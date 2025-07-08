Toàn văn Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Nội dung cơ bản của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Chính phủ ban hành Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 4/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Nghị định số 214/2025/NĐ-CP gồm 14 Chương, 146 Điều có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Trong đó:

Chương I - Những quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 23).

Chương II - Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế không qua mạng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp theo phương thức một giai đoạn (từ Điều 24 đến Điều 46).

Chương III - Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế không qua mạng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp theo phương thức 2 giai đoạn (từ Điều 47 đến Điều 60).

Chương IV - Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế không qua mạng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn (từ Điều 61 đến Điều 77).

Chương V- Quy trình chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp, tự thực hiện, lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt và lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu có sự tham gia thực hiện của cộng đồng (từ Điều 78 đến Điều 88).

Chương VI - Mua sắm tập trung, mua sắm thuộc dự toán mua sắm, mua thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế (từ Điều 89 đến Điều 96).

Chương VII- Lựa chọn nhà thầu qua mạng (từ Điều 97 đến Điều 105).

Chương VIII - Đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp hàng hóa, dịch vụ (từ Điều 106 đến Điều 112).

Chương IX - Hợp đồng (từ Điều 113 đến Điều 121).

Chương X - Kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu và xử lý vi phạm trong đấu thầu (từ Điều 122 đến Điều 133).

Chương XI - Nội dung, trách nhiệm thẩm định trong lựa chọn nhà thầu (từ Điều 134 đến Điều 136).

Chương XII - Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu (từ Điều 137 đến Điều 139).

Chương XIII - Các vấn đề khác (từ Điều 140 đến Điều 142).

Chương XIV - Điều khoản thi hành (từ Điều 143 đến Điều 146).

Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, các nghị định và các điều khoản sau đây hết hiệu lực thi hành:

a) Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu (đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 115/2024/NĐ-CP ngày 16/9/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất và Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu);

b) Khoản 5 Điều 13 và khoản 3 Điều 14 Nghị định số 165/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam.