổ bụng

    82

    Lấy dị vật kết mạc

    Lấy dị vật kết mạc

    83

    Khâu vết thương phần mềm

    Khâu vết thương phần mềm

    84

    Chích rạch áp xe nhỏ

    Chích rạch áp xe nhỏ

    85

    Thay băng, cắt chỉ

    Thay băng, cắt chỉ

    86

    Tháo bột các loại

    Tháo bột các loại

    87

    Chích nhọt ống tai ngoài

    Chích nhọt ống tai ngoài

    88

    Làm thuốc tai

    Làm thuốc tai

    89

    Nhổ răng sữa

    Nhổ răng sữa

    90

    Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ

    Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ

    91

    Chích áp xe nhỏ vùng đầu cổ

    Chích áp xe nhỏ vùng đầu cổ

    92

    Cắt lọc tổ chức hoại tử hoặc cắt lọc vết thương đơn giản

    Cắt lọc tổ chức hoại tử hoặc cắt lọc vết thương đơn giản

    93

    Bơm rửa lệ đạo

    Bơm rửa lệ đạo

    94

    Chích chắp, lẹo, nang lông mi; chích áp xe mi, kết mạc

    Chích chắp, lẹo, nang lông mi; chích áp xe mi, kết mạc

    95

    Rửa cùng đồ (mắt)

    Rửa cùng đồ (mắt)

    96

    Đo thị lực

    Đo thị lực

    97

    Khí dung mũi họng

    Khí dung mũi họng

    98

    Chọc hút dịch vành tai

    Chọc hút dịch vành tai

    99

    Chích áp xe lợi trẻ em

    Chích áp xe lợi trẻ em

    100

    Đỡ đẻ thường (ngôi chỏm)

    Đỡ đẻ thường (ngôi chỏm)

    101

    Cắt và khâu tầng sinh môn

    Cắt và khâu tầng sinh môn

    102

    Soi cổ tử cung

    Soi cổ tử cung

    103

    Làm thuốc âm đạo

    Làm thuốc âm đạo

    104

    Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn

    Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn

    105

    Kiểm soát tử cung

    Kiểm soát tử cung

    106

    Bóc rau nhân tạo

    Bóc rau nhân tạo

    107

    Bó thuốc

    Bó thuốc

    108

    Chườm ngải

    Chườm ngải

    109

    Hào châm

    Hào châm

    110

    Ôn châm

    Ôn châm

    111

    Chích lể

    Chích lể

    112

    Điện châm

    Điện châm

    113

    Thủy châm

    114

    Cứu (bằng điếu ngải)

    Cứu (bằng điếu ngải)

    115

    Xoa bóp, bấm huyệt bằng tay

    Xoa bóp, bấm huyệt bằng tay

    116

    Điều trị bằng tia hồng ngoại

    Điều trị bằng tia hồng ngoại

    117

    Tập vận động có trợ giúp

    Tập vận động có trợ giúp

    Thay băng, cắt chỉ

    Tổng số 51 kỹ thuật

    BỔ SUNG PHẦN CHO NGƯỜI CAO TUỔI

    118

    Tập các chức năng sinh hoạt hàng ngày ADL với các dụng cụ trợ giúp thích nghi

    119

    Kỹ thuật tập sử dụng và điều khiển xe lăn

    120

    Kỹ thuật kiểm soát tư thế và vận động cho người bệnh Parkinson

    121

    Kỹ thuật phục hồi khả năng nhận thức bản thân

    122

    Kỹ thuật phục hồi chức năng trí nhớ

    123

    Kỹ thuật phục hồi các vấn đề tâm lý

    124

    Kỹ thuật tập luyện khả năng tự vệ sinh cơ thể

    125

    Kỹ thuật tập luyện khả năng tự mặc quần áo

    126

    Kỹ thuật tập luyện các hoạt động sinh hoạt hằng ngày nâng cao

    127

    Kỹ thuật trợ giúp và thích ứng trong sinh hoạt hằng ngày

    128

    Kỹ năng thích ứng xã hội

    129

    Kỹ thuật thay đổi hành vi trong điều trị rối loạn tiểu tiện và đại tiện

    130

    Cho ăn qua sonde dạ dày/ mở thông dạ dày

    131

    Xây dựng chế độ dinh dưỡng cho người bệnh có bệnh lý phối hợp

    132

    Chế biến chế độ dinh dưỡng cho người bệnh tập phục hồi chức năng nuốt

    133

    Chế biến chế độ dinh dưỡng ăn qua ống thông

    134

    Theo dõi khẩu phần dinh dưỡng trong 24 giờ qua

    135

    Kĩ thuật đánh giá, phân cấp chăm sóc cho người bệnh

    136

    Kỹ thuật vận chuyển người bệnh hạn chế vận động kèm theo/ không kèm theo trang thiết bị y tế

