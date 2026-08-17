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    TOÀN VĂN: Nghị định 314/2026/NĐ-CP quy định hoạt động của sàn dữ liệu

    17/08/2026 12:15

    Toàn văn Nghị định số 314/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định hoạt động của sàn dữ liệu.

    Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 314/2026/NĐ-CP về Quy định hoạt động của sàn dữ liệu. Nghị định gồm 9 Chương, 38 Điều, có hiệu lực từ 25/9/2026. 

    Nguyên tắc hoạt động của sàn dữ liệu

    1. Tôn trọng quyền sở hữu, quyền khai thác, quyền sử dụng và các quyền hợp pháp khác đối với dữ liệu, sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu trong hoạt động trên sàn dữ liệu; quyền tự do giao dịch, trao đổi, cấp quyền khai thác, sử dụng dữ liệu, đầu tư, kinh doanh và cung cấp sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

    2. Bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch trong việc niêm yết, giao dịch, hỗ trợ định giá dữ liệu, sản phẩm về dữ liệu và cung cấp dịch vụ về dữ liệu trên sàn dữ liệu.

    3. Bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân, dữ liệu thuộc phạm vi bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật trong quá trình giao dịch, lưu trữ trên sàn dữ liệu.

    4. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia giao dịch trên sàn dữ liệu.

    5. Bảo đảm tính chính xác, hợp lệ, toàn vẹn, đầy đủ, cập nhật kịp thời, thống nhất và có thể truy xuất nguồn gốc của dữ liệu, sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu được giao dịch trên sàn dữ liệu.

    6. Tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Nghiêm cấm việc lợi dụng sàn dữ liệu để thực hiện hành vi mua, bán dữ liệu cá nhân hoặc xử lý dữ liệu cá nhân trái quy định của pháp luật. Dữ liệu, sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu có nguồn gốc từ dữ liệu cá nhân chỉ được giao dịch trên sàn dữ liệu khi đáp ứng điều kiện về khử nhận dạng và các yêu cầu khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

    7. Tuân thủ quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, an ninh mạng và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

    TOÀN VĂN: Nghị định số 314/2026/NĐ-CP của Chính phủ Quy định hoạt động của sàn dữ liệu

    TOÀN VĂN: Nghị định 314/2026/NĐ-CP quy định hoạt động của sàn dữ liệu- Ảnh 1.
    TOÀN VĂN: Nghị định 314/2026/NĐ-CP quy định hoạt động của sàn dữ liệu- Ảnh 2.
    TOÀN VĂN: Nghị định 314/2026/NĐ-CP quy định hoạt động của sàn dữ liệu- Ảnh 3.
    TOÀN VĂN: Nghị định 314/2026/NĐ-CP quy định hoạt động của sàn dữ liệu- Ảnh 4.
    TOÀN VĂN: Nghị định 314/2026/NĐ-CP quy định hoạt động của sàn dữ liệu- Ảnh 5.
    TOÀN VĂN: Nghị định 314/2026/NĐ-CP quy định hoạt động của sàn dữ liệu- Ảnh 6.
    TOÀN VĂN: Nghị định 314/2026/NĐ-CP quy định hoạt động của sàn dữ liệu- Ảnh 7.
    TOÀN VĂN: Nghị định 314/2026/NĐ-CP quy định hoạt động của sàn dữ liệu- Ảnh 8.
    TOÀN VĂN: Nghị định 314/2026/NĐ-CP quy định hoạt động của sàn dữ liệu- Ảnh 9.
    TOÀN VĂN: Nghị định 314/2026/NĐ-CP quy định hoạt động của sàn dữ liệu- Ảnh 10.
    TOÀN VĂN: Nghị định 314/2026/NĐ-CP quy định hoạt động của sàn dữ liệu- Ảnh 11.
    TOÀN VĂN: Nghị định 314/2026/NĐ-CP quy định hoạt động của sàn dữ liệu- Ảnh 12.
    TOÀN VĂN: Nghị định 314/2026/NĐ-CP quy định hoạt động của sàn dữ liệu- Ảnh 13.
    TOÀN VĂN: Nghị định 314/2026/NĐ-CP quy định hoạt động của sàn dữ liệu- Ảnh 14.
    TOÀN VĂN: Nghị định 314/2026/NĐ-CP quy định hoạt động của sàn dữ liệu- Ảnh 15.
    TOÀN VĂN: Nghị định 314/2026/NĐ-CP quy định hoạt động của sàn dữ liệu- Ảnh 16.
    TOÀN VĂN: Nghị định 314/2026/NĐ-CP quy định hoạt động của sàn dữ liệu- Ảnh 17.
    TOÀN VĂN: Nghị định 314/2026/NĐ-CP quy định hoạt động của sàn dữ liệu- Ảnh 18.
    TOÀN VĂN: Nghị định 314/2026/NĐ-CP quy định hoạt động của sàn dữ liệu- Ảnh 19.
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    TOÀN VĂN: Nghị định 314/2026/NĐ-CP quy định hoạt động của sàn dữ liệu- Ảnh 31.
    TOÀN VĂN: Nghị định 314/2026/NĐ-CP quy định hoạt động của sàn dữ liệu- Ảnh 32.
    TOÀN VĂN: Nghị định 314/2026/NĐ-CP quy định hoạt động của sàn dữ liệu- Ảnh 33.
    TOÀN VĂN: Nghị định 314/2026/NĐ-CP quy định hoạt động của sàn dữ liệu- Ảnh 34.
    TOÀN VĂN: Nghị định 314/2026/NĐ-CP quy định hoạt động của sàn dữ liệu- Ảnh 35.
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    TOÀN VĂN: Nghị định 314/2026/NĐ-CP quy định hoạt động của sàn dữ liệu- Ảnh 37.
    Theo xaydungchinhsach.chinhphu.vn
    https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/toan-van-nghi-dinh-314-2026-nd-cp-quy-dinh-hoat-dong-cua-san-du-lieu-119260817104316631.htm
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