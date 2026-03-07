Quốc phòng - An ninh Tôi luyện để sẵn sàng bảo vệ biên cương Từ môi trường quân ngũ, những chiến sĩ trẻ đã được tôi luyện thành người có bản lĩnh, kỷ luật và quyết tâm sẵn sàng bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Chiến sĩ mới tập trung cao độ, thực hành tư thế nằm bắn súng tiểu liên AK

Rèn bản lĩnh từ thao trường

Tiếng hô tuyên thệ vang vọng giữa thao trường như khẳng định ý chí, quyết tâm của những người lính trẻ vừa hoàn thành chặng đường huấn luyện đầu tiên. Dưới Quân kỳ Quyết thắng, 280 chiến sĩ mới của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh và hơn 420 chiến sĩ mới của Trung đoàn Bộ binh 994A đồng thanh hô vang 10 lời thề danh dự của quân nhân, chính thức đánh dấu bước trưởng thành quan trọng sau hơn 3 tháng miệt mài học tập, rèn luyện trong môi trường quân ngũ. Lễ tuyên thệ không chỉ là nghi thức thiêng liêng trong cuộc đời quân ngũ mà còn là cột mốc ghi nhận sự chuyển biến mạnh mẽ của những thanh niên vừa rời mái nhà thân yêu để khoác lên mình màu áo lính quân hàm xanh. Từ những ngày đầu còn nhiều bỡ ngỡ, rụt rè, nay họ đã từng bước trưởng thành về bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong chính quy, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Những bước chân duyệt đội ngũ mạnh mẽ của chiến sĩ mới đã thể hiện sự trưởng thành sau 3 tháng huấn luyện

Trung tá Hồng Thế Sơn - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động 2 cho biết: “Đến nay, 100% chiến sĩ mới đã hoàn thành các nội dung, khoa mục theo chương trình, nhiều đồng chí đạt kết quả khá, giỏi. Điều đáng mừng nhất không chỉ là kết quả huấn luyện mà còn là sự trưởng thành rõ nét của từng chiến sĩ về bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, tác phong chính quy, đoàn kết, gắn bó với tập thể. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để các đồng chí tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong thời gian tới”.

Các đơn vị chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện

Trong chương trình huấn luyện, chiến sĩ mới được học tập đầy đủ các nội dung của Điều lệnh quản lý bộ đội, thực hành thành thạo điều lệnh đội ngũ, các nội dung kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật binh chủng hợp thành cũng được triển khai nghiêm túc, giúp bộ đội nắm chắc từng động tác cơ bản và vận dụng hiệu quả trong thực hành. Đặc biệt, các chiến sĩ đã sử dụng thành thạo súng tiểu liên AK, lựu đạn và thuốc nổ; hoàn thành kiểm tra 3 tiếng nổ gồm: bắn đạn thật súng tiểu liên AK, ném lựu đạn và đánh thuốc nổ, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và vũ khí trang bị. Cùng với đó là những nội dung thiết thực như: xây dựng công sự chiến đấu, sử dụng bếp Hoàng Cầm, sơ cấp cứu chuyển thương, quản lý quân trang, sắp xếp ba lô, kỹ thuật mắc tăng võng và mang đeo trang bị trong hành quân, chiến đấu.

Chiến sĩ mới tuyên thệ trước Quân kỳ Quyết thắng

Cùng với việc bảo đảm đầy đủ đời sống vật chất, tinh thần, đơn vị đặc biệt coi trọng giáo dục chính trị tư tưởng bằng nhiều hình thức phong phú, sáng tạo như: duy trì nền nếp sinh hoạt “Tổ 3 người”, tổ chức các hoạt động trong “Tháng Thanh niên”, chương trình “Bát nước thao trường - Tiếp sức mùa huấn luyện”… Qua đó, tạo động lực để chiến sĩ mới vượt qua khó khăn, thêm gắn bó với đồng đội và yên tâm công tác. Đội ngũ cán bộ các cấp thường xuyên động viên, thăm hỏi, hướng dẫn tận tình để chiến sĩ làm quen với chế độ sinh hoạt, học tập và huấn luyện, đặc biệt đề cao trách nhiệm nêu gương, tình yêu thương và sự sâu sát của đội ngũ cán bộ trong việc kèm cặp, giúp đỡ từng chiến sĩ.

Chỉ huy các cấp đã hướng dẫn chu đáo cho chiến sĩ mới từ bữa ăn, giấc ngủ đến sinh hoạt hằng ngày

Sẵn sàng lên đường bảo vệ biên cương

Nếu thao trường là nơi rèn luyện bản lĩnh thì lễ tuyên thệ chính là lời hứa thiêng liêng của người lính trước Đảng, Tổ quốc và Nhân dân. Sau hơn 3 tháng huấn luyện, điều đọng lại trong mỗi chiến sĩ mới không chỉ là những kỹ năng quân sự mà còn là tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Binh nhì Võ Nhật Khôi Nguyên - Tiểu đội 12, Trung đội 3, Đại đội Huấn luyện, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động 2 chia sẻ, những ngày đầu nhập ngũ, việc xa gia đình và làm quen với môi trường hoàn toàn mới khiến anh không tránh khỏi áp lực. Tuy nhiên, nhờ sự gần gũi, tận tình của cán bộ các cấp cùng sự động viên của đồng đội, anh nhanh chóng thích nghi và ngày càng trưởng thành. Qua quá trình học tập và rèn luyện, bản thân không chỉ được trang bị kiến thức quân sự, kỹ năng chiến đấu mà còn học được tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và ý thức tập thể.

Dưới sự hướng dẫn tận tình, tỉ mỉ của cán bộ chỉ huy, các CSM nhanh chóng thuần thục kỹ năng gấp chăn màn, từng bước rèn luyện tác phong chính quy, nền nếp

Huấn luyện quân sự luôn gắn liền với rèn luyện kỷ luật và xây dựng nền nếp chính quy là định hướng xuyên suốt mà các đơn vị duy trì trong quá trình đào tạo chiến sĩ mới. Cùng với việc thực hiện các nội dung chuyên môn, đơn vị tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua tạo khí thế thi đua sôi nổi. Thực tế cho thấy, sự kết hợp đồng bộ giữa giáo dục chính trị tư tưởng, huấn luyện quân sự, rèn luyện kỷ luật và chăm lo đời sống bộ đội đã mang lại hiệu quả thiết thực. Những thanh niên ngày nào còn rụt rè, bỡ ngỡ nay đã trở thành những người lính có tác phong nhanh nhẹn, ý thức tổ chức kỷ luật cao, biết đoàn kết, giúp đỡ đồng đội và sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở bất cứ nơi đâu. Binh nhì Nguyễn Tấn Tài - Tiểu đội 9, Trung đội 3, Đại đội Huấn luyện, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động 1 cho biết: “Khi hô vang 10 lời thề danh dự của quân nhân trước Quân kỳ Quyết thắng, tôi càng nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm của người quân nhân đối với Tổ quốc. Trong thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục rèn luyện bản lĩnh, nâng cao trình độ, sẵn sàng nhận nhiệm vụ tại các đơn vị biên phòng và quyết tâm góp sức mình bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.

Chiến sĩ mới và hội viên phụ nữ giao lưu văn nghệ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trên thao trường

Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các chiến sĩ mới tiếp tục không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn; nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội và các quy định của đơn vị. Đồng thời, giữ gìn và phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó với Nhân dân nơi đóng quân; không ngừng phấn đấu, rèn luyện, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.