THÔNG TƯ
Quy định thanh toán bảo hiểm y tế đối với
khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình, tại nhà, từ xa
Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 46/2014/QH13, Luật số 51/2024/QH15 và Luật Phòng bệnh số 114/2025/QH15;
Căn cứ Nghị định số 188/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;
Căn cứ Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế, Bộ Y tế,
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định thanh toán bảo hiểm y tế đối với khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình, tại nhà, từ xa.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Phạm vi điều chỉnh:
Thông tư này quy định thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình, khám bệnh, chữa bệnh bệnh tại nhà, khám bệnh, chữa bệnh bệnh từ xa và hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh từ xa.
Đối tượng áp dụng:
Thông tư này áp dụng đối với người tham gia bảo hiểm y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình, khám bệnh, chữa bệnh bệnh tại nhà, khám bệnh, chữa bệnh bệnh từ xa và hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh từ xa.
Điều 2. Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình
1. Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế được thực hiện bởi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình có ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, bao gồm:
a) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình;
b) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp phép hoạt động theo một trong các hình thức khác theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh thuộc cấp ban đầu, cấp cơ bản dưới 50 điểm có phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình.
2. Điều kiện khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình và người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình thực hiện theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.
3. Phạm vi khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình bao gồm khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, nội khoa; thực hiện các dịch vụ kỹ thuật được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
4. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình được Sở Y tế tỉnh, thành phố phân bổ số lượng thẻ bảo hiểm y tế ban đầu cá nhân hoặc theo hộ gia đình cho người sinh sống trên địa bàn xã, phường, đặc khu nơi cơ sở đặt địa điểm hoạt động. Người bệnh đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh y học gia đình được khám sức khoẻ định kỳ miễn phí theo chính sách quy định, khám sàng lọc bệnh tật, quản lý bệnh mạn tính, chăm sóc sức khỏe, lập hồ sơ sức khỏe để quản lý theo vòng đời và được chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo chỉ định của bác sỹ điều trị theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.
5. Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí thuốc, thiết bị y tế, máu, chế phẩm máu, khí y tế, vật tư, dụng cụ, công cụ, hóa chất sử dụng trong khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình theo phạm vi quyền lợi, mức hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế và các quy định pháp luật về bảo hiểm y tế.
6. Mức thanh toán bảo hiểm y tế đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế:
a) Đối với các dịch vụ kỹ thuật được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo phương thức giá dịch vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Trường hợp dịch vụ khám bệnh chữa bệnh y học gia đình chưa được cấp có thẩm quyền quy định hoặc phê duyệt giá, quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tại cơ sở đó theo phạm vi được hưởng và mức hưởng của pháp luật về bảo hiểm y tế. Phần chi phí chênh lệch giữa chi phí dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình với giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh thực hiện tại cơ sở (nếu có) do người bệnh tự thanh toán với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
b) Đối với các dịch vụ lập và cập nhật hồ sơ sức khỏe, quản lý sức khỏe, tư vấn sức khỏe, Quỹ bảo hiểm thanh toán theo mức thanh toán trọn gói cho từng người tham gia bảo hiểm y tế đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xây dựng cơ cấu chi phí dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trọn gói trên cơ sở các chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Gói dịch vụ được tính thêm các chi phí nhân lực, công nghệ thông tin và chí phí trực tiếp khác phục vụ cho việc lập cập nhật hồ sơ và quản lý sức khoẻ theo danh mục dịch vụ do Sở Y tế phê duyệt.
c) Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình thực hiện dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại nhà, Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo quy định tại Điều 3 Thông tư này.
Điều 3. Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong khám bệnh, chữa bệnh tại nhà
1.Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại nhà trong trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cử người hành nghề, nhân viên y tế đến nơi người bệnh cư trú để thực hiện dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, bao gồm tại nhà người bệnh, trung tâm bảo trợ xã hội nơi chăm sóc người bệnh hoặc các địa điểm khác nơi người bệnh cư trú theo quy định của pháp luật về cư trú.
2. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế được Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại nhàbao gồm:
a) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp ban đầu.
b) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình quy định tại Điều 2 Thông tư này;
c) Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp chuyên sâu được thực hiện một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại nhà theo yêu cầu chuyên môn và khả năng chi trả của Quỹ bảo hiểm y tế.
3. Người hành nghề thực hiện dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại nhà phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
a) Được người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh giao nhiệm vụ bằng văn bản thực hiện khám bệnh, chữa bệnh tại nhà;
b) Có phạm vi hoạt động chuyên môn phù hợp với các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại nhà mà người hành nghề cung cấp cho người bệnh.
4. Người bệnh được khám bệnh, chữa bệnh tại nhà là người bệnh có tình trạng sức khỏe, bệnh lý hoặc hạn chế vận động không thể đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để khám bệnh, chữa bệnh, bao gồm các đối tượng sau:
a) Người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng;
b) Người từ 75 tuổi trở lên hạn chế khả năng đi lại;
c) Người bệnh tâm thần không có khả năng tự chăm sóc;
d) Người mắc bệnh mạn tính hạn chế khả năng đi lại hoặc liệt vận động;
đ) Người bệnh cần hỗ trợ chăm sóc giảm nhẹ giai đoạn cuối đời;
e) Người đang hưởng chế độ bảo trợ xã hội, thương binh, bệnh binh, người có công sống trong các cơ sở bảo trợ xã hội, trung tâm điều dưỡng thương binh, bệnh binh, nuôi dưỡng, chăm sóc người có công;
g) Trẻ em dưới 36 tháng tuổi và người cao tuổi không có người thân chăm sóc.
5. Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán như sau:
a) Các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp ban đầu.
b) Các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh/danh mục bệnh quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp cơ bản.
6. Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán đối với thuốc, thiết bị y tế, máu, chế phẩm máu, khí y tế, vật tư, dụng cụ, công cụ, hóa chất được sử dụng trong hoặc kèm theo các dịch vụ khám bệnh chữa bệnh tại nhà theo phạm vi quyền lợi, mức hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế các quy định pháp luật về bảo hiểm y tế.
7. Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán đối với thuốc, thiết bị y tế hoặc dịch vụ chẩn đoán xét nghiệm được kê đơn, chỉ định và cung cấp đến tại nhà cho người bệnh, cụ thể như sau:
a) Trường hợp người bệnh được kê đơn thuốc, thiết bị y tế có sẵn tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, nhân viên y tế mang thuốc, thiết bị y tế từ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để cung cấp cho người bệnh tại nơi cư trú;
b) Trường hợp người bệnh cần thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán, nhân viên y tế mang thiết bị y tế đến tại nhà người bệnh để thực hiện dịch vụ cho người bệnh;
c) Trường hợp người bệnh cần lấy mẫu bệnh phẩm để chẩn đoán xét nghiệm, người hành nghề lấy mẫu tại nhà cho người bệnh và mang trở lại cơ sở y tế để chẩn đoán, xét nghiệm cho người bệnh.
8. Mức thanh toán bảo hiểm y tế đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại nhà thực hiện thực hiện như sau:
a) Trường hợp dịch vụ khám bệnh chữa bệnh tại nhà đã được cấp có thẩm quyền quy định hoặc phê duyệt giá, Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán như sau:
- Trường hợp giá khám bệnh chữa bệnh tại nhà thấp hơn hoặc bằng giá khám bệnh chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh đối với dịch vụ đó: Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo giá khám bệnh, chữa bệnh tại nhà đã được phê duyệt;
- Trường hợp giá khám bệnh chữa bệnh tại nhà cao hơn giá khám bệnh chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh đối với dịch vụ đó: Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50% phần chi phí chênh lệch giữa giá khám bệnh, chữa bệnh tại nhà so với giá khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đối với dịch vụ đó, theo phạm vi hưởng và mức hưởng theo quy định pháp luật về bảo hiểm y tế; người bệnh tự thanh toán 50% phần chi phí chênh lệch;
b) Trường hợp dịch vụ khám bệnh chữa bệnh tại nhà tại nhà chưa được cấp có thẩm quyền quy định hoặc phê duyệt giá, quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tại cơ sở đó theo phạm vi được hưởng và mức hưởng của pháp luật về bảo hiểm y tế. Phần chi phí chênh lệch giữa chi phí dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại nhà so với giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh thực hiện tại cơ sở (nếu có) do người bệnh tự thanh toán với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
8. Cơ sở khám bệnh chữa bệnh xây dựng cơ cấu chi phí dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại nhà trên cơ sở các chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trong đó:
a) Không bao gồm cấu phần chi phí thực hiện tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng không sử dụng khi thực hiện khám bệnh chữa bệnh tại nhà (như chi phí điện, nước, nhân viên đón tiếp…);
b) Được tính thêm ngoài các cấu phần chi phí thực hiện tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng cần có khi thực hiện khám bệnh chữa bệnh tại nhà (như chi phí đi lại, chi phí nhân công do tăng thêm thời gian của nhân viên y tế khi cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại nhà…).
Điều 4. Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong khám bệnh, chữa bệnh từ xa
1. Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ xa trong trường hợp người bệnh đến một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để khám bệnh, chữa bệnh từ xa bởi một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác.
2. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ xa và cơ sở khám bệnh chữa bệnh tiếp nhận người bệnh là cơ sở có ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và đáp ứng tiêu chuẩn để thực hiện khám bệnh, chữa bệnh từ xa theo quy định pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.
3. Người bệnh được cung cấp thông tin về dịch vụ hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh từ xa. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chỉ thực hiện dịch vụ kỹ thuật sau khi được sự đồng ý của người bệnh.
4. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện khám bệnh, chữa bệnh từ xa đối với các bệnh, tình trạng bệnh thuộc danh mục bệnh, tình trạng bệnh được khám bệnh, chữa bệnh từ xa theo quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này (kế thừa Thông tư số 30/2023/TT-BYT ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định danh mục bệnh, tình trạng bệnh được khám bệnh, chữa bệnh từ xa (sau đây gọi là Thông tư số 30/2023/TT-BYT)). Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện khám bệnh, chữa bệnh từ xa đối với các bệnh, tình trạng bệnh chưa có quy định trong Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này (Thông tư số 30/2023/TT-BYT) thì thực hiện theo quy định pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh (Điều 87 của Nghị định số 96/2023/NĐ-CP của Chính phủ), Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán cho các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh từ xa giai đoạn triển khai chính thức, sau khi cơ sở đã hoàn thành thí điểm.
5. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp nhận người bệnh được cung cấp dịch vụ kỹ thuật theo điều kiện chuyên môn của cơ sở thực hiện khám bệnh, chữa bệnh từ xa.
6. Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật, thuốc, thiết bị y tế, máu, chế phẩm máu, khí y tế, vật tư, dụng cụ, công cụ, hóa chất sử dụng trong khám bệnh, chữa bệnh từ xa theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế và các quy định sau đây:
a) Mức giá khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho cơ sở thực hiện khám bệnh, chữa bệnh từ xa.
b) Giá dịch vụ ngày giường bệnh, giá dịch vụ kỹ thuật: Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức giá đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp nhận người bệnh.
c) Giá thuốc, thiết bị y tế nhưng chưa được tính trong giá dịch vụ kỹ thuật: Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo số lượng sử dụng cho người bệnh và giá mua vào theo quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc mức thanh toán (nếu có) của cơ sở tiếp nhận người bệnh.
d) Chi phí công nghệ thông tin phục vụ khám bệnh, chữa bệnh từ xa được kết cấu trong chi phí trực tiếp để xây dựng giá dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh từ xa.
Điều 5. Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh từ xa
1. Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh từ xa đối với trường hợp người bệnh đến một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh từ xa bởi một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác.
2. Cơ sở cung cấp dịch vụ hỗ trợ khám bệnh chữa bệnh từ xa và cơ sở khám bệnh chữa được hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh từ xa là cơ sở có ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và đáp ứng tiêu chuẩn để thực hiện hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh từ xa theo quy định pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.
3. Người bệnh được cung cấp thông tin về dịch vụ hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh từ xa. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chỉ thực hiện dịch vụ kỹ thuật sau khi được sự đồng ý của người bệnh.
4. Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh từ xa theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế và các quy định sau đây:
a) Giá dịch vụ khám bệnh: Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức giá khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại cơ sở nhận hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh từ xa.
b) Giá dịch vụ ngày giường bệnh điều trị, giá dịch vụ kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh: Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức giá đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại cơ sở nhận hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh từ xa.
c) Giá thuốc, thiết bị y tế nhưng chưa được tính trong giá dịch vụ kỹ thuật: Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo số lượng sử dụng cho người bệnh và giá mua vào theo quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc mức thanh toán (nếu có) của cơ sở nhận hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh từ xa.
d) Chi phí công nghệ thông tin phục vụ khám bệnh, chữa bệnh từ xa được kết cấu trong chi phí trực tiếp để xây dựng giá dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh từ xa.
Điều 6. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2027.
2. Bãi bỏ một số quy định cụ thể như sau:
3. Các chi phí khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình, từ xa, tại nhà đã thực hiện trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì được tiếp tục thực hiện.
Điều 7. Điều khoản tham chiếu
Trường hợp các văn bản dẫn chiếu tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo văn bản đã được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
Điều 8. Trách nhiệm thi hành
1. Vụ Bảo hiểm y tế có trách nhiệm:
a) Làm đầu mối tổ chức triển khai, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này;
b) Xây dựng để trình cấp có thẩm quyền quy định về mức thanh toán trong khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình và khám bệnh, chữa bệnh tại nhà, khám bệnh, chữa bệnh từ xa và hỗ trợ khám bệnh chữa bệnh từ xa, phê duyệt cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp chuyên sâu được thực hiện một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại nhà theo yêu cầu chuyên môn trong trường hợp cần thiết để bảo đảm cân đối Quỹ bảo hiểm y tế.
2. Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Cục Quản lý y dược cổ truyền có trách nhiệm ban hành quy trình chuyên môn, hướng dẫn chẩn đoán và điều trị, mẫu hồ sơ, bệnh án, đơn kê thuốc, thiết bị y tế đối với khám bệnh, chữa bệnh từ xa và hỗ trợ khám bệnh chữa bệnh từ xa, khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình và khám bệnh, chữa bệnh tại nhà thuộc thẩm quyền quản lý.
3. Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố căn cứ điều kiện kinh tế, xã hội và khả năng cân đối ngân sách của địa phương quyết định mức hỗ trợ chi phí đồng chi trả, chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế đối với trường hợp khám chữa bệnh tại nhà, khám bệnh chữa bệnh từ và và hỗ trợ khám bệnh chữa bệnh từ xa cho người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn
4. Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm:
a) Tổ chức triển khai, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này trong phạm vi quản lý và định kỳ hằng năm báo cáo Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện Thông tư;
b) Xem xét, cho ý kiến đối với danh mục các dịch vụ cụ thể thực hiện khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình, khám bệnh, chữa bệnh tại nhà, khám bệnh, chữa bệnh từ xa và hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh từ xa đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý;
c) Xem xét, phê duyệt quy trình chuyên môn đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại nhà đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý trong trường hợp chưa có quy trình chuyên môn do Bộ y tế ban hành;
d) Thực hiện phân thẻ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện khám bệnh chữa bệnh y học gia đình.
5. Cơ sở khám bệnh chữa bệnh có trách nhiệm:
a) Căn cứ phạm vi hoạt động chuyên môn, điều kiện trang thiết bị, nhân lực, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm xây dựng quy trình chuyên môn thực hiện và định mức kinh tế kỹ thuật đối với dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh tại nhà, khám bệnh chữa bệnh từ xa, hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh từ xa;
b) Cập nhật phần mềm quản lý và thanh toán bảo hiểm y tế tại bệnh viện bảo đảm thực hiện đầy đủ, thông suốt việc gửi mã, chi phí thanh toán bảo hiểm y tế đối với các dịch vụ khám bệnh chữa bệnh tại nhà, khám bệnh, chữa bệnh từ xa, hỗ trợ khám chữa bệnh từ xa.
c) Bổ sung vào hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng hoặc có công văn thông báo với cơ quan bảo hiểm xã hội nơi ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và các nội dung cần sửa đổi, bổ sung bảo đảm việc thanh toán khi triển khai thực hiện khám bệnh, chữa bệnh tại nhà, khám bệnh chữa bệnh từ xa, hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh từ xa theo quy định của Thông tư này;
6. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế, Vụ trưởng, Cục trưởng các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng y tế ngành và cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
Trong quá trình tổ chức thực hiện có khó khăn vướng mắc, đề xuất sửa đổi, bổ sung, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Y tế (Vụ Bảo hiểm y tế) để xem xét, giải quyết./.