    137

    Kỹ thuật vệ sinh răng miệng cho người bệnh

    138

    Kỹ thuật chăm sóc hậu môn, sinh dục

    139

    Điều trị bằng nhiệt nóng (chườm nóng)

    140

    Điều trị bằng nhiệt lạnh (chườm lạnh)

    141

    Điều trị bằng Parafin

    142

    Điện tim thường

    143

    Holter điện tâm đồ

    144

    Holter huyết áp

    145

    Siêu âm doppler tim

    146

    Siêu âm doppler mạch máu

    147

    Siêu âm màng phổi

    148

    Siêu âm ổ bụng (gan, mật, tụy,lách, bàng quang)

    149

    Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da và cơ…)

    150

    Kỹ thuật tập tay và bàn tay cho người bệnh liệt nửa người

    151

    Kỹ thuật tập đứng và đi cho người bệnh liệt nửa người

    152

    Tập ngồi thăng bằng tĩnh và động

    153

    Tập các kiểu thở

    154

    Tập ho có trợ giúp

    155

    Kỹ thuật kéo nắn trị liệu

    156

    Kỹ thuật xoa bóp vùng

    157

    Tập nuốt

    158

    Điều trị bằng tia hồng ngoại

    159

    Điều trị bằng các dòng điện xung

    160

    Điều trị bằng siêu âm

    161

    Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu não

    162

    Giác hơi điều trị các chứng đau

    163

    Điện châm

    164

    Đặt nội khí quản

    165

    Lập và cập nhật hồ sơ sức khỏe

    166

    Quản lý sức khỏe cá nhân, hộ gia đình

    167

    Tư vấn sức khỏe cá nhân, hộ gia đình

    168

    Sốc điện cấp cứu

    169

    Sốc điện điều trị rung nhĩ

    170

    Hút đờm hầu họng

    171

    Đặt ống dẫn lưu khoang màng phổi

    172

    Chọc tháo dịch màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm

    173

    Chọc tháo dịch ổ bụng

    174

    Cắt móng chân, chăm sóc móng chân

    175

    Khám bàn chân người bệnh đái tháo đường

    176

    Băng ép cầm máu

    177

    Kỹ thuật Garo cầm máu

    178

    Khám mắt

    179

    Khám răng

    180

    Khám Tai mũi họng

    181

    Lấy dị vật tai

    182

    Cầm máu mũi bằng vật liệu cầm máu

    183

    Lấy dị vật mũi

    184

    Massage vú thông tuyến sữa sau sinh

    185

    Điều trị tắc tia sữa bằng máy hút

    186

    Khám sơ sinh

    187

    Tắm sơ sinh

    188

    Vệ sinh rốn sơ sinh

    189

    Trắc nghiệm lo âu – trầm cảm – stress ( DASS)

    190

    Trị liệu tâm lý gia đình

    191

    Trị liệu giáo dục tâm lý

    192

    Theo dõi độ bão hòa ôxy

    193

    Giảm đau bằng thuốc tiêm

    194

    Đặt canuyn mũi hầu, miệng hầu

    195

    Đánh giá mạch

    196

    Đánh giá huyết áp

    197

    Đánh giá nhịp thở

    198

    Đánh giá nhiệt độ

    199

    Sàng lọc nguy cơ dinh dưỡng

    200

    Đánh giá tình trạng dinh dưỡng

    201

    Xây dựng chế độ dinh dưỡng

    202

    Chọc dịch não tuỷ

    203

    Siêu âm màng phổi

    204

    Siêu âm hạch vùng cổ

    205

    Siêu âm tuyến giáp

    206

    Theo dõi Monitor liên tục

    Phụ lục 2

    Dịch vụ chăm sóc, khám bệnh, chữa bệnh tại nhà do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp ban đầu thực hiện thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế

    TT

    Tên kỹ thuật

    (Thông tư 21/2019/TT-BYT hướng dẫn thí điểm về hoạt động y học gia đình)

    Thông tư 39/2017/TT-BYT quy định gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở

    Dịch vụ chăm sóc, KCB do cơ sở KCB cấp ban đầu

    1

    Thổi ngạt

    Thổi ngạt

    2

    Ép tim ngoài lồng ngực

    Ép tim ngoài lồng ngực

    3

    Cấp cứu ngừng tuần hoàn, hô hấp

    Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản

    Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản

    4

    Băng ép bất động sơ cứu rắn cắn

    Băng ép bất động sơ cứu rắn cắn

    Băng ép bất động sơ cứu rắn cắn

    5

    Cầm máu (vết thương chảy máu)

    Ga rô hoặc băng ép cầm máu

    Ga rô hoặc băng ép cầm máu

    6

    Băng bó vết thương

    Băng bó vết thương

    Băng bó vết thương

    7

    Chăm sóc vết thương (1 lần)

    Chăm sóc vết thương

    8

    Cố định tạm thời người bệnh gãy xương

    Cố định tạm thời người bệnh gãy xương

    Cố định tạm thời người bệnh gãy xương

    9

    Cố định cột sống cổ bằng nẹp cứng

    Cố định cột sống cổ bằng nẹp cứng

    Cố định cột sống cổ bằng nẹp cứng

    10

    Xoa bóp phòng chống loét

    Xoa bóp phòng chống loét

    11

    Dẫn lưu nước tiểu bàng quang

    Dẫn lưu nước tiểu bàng quang

    12

    Vỗ rung lồng ngực

    Vỗ rung lồng ngực

    13

    Kỹ thuật ho có điều khiển

    Kỹ thuật ho có điều khiển

    14

    Kỹ thuật tập thở cơ hoành

    Kỹ thuật tập thở cơ hoành

    15

    Phục hồi chức năng vận động, nói, nuốt cho người bệnh cấp cứu ≤ 8 giờ

    Phục hồi chức năng vận động, nói, nuốt cho người bệnh cấp cứu ≤ 8 giờ

    16

    Vận động trị liệu cho người bệnh bất động tại giường ≤ 8 giờ

    Vận động trị liệu cho người bệnh bất động tại giường ≤ 8 giờ

    17

    Phòng ngừa và xử trí loét do đè ép

    Phòng ngừa và xử trí loét do đè ép

    18

    Nghiệm pháp đi bộ 6 phút

    Nghiệm pháp đi bộ 6 phút

    19

    Đặt ống thông dạ dày

    Đặt sonde dạ dày

    20

    Thụt thuốc qua đường hậu môn

    Thụt thuốc qua đường hậu môn

    21

    Thụt tháo phân

    Thụt tháo phân

    22

    Giải stress cho người bệnh

    Giải stress cho người bệnh

    23

    Vật lý trị liệu phục hồi chức năng cho người đau thần kinh tọa

    Vật lý trị liệu phục hồi chức năng cho người đau thần kinh tọa

    24

    Phục hồi chức năng cho người viêm khớp dạng thấp

    Phục hồi chức năng cho người viêm khớp dạng thấp

    25

    Vật lý trị liệu phục hồi chức năng cho người cao tuổi

    Vật lý trị liệu phục hồi chức năng cho người cao tuổi

    26

    Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi dưới

    Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi dưới

    27

    Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau đầu, đau nửa đầu

    Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau đầu, đau nửa đầu

    28

    Xoa bóp bấm huyệt điều trị mất ngủ

    Xoa bóp bấm huyệt điều trị mất ngủ

    29

    Xoa bóp bấm huyệt điều trị stress

    Xoa bóp bấm huyệt điều trị stress

    30

    Chườm lạnh

    Chườm lạnh

    31

    Chườm ngải cứu

    Chườm ngải cứu

    32

    Tập vận động có trợ giúp

    Tập vận động có trợ giúp

    33

    Xoa bóp tại giường bệnh cho người bệnh

    Xoa bóp tại giường bệnh cho người bệnh

    34

    Hướng dẫn người bệnh ra vào xe lăn

    Hướng dẫn người bệnh ra vào xe lăn

    35

    Sử dụng khung, nạng, gậy trong tập đi

    Sử dụng khung, nạng, gậy trong tập đi

    36

    Sử dụng xe lăn

    Sử dụng xe lăn

    37

    Kỹ thuật thay đổi tư thế lăn trở khi nằm

    Kỹ thuật thay đổi tư thế lăn trở khi nằm

    38

    Tập vận động chủ động

    Tập vận động chủ động

    39

    Tập vận động có kháng trở

    Tập vận động có kháng trở

    40

    Tập vận động thụ động

    Tập vận động thụ động

    41

    Đo tầm vận động khớp

    Đo tầm vận động khớp

    42

    Tập do cứng khớp

    Tập do cứng khớp

    43

    Tập với xe lăn

    Tập với xe lăn

    44

    Ngâm rửa vết bỏng bằng nước mát sạch, băng ép trong sơ cấp cứu tổn thương bỏng kỳ đầu.

