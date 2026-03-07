Thời sự Tốc độ tăng trưởng GRDP Lâm Đồng đứng thứ 24/34 tỉnh, thành Đây là con số được Thống kê tỉnh Lâm Đồng thông tin đến các phóng viên, nhà báo thuộc các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương tại buổi họp báo chiều 3/7.

Thống kê tỉnh tổ chức họp báo công bố số liệu kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng trong 6 tháng đầu năm

Chiều 3/7, Thống kê tỉnh Lâm Đồng tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm 2026. Hơn 20 phóng viên, nhà báo thuộc các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương tham dự.

Cung cấp tại buổi họp báo, Thống kê tỉnh Lâm Đồng thông tin, trong 6 tháng đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 7,90%, tăng 2 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2025. Với kết quả này, Lâm Đồng đứng thứ 24/34 địa phương trong cả nước về tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Trưởng Thống kê tỉnh Phạm Quốc Hùng báo cáo số liệu kinh tế - xã hội các lĩnh vực trọng tâm tại buổi họp báo

So với kịch bản đề ra, trong 6 tháng đầu năm 2026, GRDP của tỉnh chưa đạt kỳ vọng (kế hoạch 9,32%). Tuy nhiên, với sự đóng góp đầy chuyển biến của các ngành, lĩnh vực cho thấy đà phục hồi và phát triển theo chiều hướng tốt của nền kinh tế địa phương.

Lĩnh vực nông nghiệp nông, lâm nghiệp, thủy sản tiếp tục là khu vực đóng vai trò ổn định của nền kinh tế. Sản xuất công nghiệp duy trì đà tăng trưởng khá, trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực chủ yếu.

Hoạt động xây dựng và đầu tư tiếp tục được thúc đẩy. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng cao. Lượng khách du lịch đến với tỉnh tăng khá.

Thống kê tỉnh cung cấp những dự báo, dự kiến mức tăng trưởng GRDP đến đội ngũ phóng viên, nhà báo

Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt kết quả tích cực. Hoạt động tín dụng tiếp tục bảo đảm vốn cho nền kinh tế. Thu hút đầu tư tại địa phương khởi sắc. Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng cao so với cùng kỳ.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện. Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, bảo tồn di sản được tổ chức, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương và phục vụ đời sống tinh thần của người dân.

Công tác giáo dục, y tế được chú trọng thực hiện. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời.

Phóng viên Khoa Điềm của cơ quan thường trú VOV Việt Nam đặt câu hỏi tại buổi họp báo

Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm, tăng trưởng kinh tế giữa các khu vực tại địa phương chưa thực sự đồng đều. Tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm còn chậm. Nguồn vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách nhà nước chưa đạt kế hoạch. Sản xuất nông nghiệp tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan thông tấn báo chí đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Lâm Đồng. Các phóng viên đề nghị Thống kê tỉnh phân tích rõ những đóng góp cụ thể của từng ngành, lĩnh vực trong cơ cấu GRDP của tỉnh.

Phóng viên Quốc Hùng, cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam yêu cầu Thống kê tỉnh dự báo mức tăng trưởng các ngành, lĩnh vực trong 6 tháng cuối năm 2026

Những dự báo tăng trưởng đối với các lĩnh vực trong quý III, quý IV cũng được phóng viên yêu cầu giải đáp. Các nhà báo đề xuất Thống kê tỉnh phân tích những dư địa, gam màu sáng để Lâm Đồng tự tin với mục tiêu tăng trưởng GRDP “2 con số” vào cuối năm 2026.

Đối với những thắc mắc đến từ đội ngũ phóng viên, nhà báo, Thống kê tỉnh đã giải đáp cụ thể bằng nhiều phân tích và dẫn chứng số liệu liên quan.

Trưởng Thống kê tỉnh Phạm Quốc Hùng giải đáp nhiều thắc mắc đến từ đội ngũ phóng viên, nhà báo

Trưởng Thống kê tỉnh Phạm Quốc Hùng khẳng định, kết quả phát triển kinh tế - xã hội đạt được trong quý II và 6 tháng đầu năm 2026 phản ánh sự chỉ đạo đúng hướng, linh hoạt, kịp thời và hiệu quả của lãnh đạo tỉnh. Cùng với đó, các ngành, đơn vị, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và người dân đã vào cuộc ủng hộ kịp thời.

Trong bối cảnh kinh tế - xã hội còn tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức, Thống kê tỉnh nói riêng và các sở, ngành, địa phương tại Lâm Đồng sẽ tăng cường dự báo thực tiễn, bám sát kịch bản tăng trưởng. Tất cả phấn đấu hoàn thành mức cao nhất các mục tiêu đã đề ra trong năm 2026.