Phụ lục 1
Dịch vụ chăm sóc, khám bệnh, chữa bệnh tại nhà do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp cơ bản thực hiện thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế
TT
Tên kỹ thuật
(Thông tư 21/2019/TT-BYT hướng dẫn thí điểm về hoạt động y học gia đình)
Thông tư 39/2017/TT-BYT quy định gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở
Danh mục chăm sóc, KCB tại nhà do cơ sở KCB cấp cơ bản dưới 50 điểm thực hiện
1
Thổi ngạt
Thổi ngạt
2
Ép tim ngoài lồng ngực
Ép tim ngoài lồng ngực
3
Cấp cứu ngừng tuần hoàn, hô hấp
Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản
Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản
4
Băng ép bất động sơ cứu rắn cắn
Băng ép bất động sơ cứu rắn cắn
Băng ép bất động sơ cứu rắn cắn
5
Cầm máu (vết thương chảy máu)
Ga rô hoặc băng ép cầm máu
Ga rô hoặc băng ép cầm máu
6
Băng bó vết thương
Băng bó vết thương
Băng bó vết thương
7
Chăm sóc vết thương (1 lần)
Chăm sóc vết thương
8
Cố định tạm thời người bệnh gãy xương
Cố định tạm thời người bệnh gãy xương
Cố định tạm thời người bệnh gãy xương
9
Cố định cột sống cổ bằng nẹp cứng
Cố định cột sống cổ bằng nẹp cứng
Cố định cột sống cổ bằng nẹp cứng
10
Xoa bóp phòng chống loét
Xoa bóp phòng chống loét
11
Dẫn lưu nước tiểu bàng quang
Dẫn lưu nước tiểu bàng quang
12
Vỗ rung lồng ngực
Vỗ rung lồng ngực
13
Kỹ thuật ho có điều khiển
Kỹ thuật ho có điều khiển
14
Kỹ thuật tập thở cơ hoành
Kỹ thuật tập thở cơ hoành
15
Phục hồi chức năng vận động, nói, nuốt cho người bệnh cấp cứu ≤ 8 giờ
Phục hồi chức năng vận động, nói, nuốt cho người bệnh cấp cứu ≤ 8 giờ
16
Vận động trị liệu cho người bệnh bất động tại giường ≤ 8 giờ
Vận động trị liệu cho người bệnh bất động tại giường ≤ 8 giờ
17
Phòng ngừa và xử trí loét do đè ép
Phòng ngừa và xử trí loét do đè ép
18
Nghiệm pháp đi bộ 6 phút
Nghiệm pháp đi bộ 6 phút
19
Đặt ống thông dạ dày
Đặt sonde dạ dày
20
Thụt thuốc qua đường hậu môn
Thụt thuốc qua đường hậu môn
21
Thụt tháo phân
Thụt tháo phân
22
Giải stress cho người bệnh
Giải stress cho người bệnh
23
Vật lý trị liệu phục hồi chức năng cho người đau thần kinh tọa
Vật lý trị liệu phục hồi chức năng cho người đau thần kinh tọa
24
Phục hồi chức năng cho người viêm khớp dạng thấp
Phục hồi chức năng cho người viêm khớp dạng thấp
25
Vật lý trị liệu phục hồi chức năng cho người cao tuổi
Vật lý trị liệu phục hồi chức năng cho người cao tuổi
26
Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi dưới
Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi dưới
27
Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau đầu, đau nửa đầu
Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau đầu, đau nửa đầu
28
Xoa bóp bấm huyệt điều trị mất ngủ
Xoa bóp bấm huyệt điều trị mất ngủ
29
Xoa bóp bấm huyệt điều trị stress
Xoa bóp bấm huyệt điều trị stress
30
Chườm lạnh
Chườm lạnh
31
Chườm ngải cứu
Chườm ngải cứu
32
Tập vận động có trợ giúp
Tập vận động có trợ giúp
33
Xoa bóp tại giường bệnh cho người bệnh
Xoa bóp tại giường bệnh cho người bệnh
34
Hướng dẫn người bệnh ra vào xe lăn
Hướng dẫn người bệnh ra vào xe lăn
35
Sử dụng khung, nạng, gậy trong tập đi
Sử dụng khung, nạng, gậy trong tập đi
36
Sử dụng xe lăn
Sử dụng xe lăn
37
Kỹ thuật thay đổi tư thế lăn trở khi nằm
Kỹ thuật thay đổi tư thế lăn trở khi nằm
38
Tập vận động chủ động
Tập vận động chủ động
39
Tập vận động có kháng trở
Tập vận động có kháng trở
40
Tập vận động thụ động
Tập vận động thụ động
41
Đo tầm vận động khớp
Đo tầm vận động khớp
42
Tập do cứng khớp
Tập do cứng khớp
43
Tập với xe lăn
Tập với xe lăn
44
Ngâm rửa vết bỏng bằng nước mát sạch, băng ép trong sơ cấp cứu tổn thương bỏng kỳ đầu.
Ngâm rửa vết bỏng bằng nước mát sạch, băng ép trong sơ cấp cứu tổn thương bỏng kỳ đầu.
45
Xét nghiệm đường máu mao mạch
Xét nghiệm đường máu mao mạch
Xét nghiệm đường máu mao mạch
46
Thay băng trên người bệnh đái tháo đường
Thay băng trên người bệnh đái tháo đường
47
Hướng dẫn kỹ thuật tiêm Insulin
Hướng dẫn kỹ thuật tiêm Insulin
48
Khám bệnh
Khám bệnh
Khám bệnh
49
Lấy mẫu xét nghiệm (máu, nước tiểu, phân...)
Lấy mẫu xét nghiệm (máu, nước tiểu, phân, đờm, dịch mũi họng...)
50
Tiêm, truyền dịch trong các trường hợp cấp cứu, chống đau cho người bệnh ung thư
Tiêm, truyền dịch trong các trường hợp cấp cứu, chống đau cho người bệnh ung thư
51
Tiêm trong da
Tiêm trong da
52
Tiêm dưới da
Tiêm dưới da
53
Tiêm bắp thịt
Tiêm bắp thịt
54
Tiêm tĩnh mạch
Tiêm tĩnh mạch
55
Truyền tĩnh mạch
Truyền tĩnh mạch
56
Đặt catheter tĩnh mạch ngoại biên
Đặt catheter tĩnh mạch ngoại biên
57
Hồi sức chống sốc ≤ 8 giờ
Hồi sức chống sốc ≤ 8 giờ
58
Rửa dạ dày cấp cứu
Rửa dạ dày cấp cứu
59
Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang
Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang
60
Thủ thuật Heimlich (lấy dị vật đường thở) cho người lớn và trẻ em
Thủ thuật Heimlich (lấy dị vật đường thở) cho người lớn và trẻ em
61
Bóp bóng Ambu qua mặt nạ
Bóp bóng Ambu qua mặt nạ
62