    Ngâm rửa vết bỏng bằng nước mát sạch, băng ép trong sơ cấp cứu tổn thương bỏng kỳ đầu.

    45

    Xét nghiệm đường máu mao mạch

    Xét nghiệm đường máu mao mạch

    Xét nghiệm đường máu mao mạch

    46

    Thay băng trên người bệnh đái tháo đường

    Thay băng trên người bệnh đái tháo đường

    47

    Hướng dẫn kỹ thuật tiêm Insulin

    Hướng dẫn kỹ thuật tiêm Insulin

    48

    Khám bệnh

    Khám bệnh

    Khám bệnh

    49

    Lấy mẫu xét nghiệm (máu, nước tiểu, phân...)

    Lấy mẫu xét nghiệm (máu, nước tiểu, phân, đờm, dịch mũi họng...)

    50

    Tiêm, truyền dịch trong các trường hợp cấp cứu, chống đau cho người bệnh ung thư

    Tiêm, truyền dịch trong các trường hợp cấp cứu, chống đau cho người bệnh ung thư

    51

    Tiêm trong da

    Tiêm trong da

    52

    Tiêm dưới da

    Tiêm dưới da

    53

    Tiêm bắp thịt

    Tiêm bắp thịt

    54

    Tiêm tĩnh mạch

    Tiêm tĩnh mạch

    55

    Truyền tĩnh mạch

    Truyền tĩnh mạch

    56

    Đặt catheter tĩnh mạch ngoại biên

    57

    Hồi sức chống sốc ≤ 8 giờ

    58

    Rửa dạ dày cấp cứu

    59

    Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang

    60

    Thủ thuật Heimlich (lấy dị vật đường thở) cho người lớn và trẻ em

    Thủ thuật Heimlich (lấy dị vật đường thở) cho người lớn và trẻ em

    61

    Bóp bóng Ambu qua mặt nạ

    Bóp bóng Ambu qua mặt nạ

    62

    Mở khí quản qua da một thì cấp cứu ngạt thở

    63

    Thổi ngạt

    Thổi ngạt

    64

    Thở oxy

    Thở oxy

    65

    Gây nôn cho người bệnh ngộ độc qua đường tiêu hóa

    Gây nôn cho người bệnh ngộ độc qua đường tiêu hóa

    66

    Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn

    67

    Làm test phục hồi máu mao mạch

    68

    Mở màng giáp nhẫn cấp cứu

    69

    Định lượng protein niệu

    Định lượng protein niệu

    70

    Định nhóm máu ABO

    Định nhóm máu ABO

    71

    Lấy mẫu, vận chuyển mẫu bệnh phẩm xét nghiệm

    Lấy mẫu, vận chuyển mẫu bệnh phẩm xét nghiệm

    72

    Siêu âm ổ bụng

    73

    Điện tim thường

    Điện tim thường

    74

    Chọc tháo dịch màng phổi

    75

    Chọc hút khí màng phổi

    76

    Đánh giá mức độ nặng của cơn hen phế quản bằng peak flow meter (Đo lưu lượng đỉnh)

    77

    Nghiệm pháp dây thắt

    Nghiệm pháp dây thắt

    78

    Đặt ống sonde dạ dày

    79

    Đặt ống thông hậu môn

    Đặt ống thông hậu môn

    80

    Thụt tháo

    81

    Chọc hút dịch ổ bụng

    82

    Lấy dị vật kết mạc

    83

    Khâu vết thương phần mềm

    Khâu vết thương phần mềm

    84

    Chích rạch áp xe nhỏ

    Chích rạch áp xe nhỏ

    85

    Thay băng, cắt chỉ

    Thay băng, cắt chỉ

    86

    Tháo bột các loại

    87

    Chích nhọt ống tai ngoài

    88

    Làm thuốc tai

    89

    Nhổ răng sữa

    Nhổ răng sữa

    90

    Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ

    91

    Chích áp xe nhỏ vùng đầu cổ

    92

    Cắt lọc tổ chức hoại tử hoặc cắt lọc vết thương đơn giản

    93

    Bơm rửa lệ đạo

    94

    Chích chắp, lẹo, nang lông mi; chích áp xe mi, kết mạc

    95

    Rửa cùng đồ (mắt)