Mở khí quản qua da một thì cấp cứu ngạt thở
Mở khí quản qua da một thì cấp cứu ngạt thở
63
Thổi ngạt
Thổi ngạt
64
Thở oxy
Thở oxy
65
Gây nôn cho người bệnh ngộ độc qua đường tiêu hóa
Gây nôn cho người bệnh ngộ độc qua đường tiêu hóa
66
Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn
Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn
67
Làm test phục hồi máu mao mạch
68
Mở màng giáp nhẫn cấp cứu
Mở màng giáp nhẫn cấp cứu
69
Định lượng protein niệu
Định lượng protein niệu
70
Định nhóm máu ABO
Định nhóm máu ABO
71
Lấy mẫu, vận chuyển mẫu bệnh phẩm xét nghiệm
Lấy mẫu, vận chuyển mẫu bệnh phẩm xét nghiệm
72
Siêu âm ổ bụng
Siêu âm ổ bụng
73
Điện tim thường
Điện tim thường
74
Chọc tháo dịch màng phổi
Chọc tháo dịch màng phổi
75
Chọc hút khí màng phổi
Chọc hút khí màng phổi
76
Đánh giá mức độ nặng của cơn hen phế quản bằng peak flow meter (Đo lưu lượng đỉnh)
Đánh giá mức độ nặng của cơn hen phế quản bằng peak flow meter (Đo lưu lượng đỉnh)
77
Nghiệm pháp dây thắt
Nghiệm pháp dây thắt
78
Đặt ống sonde dạ dày
79
Đặt ống thông hậu môn
Đặt ống thông hậu môn
80
Thụt tháo
81
Chọc hút dịch ổ bụng
Chọc hút dịch ổ bụng
82
Lấy dị vật kết mạc
Lấy dị vật kết mạc
83
Khâu vết thương phần mềm
Khâu vết thương phần mềm
84
Chích rạch áp xe nhỏ
Chích rạch áp xe nhỏ
85
Thay băng, cắt chỉ
Thay băng, cắt chỉ
86
Tháo bột các loại
Tháo bột các loại
87
Chích nhọt ống tai ngoài
Chích nhọt ống tai ngoài
88
Làm thuốc tai
Làm thuốc tai
89
Nhổ răng sữa
Nhổ răng sữa
90
Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ
Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ
91
Chích áp xe nhỏ vùng đầu cổ
Chích áp xe nhỏ vùng đầu cổ
92
Cắt lọc tổ chức hoại tử hoặc cắt lọc vết thương đơn giản
Cắt lọc tổ chức hoại tử hoặc cắt lọc vết thương đơn giản
93
Bơm rửa lệ đạo
Bơm rửa lệ đạo
94
Chích chắp, lẹo, nang lông mi; chích áp xe mi, kết mạc
Chích chắp, lẹo, nang lông mi; chích áp xe mi, kết mạc
95
Rửa cùng đồ (mắt)
Rửa cùng đồ (mắt)
96
Đo thị lực
Đo thị lực
97
Khí dung mũi họng
Khí dung mũi họng
98
Chọc hút dịch vành tai
Chọc hút dịch vành tai
99
Chích áp xe lợi trẻ em
Chích áp xe lợi trẻ em
100
Đỡ đẻ thường (ngôi chỏm)
Đỡ đẻ thường (ngôi chỏm)
101
Cắt và khâu tầng sinh môn
Cắt và khâu tầng sinh môn
102
Soi cổ tử cung
Soi cổ tử cung
103
Làm thuốc âm đạo
Làm thuốc âm đạo
104
Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn
Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn
105
Kiểm soát tử cung
Kiểm soát tử cung
106
Bóc rau nhân tạo
Bóc rau nhân tạo
107
Bó thuốc
Bó thuốc
108
Chườm ngải
Chườm ngải
109
Hào châm
Hào châm
110
Ôn châm
Ôn châm
111
Chích lể
Chích lể
112
Điện châm
Điện châm
113
Thủy châm
114
Cứu (bằng điếu ngải)
Cứu (bằng điếu ngải)
115
Xoa bóp, bấm huyệt bằng tay
Xoa bóp, bấm huyệt bằng tay
116
Điều trị bằng tia hồng ngoại
Điều trị bằng tia hồng ngoại
117
Tập vận động có trợ giúp
Tập vận động có trợ giúp
Thay băng, cắt chỉ
Tổng số 51 kỹ thuật
BỔ SUNG PHẦN CHO NGƯỜI CAO TUỔI
118
Tập các chức năng sinh hoạt hàng ngày ADL với các dụng cụ trợ giúp thích nghi
119
Kỹ thuật tập sử dụng và điều khiển xe lăn
120
Kỹ thuật kiểm soát tư thế và vận động cho người bệnh Parkinson
121
Kỹ thuật phục hồi khả năng nhận thức bản thân
122
Kỹ thuật phục hồi chức năng trí nhớ
123
Kỹ thuật phục hồi các vấn đề tâm lý
124
Kỹ thuật tập luyện khả năng tự vệ sinh cơ thể
125
Kỹ thuật tập luyện khả năng tự mặc quần áo
126
Kỹ thuật tập luyện các hoạt động sinh hoạt hằng ngày nâng cao
127
Kỹ thuật trợ giúp và thích ứng trong sinh hoạt hằng ngày
128
Kỹ năng thích ứng xã hội
129
Kỹ thuật thay đổi hành vi trong điều trị rối loạn tiểu tiện và đại tiện
130
Cho ăn qua sonde dạ dày/ mở thông dạ dày
131
Xây dựng chế độ dinh dưỡng cho người bệnh có bệnh lý phối hợp
132
Chế biến chế độ dinh dưỡng cho người bệnh tập phục hồi chức năng nuốt
133
Chế biến chế độ dinh dưỡng ăn qua ống thông
134
Theo dõi khẩu phần dinh dưỡng trong 24 giờ qua
135
Kĩ thuật đánh giá, phân cấp chăm sóc cho người bệnh
136
Kỹ thuật vận chuyển người bệnh hạn chế vận động kèm theo/ không kèm theo trang thiết bị y tế
137
Kỹ thuật vệ sinh răng miệng cho người bệnh
138
Kỹ thuật chăm sóc hậu môn, sinh dục
139
Điều trị bằng nhiệt nóng (chườm nóng)
140
Điều trị bằng nhiệt lạnh (chườm lạnh)
141
Điều trị bằng Parafin
142
Điện tim thường
143
Holter điện tâm đồ
144
Holter huyết áp
145
Siêu âm doppler tim
146
Siêu âm doppler mạch máu
147
Siêu âm màng phổi
148
Siêu âm ổ bụng (gan, mật, tụy,lách, bàng quang)
149
Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da và cơ…)
150
Kỹ thuật tập tay và bàn tay cho người bệnh liệt nửa người
151
Kỹ thuật tập đứng và đi cho người bệnh liệt nửa người
152
Tập ngồi thăng bằng tĩnh và động
153
Tập các kiểu thở
154
Tập ho có trợ giúp
155
Kỹ thuật kéo nắn trị liệu
156
Kỹ thuật xoa bóp vùng
157
Tập nuốt
158
Điều trị bằng tia hồng ngoại
159
Điều trị bằng các dòng điện xung
160
Điều trị bằng siêu âm
161
Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu não
162
Giác hơi điều trị các chứng đau
163
Điện châm
164
Đặt nội khí quản
165
Lập và cập nhật hồ sơ sức khỏe
166
Quản lý sức khỏe cá nhân, hộ gia đình
167
Tư vấn sức khỏe cá nhân, hộ gia đình
168
Sốc điện cấp cứu
169
Sốc điện điều trị rung nhĩ
170
Hút đờm hầu họng
171
Đặt ống dẫn lưu khoang màng phổi
172
Chọc tháo dịch màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm
173
Chọc tháo dịch ổ bụng
174
Cắt móng chân, chăm sóc móng chân
175
Khám bàn chân người bệnh đái tháo đường
176
Băng ép cầm máu
177
Kỹ thuật Garo cầm máu
178
Khám mắt
179
Khám răng
180
Khám Tai mũi họng
181
Lấy dị vật tai
182
Cầm máu mũi bằng vật liệu cầm máu
183
Lấy dị vật mũi
184
Massage vú thông tuyến sữa sau sinh
185
Điều trị tắc tia sữa bằng máy hút
186
Khám sơ sinh
187
Tắm sơ sinh
188
Vệ sinh rốn sơ sinh
189
Trắc nghiệm lo âu – trầm cảm – stress ( DASS)
190
Trị liệu tâm lý gia đình
191
Trị liệu giáo dục tâm lý
192
Theo dõi độ bão hòa ôxy
193
Giảm đau bằng thuốc tiêm
194
Đặt canuyn mũi hầu, miệng hầu
195
Đánh giá mạch
196
Đánh giá huyết áp
197
Đánh giá nhịp thở
198
Đánh giá nhiệt độ
199
Sàng lọc nguy cơ dinh dưỡng
200
Đánh giá tình trạng dinh dưỡng
201
Xây dựng chế độ dinh dưỡng
202
Chọc dịch não tuỷ
203
Siêu âm màng phổi
204
Siêu âm hạch vùng cổ
205
Siêu âm tuyến giáp
206
Theo dõi Monitor liên tục
Phụ lục 2
Dịch vụ chăm sóc, khám bệnh, chữa bệnh tại nhà do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp ban đầu thực hiện thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế
TT
Tên kỹ thuật
(Thông tư 21/2019/TT-BYT hướng dẫn thí điểm về hoạt động y học gia đình)
Thông tư 39/2017/TT-BYT quy định gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở
Dịch vụ chăm sóc, KCB do cơ sở KCB cấp ban đầu
1
Thổi ngạt
Thổi ngạt
2
Ép tim ngoài lồng ngực
Ép tim ngoài lồng ngực
3
Cấp cứu ngừng tuần hoàn, hô hấp
Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản
Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản
4
Băng ép bất động sơ cứu rắn cắn
Băng ép bất động sơ cứu rắn cắn
Băng ép bất động sơ cứu rắn cắn
5
Cầm máu (vết thương chảy máu)
Ga rô hoặc băng ép cầm máu
Ga rô hoặc băng ép cầm máu
6
Băng bó vết thương
Băng bó vết thương
Băng bó vết thương
7
Chăm sóc vết thương (1 lần)
Chăm sóc vết thương
8
Cố định tạm thời người bệnh gãy xương
Cố định tạm thời người bệnh gãy xương
Cố định tạm thời người bệnh gãy xương
9
Cố định cột sống cổ bằng nẹp cứng
Cố định cột sống cổ bằng nẹp cứng
Cố định cột sống cổ bằng nẹp cứng
10
Xoa bóp phòng chống loét
Xoa bóp phòng chống loét
11
Dẫn lưu nước tiểu bàng quang
Dẫn lưu nước tiểu bàng quang
12
Vỗ rung lồng ngực
Vỗ rung lồng ngực
13
Kỹ thuật ho có điều khiển
Kỹ thuật ho có điều khiển
14
Kỹ thuật tập thở cơ hoành
Kỹ thuật tập thở cơ hoành
15
Phục hồi chức năng vận động, nói, nuốt cho người bệnh cấp cứu ≤ 8 giờ
Phục hồi chức năng vận động, nói, nuốt cho người bệnh cấp cứu ≤ 8 giờ
16
Vận động trị liệu cho người bệnh bất động tại giường ≤ 8 giờ
Vận động trị liệu cho người bệnh bất động tại giường ≤ 8 giờ
17
Phòng ngừa và xử trí loét do đè ép
Phòng ngừa và xử trí loét do đè ép
18
Nghiệm pháp đi bộ 6 phút
Nghiệm pháp đi bộ 6 phút
19
Đặt ống thông dạ dày
Đặt sonde dạ dày
20
Thụt thuốc qua đường hậu môn
Thụt thuốc qua đường hậu môn
21
Thụt tháo phân
Thụt tháo phân
22
Giải stress cho người bệnh
Giải stress cho người bệnh
23
Vật lý trị liệu phục hồi chức năng cho người đau thần kinh tọa
Vật lý trị liệu phục hồi chức năng cho người đau thần kinh tọa
24
Phục hồi chức năng cho người viêm khớp dạng thấp
Phục hồi chức năng cho người viêm khớp dạng thấp
25
Vật lý trị liệu phục hồi chức năng cho người cao tuổi
Vật lý trị liệu phục hồi chức năng cho người cao tuổi
26
Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi dưới
Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi dưới
27
Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau đầu, đau nửa đầu
Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau đầu, đau nửa đầu
28
Xoa bóp bấm huyệt điều trị mất ngủ
Xoa bóp bấm huyệt điều trị mất ngủ
29
Xoa bóp bấm huyệt điều trị stress
Xoa bóp bấm huyệt điều trị stress
30
Chườm lạnh
Chườm lạnh
31
Chườm ngải cứu
Chườm ngải cứu
32
Tập vận động có trợ giúp
Tập vận động có trợ giúp
33
Xoa bóp tại giường bệnh cho người bệnh
Xoa bóp tại giường bệnh cho người bệnh
34
Hướng dẫn người bệnh ra vào xe lăn
Hướng dẫn người bệnh ra vào xe lăn
35
Sử dụng khung, nạng, gậy trong tập đi
Sử dụng khung, nạng, gậy trong tập đi
36
Sử dụng xe lăn
Sử dụng xe lăn
37
Kỹ thuật thay đổi tư thế lăn trở khi nằm
Kỹ thuật thay đổi tư thế lăn trở khi nằm
38
Tập vận động chủ động
Tập vận động chủ động
39
Tập vận động có kháng trở
Tập vận động có kháng trở
40
Tập vận động thụ động
Tập vận động thụ động
41
Đo tầm vận động khớp
Đo tầm vận động khớp
42
Tập do cứng khớp
Tập do cứng khớp
43
Tập với xe lăn
Tập với xe lăn
44
Ngâm rửa vết bỏng bằng nước mát sạch, băng ép trong sơ cấp cứu tổn thương bỏng kỳ đầu.
Ngâm rửa vết bỏng bằng nước mát sạch, băng ép trong sơ cấp cứu tổn thương bỏng kỳ đầu.
45
Xét nghiệm đường máu mao mạch
Xét nghiệm đường máu mao mạch
Xét nghiệm đường máu mao mạch
46
Thay băng trên người bệnh đái tháo đường
Thay băng trên người bệnh đái tháo đường
47
Hướng dẫn kỹ thuật tiêm Insulin
Hướng dẫn kỹ thuật tiêm Insulin
48
Khám bệnh
Khám bệnh
Khám bệnh
49
Lấy mẫu xét nghiệm (máu, nước tiểu, phân...)
Lấy mẫu xét nghiệm (máu, nước tiểu, phân, đờm, dịch mũi họng...)
50
Tiêm, truyền dịch trong các trường hợp cấp cứu, chống đau cho người bệnh ung thư
Tiêm, truyền dịch trong các trường hợp cấp cứu, chống đau cho người bệnh ung thư
51
Tiêm trong da
Tiêm trong da
52
Tiêm dưới da
Tiêm dưới da
53
Tiêm bắp thịt
Tiêm bắp thịt
54
Tiêm tĩnh mạch
Tiêm tĩnh mạch
55
Truyền tĩnh mạch
Truyền tĩnh mạch
56
Đặt catheter tĩnh mạch ngoại biên
57
Hồi sức chống sốc ≤ 8 giờ
58
Rửa dạ dày cấp cứu
59
Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang
60
Thủ thuật Heimlich (lấy dị vật đường thở) cho người lớn và trẻ em
Thủ thuật Heimlich (lấy dị vật đường thở) cho người lớn và trẻ em
61
Bóp bóng Ambu qua mặt nạ
Bóp bóng Ambu qua mặt nạ
62
Mở khí quản qua da một thì cấp cứu ngạt thở
63
Thổi ngạt
Thổi ngạt
64
Thở oxy
Thở oxy
65
Gây nôn cho người bệnh ngộ độc qua đường tiêu hóa
Gây nôn cho người bệnh ngộ độc qua đường tiêu hóa
66
Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn
67
Làm test phục hồi máu mao mạch
68
Mở màng giáp nhẫn cấp cứu
69
Định lượng protein niệu
Định lượng protein niệu
70
Định nhóm máu ABO
Định nhóm máu ABO
71
Lấy mẫu, vận chuyển mẫu bệnh phẩm xét nghiệm
Lấy mẫu, vận chuyển mẫu bệnh phẩm xét nghiệm
72
Siêu âm ổ bụng
73
Điện tim thường
Điện tim thường
74
Chọc tháo dịch màng phổi
75
Chọc hút khí màng phổi
76
Đánh giá mức độ nặng của cơn hen phế quản bằng peak flow meter (Đo lưu lượng đỉnh)
77
Nghiệm pháp dây thắt
Nghiệm pháp dây thắt
78
Đặt ống sonde dạ dày
79
Đặt ống thông hậu môn
Đặt ống thông hậu môn
80
Thụt tháo
81
Chọc hút dịch ổ bụng
82
Lấy dị vật kết mạc
83
Khâu vết thương phần mềm
Khâu vết thương phần mềm
84
Chích rạch áp xe nhỏ
Chích rạch áp xe nhỏ
85
Thay băng, cắt chỉ
Thay băng, cắt chỉ
86
Tháo bột các loại
87
Chích nhọt ống tai ngoài
88
Làm thuốc tai
89
Nhổ răng sữa
Nhổ răng sữa
90
Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ
91
Chích áp xe nhỏ vùng đầu cổ
92
Cắt lọc tổ chức hoại tử hoặc cắt lọc vết thương đơn giản
93
Bơm rửa lệ đạo
94
Chích chắp, lẹo, nang lông mi; chích áp xe mi, kết mạc
95
Rửa cùng đồ (mắt)
96
Đo thị lực
Đo thị lực
97
Khí dung mũi họng
Khí dung mũi họng
98
Chọc hút dịch vành tai
99
Chích áp xe lợi trẻ em
100
Đỡ đẻ thường (ngôi chỏm)
Đỡ đẻ thường (ngôi chỏm)
101
Cắt và khâu tầng sinh môn
Cắt và khâu tầng sinh môn
102
Soi cổ tử cung
103
Làm thuốc âm đạo
Làm thuốc âm đạo
104
Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn
Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn
105
Kiểm soát tử cung
106
Bóc rau nhân tạo
Bóc rau nhân tạo
107
Bó thuốc
Bó thuốc
108
Chườm ngải
Chườm ngải
109
Hào châm
Hào châm
110
Ôn châm
Ôn châm
111
Chích lể
Chích lể
112
Điện châm
Điện châm
113
Thủy châm
114
Cứu (bằng điếu ngải)
Cứu (bằng điếu ngải)
115
Xoa bóp, bấm huyệt bằng tay
Xoa bóp, bấm huyệt bằng tay
116
Điều trị bằng tia hồng ngoại
Điều trị bằng tia hồng ngoại
117
Tập vận động có trợ giúp
Tập vận động có trợ giúp
Thay băng, cắt chỉ
Tổng số 51 kỹ thuật
BỔ SUNG PHẦN CHO NGƯỜI CAO TUỔI
130
Cho ăn qua sonde dạ dày/ mở thông dạ dày
137
Kỹ thuật vệ sinh răng miệng cho người bệnh
138
Kỹ thuật chăm sóc hậu môn, sinh dục
139