    96

    Đo thị lực

    Đo thị lực

    97

    Khí dung mũi họng

    Khí dung mũi họng

    98

    Chọc hút dịch vành tai

    99

    Chích áp xe lợi trẻ em

    100

    Đỡ đẻ thường (ngôi chỏm)

    Đỡ đẻ thường (ngôi chỏm)

    101

    Cắt và khâu tầng sinh môn

    Cắt và khâu tầng sinh môn

    102

    Soi cổ tử cung

    103

    Làm thuốc âm đạo

    Làm thuốc âm đạo

    104

    Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn

    Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn

    105

    Kiểm soát tử cung

    106

    Bóc rau nhân tạo

    Bóc rau nhân tạo

    107

    Bó thuốc

    Bó thuốc

    108

    Chườm ngải

    Chườm ngải

    109

    Hào châm

    Hào châm

    110

    Ôn châm

    Ôn châm

    111

    Chích lể

    Chích lể

    112

    Điện châm

    Điện châm

    113

    Thủy châm

    114

    Cứu (bằng điếu ngải)

    Cứu (bằng điếu ngải)

    115

    Xoa bóp, bấm huyệt bằng tay

    Xoa bóp, bấm huyệt bằng tay

    116

    Điều trị bằng tia hồng ngoại

    Điều trị bằng tia hồng ngoại

    117

    Tập vận động có trợ giúp

    Tập vận động có trợ giúp

    Thay băng, cắt chỉ

    Tổng số 51 kỹ thuật

    BỔ SUNG PHẦN CHO NGƯỜI CAO TUỔI

    130

    Cho ăn qua sonde dạ dày/ mở thông dạ dày

    137

    Kỹ thuật vệ sinh răng miệng cho người bệnh

    138

    Kỹ thuật chăm sóc hậu môn, sinh dục

    139

    Điều trị bằng nhiệt nóng (chườm nóng)

    140

    Điều trị bằng nhiệt lạnh (chườm lạnh)

    142

    Điện tim thường

    144

    Holter huyết áp

    148

    Siêu âm ổ bụng (gan, mật, tụy,lách, bàng quang)

    149

    Siêu âm ổ bụng (gan, mật, tụy,lách, bàng quang)

    150

    Kỹ thuật tập tay và bàn tay cho người bệnh liệt nửa người

    151

    Kỹ thuật tập đứng và đi cho người bệnh liệt nửa người

    152

    Tập ngồi thăng bằng tĩnh và động

    153

    Tập các kiểu thở

    154

    Tập ho có trợ giúp

    156

    Kỹ thuật xoa bóp vùng

    158

    Điều trị bằng tia hồng ngoại

    161

    Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu não

    162

    Giác hơi điều trị các chứng đau

    163

    Điện châm

    165

    Lập và cập nhật hồ sơ sức khỏe

    166

    Quản lý sức khỏe cá nhân, hộ gia đình

    167

    Tư vấn sức khỏe cá nhân, hộ gia đình

    168

    Sốc điện cấp cứu

    170

    Hút đờm hầu họng

    174

    Cắt móng chân, chăm sóc móng chân

    176

    Băng ép cầm máu

    177

    Kỹ thuật Garo cầm máu

    178

    Khám mắt

    179

    Khám răng

    180

    Khám Tai mũi họng

    184

    Massage vú thông tuyến sữa sau sinh

    185

    Điều trị tắc tia sữa bằng máy hút

    187

    Tắm sơ sinh

    188

    Vệ sinh rốn sơ sinh

    192

    Theo dõi độ bão hòa ôxy

    195

    Đánh giá mạch

    196

    Đánh giá huyết áp

    197

    Đánh giá nhịp thở

    198

    Đánh giá nhiệt độ

    199

    Sàng lọc nguy cơ dinh dưỡng

    200

    Đánh giá tình trạng dinh dưỡng

    201

    Xây dựng chế độ dinh dưỡng

    206

    Theo dõi Monitor liên tục

    Phụ lục 3

    Danh mụcbệnh, tình trạng bệnh được khám bệnh, chữa bệnh từ xa thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế

    STT

    Chuyên khoa

    Bệnh, tình trạng bệnh

    Mã ICD-10

    1

    Dinh dưỡng

    Béo phì

    E66

    2

    Tai Mũi Họng

    Viêm mũi họng cấp tính

    J00

    3

    Tai Mũi Họng

    Viêm mũi họng mạn tính

    J31.1

    4

    Răng Hàm Mặt

    Viêm lợi/miệng áp tơ

    K12.0

    5

    Răng Hàm Mặt

    Viêm lưỡi bản đồ

    K14.1

    6

    Răng Hàm Mặt

    Viêm lợi do mọc răng

    K06.9

    7

    Cơ Xương Khớp

    Đau vai gáy

    M25.5

    8

    Cơ Xương Khớp

    Hội chứng cánh tay cổ

    M53.1

    9

    Cơ Xương Khớp

    Đau thắt lưng

    M54.5

    10

    Cơ Xương Khớp

    Viêm khớp dạng thấp

    M05.0

    11

    Cơ Xương Khớp

    Thoái hóa khớp gối

    M17

    12

    Cơ Xương Khớp

    Thoái hóa cột sống

    M47

    13

    Cơ Xương Khớp

    Loãng xương (không gãy xương)

    M81

    14

    Ngoại khoa

    Theo dõi sau phẫu thuật, thủ thuật

    Z09.

    15

    Ung thư

    Giai đoạn duy trì sau điều trị ung thư, chăm sóc giảm nhẹ

    Z08

    16

    Tim mạch

    Tăng huyết áp

    I10

    17

    Tim mạch

    Giãn tĩnh mạch chi dưới

    I83

    18

    Tim mạch

    Suy tĩnh mạch

    I87.2

    19

    Tim mạch

    Bệnh động mạch chi dưới mạn tính

    I74.3

    20

    Nội tiết

    Đái tháo đường

    E10.9; E119; E12.9; E13.9; E14.9

    21

    Nội tiết

    Rối loạn Lipid máu

    E78

    22

    Nội tiết

    Suy giáp

    E00; E01; E02; E03; E04; E05; E06; E07

    23

    Thận - tiết niệu

    Suy thận mạn chưa chạy thận nhân tạo

    N18.1

    24

    Hô hấp

    Hen phế quản

    J45

    25

    Hô hấp

    Bệnh phổi mạn tính tắc nghẽn

    J44

    26

    Tâm thần

    Rối loạn tâm thần

    F28.8

    27

    Tâm thần

    Rối loạn lo âu, trầm cảm

    F41.2

    28

    Da liễu

    Bệnh da nhiễm khuẩn

    L01, L02

    L66

    29

    Da liễu

    Bệnh da do nấm - ký sinh trùng

    B86, B35

    B36.0

    30

    Da liễu

    Bệnh da do vi rút

    B01

    B02

    31

    Da liễu

    Bệnh da dị ứng - miễn dịch và bệnh da viêm

    L20, L23

    L28.2

    L50

    32

    Thần kinh

    Bệnh Parkinson

    G20

    33

    Thần kinh

    Alzeimer

    F00.-

    34

    Thần kinh

    Sa sút trí tuệ căn nguyên mạch

    F01.-

    35

    Thần kinh

    Đau nửa đầu

    G43

    36

    Thần kinh

    Đau đầu do căng thẳng

    G44.2

    37

    Thần kinh

    Rối loạn tiền đình

    H81

    38

    Truyền nhiễm

    Nhiễm HIV/AIDS

    B24

    39

    Lao và bệnh phổi

    Tái khám Bệnh lao

    Z76.0 + A15-A19

    40

    Truyền nhiễm

    Sốt xuất huyết không có dấu hiệu cảnh báo

    A97.0

    41

    Truyền nhiễm

    Cúm

    J19; J10; J10.1

    42

    Truyền nhiễm

    COVID-19

    U07.1

    43

    Tiêu hóa

    Viêm dạ dày - tá tràng

    K29,-

    44

    Tiêu hóa

    Táo bón

    K59

    45

    Tiêu hóa

    Trào ngược dạ dày - thực quản

    K21.-

    46

    Truyền nhiễm

    Viêm gan virus B, C

    B16; B18.1

    47

    Mắt

    Viêm kết mạc

    H10

    48

    Mắt

    Viêm giác mạc

    H16

    49

    Mắt

    Loạn đường võng mạc di truyền

    H35.5

    50

    Phục hồi chức năng

    Vật lý trị liệu

    Z50.1

    Theo xaydungchinhsach.chinhphu.vn
    https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/toan-van-du-thao-thong-tu-quy-dinh-thanh-toan-bao-hiem-y-te-doi-voi-kham-chua-benh-y-hoc-gia-dinh-tai-nha-tu-xa-119260804164624105.htm
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