Điều trị bằng nhiệt nóng (chườm nóng)
140
Điều trị bằng nhiệt lạnh (chườm lạnh)
142
Điện tim thường
144
Holter huyết áp
148
Siêu âm ổ bụng (gan, mật, tụy,lách, bàng quang)
149
Siêu âm ổ bụng (gan, mật, tụy,lách, bàng quang)
150
Kỹ thuật tập tay và bàn tay cho người bệnh liệt nửa người
151
Kỹ thuật tập đứng và đi cho người bệnh liệt nửa người
152
Tập ngồi thăng bằng tĩnh và động
153
Tập các kiểu thở
154
Tập ho có trợ giúp
156
Kỹ thuật xoa bóp vùng
158
Điều trị bằng tia hồng ngoại
161
Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu não
162
Giác hơi điều trị các chứng đau
163
Điện châm
165
Lập và cập nhật hồ sơ sức khỏe
166
Quản lý sức khỏe cá nhân, hộ gia đình
167
Tư vấn sức khỏe cá nhân, hộ gia đình
168
Sốc điện cấp cứu
170
Hút đờm hầu họng
174
Cắt móng chân, chăm sóc móng chân
176
Băng ép cầm máu
177
Kỹ thuật Garo cầm máu
178
Khám mắt
179
Khám răng
180
Khám Tai mũi họng
184
Massage vú thông tuyến sữa sau sinh
185
Điều trị tắc tia sữa bằng máy hút
187
Tắm sơ sinh
188
Vệ sinh rốn sơ sinh
192
Theo dõi độ bão hòa ôxy
195
Đánh giá mạch
196
Đánh giá huyết áp
197
Đánh giá nhịp thở
198
Đánh giá nhiệt độ
199
Sàng lọc nguy cơ dinh dưỡng
200
Đánh giá tình trạng dinh dưỡng
201
Xây dựng chế độ dinh dưỡng
206
Theo dõi Monitor liên tục
Phụ lục 3
Danh mụcbệnh, tình trạng bệnh được khám bệnh, chữa bệnh từ xa thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế
STT
Chuyên khoa
Bệnh, tình trạng bệnh
Mã ICD-10
1
Dinh dưỡng
Béo phì
E66
2
Tai Mũi Họng
Viêm mũi họng cấp tính
J00
3
Tai Mũi Họng
Viêm mũi họng mạn tính
J31.1
4
Răng Hàm Mặt
Viêm lợi/miệng áp tơ
K12.0
5
Răng Hàm Mặt
Viêm lưỡi bản đồ
K14.1
6
Răng Hàm Mặt
Viêm lợi do mọc răng
K06.9
7
Cơ Xương Khớp
Đau vai gáy
M25.5
8
Cơ Xương Khớp
Hội chứng cánh tay cổ
M53.1
9
Cơ Xương Khớp
Đau thắt lưng
M54.5
10
Cơ Xương Khớp
Viêm khớp dạng thấp
M05.0
11
Cơ Xương Khớp
Thoái hóa khớp gối
M17
12
Cơ Xương Khớp
Thoái hóa cột sống
M47
13
Cơ Xương Khớp
Loãng xương (không gãy xương)
M81
14
Ngoại khoa
Theo dõi sau phẫu thuật, thủ thuật
Z09.
15
Ung thư
Giai đoạn duy trì sau điều trị ung thư, chăm sóc giảm nhẹ
Z08
16
Tim mạch
Tăng huyết áp
I10
17
Tim mạch
Giãn tĩnh mạch chi dưới
I83
18
Tim mạch
Suy tĩnh mạch
I87.2
19
Tim mạch
Bệnh động mạch chi dưới mạn tính
I74.3
20
Nội tiết
Đái tháo đường
E10.9; E119; E12.9; E13.9; E14.9
21
Nội tiết
Rối loạn Lipid máu
E78
22
Nội tiết
Suy giáp
E00; E01; E02; E03; E04; E05; E06; E07
23
Thận - tiết niệu
Suy thận mạn chưa chạy thận nhân tạo
N18.1
24
Hô hấp
Hen phế quản
J45
25
Hô hấp
Bệnh phổi mạn tính tắc nghẽn
J44
26
Tâm thần
Rối loạn tâm thần
F28.8
27
Tâm thần
Rối loạn lo âu, trầm cảm
F41.2
28
Da liễu
Bệnh da nhiễm khuẩn
L01, L02
L66
29
Da liễu
Bệnh da do nấm - ký sinh trùng
B86, B35
B36.0
30
Da liễu
Bệnh da do vi rút
B01
B02
31
Da liễu
Bệnh da dị ứng - miễn dịch và bệnh da viêm
L20, L23
L28.2
L50
32
Thần kinh
Bệnh Parkinson
G20
33
Thần kinh
Alzeimer
F00.-
34
Thần kinh
Sa sút trí tuệ căn nguyên mạch
F01.-
35
Thần kinh
Đau nửa đầu
G43
36
Thần kinh
Đau đầu do căng thẳng
G44.2
37
Thần kinh
Rối loạn tiền đình
H81
38
Truyền nhiễm
Nhiễm HIV/AIDS
B24
39
Lao và bệnh phổi
Tái khám Bệnh lao
Z76.0 + A15-A19
40
Truyền nhiễm
Sốt xuất huyết không có dấu hiệu cảnh báo
A97.0
41
Truyền nhiễm
Cúm
J19; J10; J10.1
42
Truyền nhiễm
COVID-19
U07.1
43
Tiêu hóa
Viêm dạ dày - tá tràng
K29,-
44
Tiêu hóa
Táo bón
K59
45
Tiêu hóa
Trào ngược dạ dày - thực quản
K21.-
46
Truyền nhiễm
Viêm gan virus B, C
B16; B18.1
47
Mắt
Viêm kết mạc
H10
48
Mắt
Viêm giác mạc
H16
49
Mắt
Loạn đường võng mạc di truyền
H35.5
50
Phục hồi chức năng
Vật lý trị liệu
Z50.1