Tối ưu giao diện Galaxy Z Fold8: Cách tách riêng bố cục màn hình phụ và màn hình chính Bằng cách vô hiệu hóa tính năng phản chiếu màn hình trên One UI, người dùng Samsung Galaxy Z Fold8 có thể cá nhân hóa hai màn hình độc lập hoàn toàn.

Trên dòng smartphone gập thế hệ mới Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Fold8 Ultra, việc tối ưu hóa không gian hiển thị là yếu tố then chốt giúp nâng cao trải nghiệm sử dụng. Mặc dù giao diện One UI mặc định đồng bộ bố cục ứng dụng giữa hai màn hình, người dùng hoàn toàn có thể vô hiệu hóa tính năng này để thiết lập hai không gian làm việc độc lập.

Thách thức từ cơ chế đồng bộ mặc định trên One UI

Khi mới thiết lập thiết bị, giao diện One UI trên Galaxy Z Fold8 tự động kích hoạt chế độ phản chiếu màn hình. Theo cơ chế này, toàn bộ biểu tượng ứng dụng, widget và thư mục ở màn hình chính bên trong sẽ được chiếu trực tiếp sang màn hình phụ bên ngoài. Nửa bên trái của màn hình gập bên trong tương ứng với trang đầu tiên của màn hình ngoài, trong khi nửa bên phải tương ứng với trang thứ hai.

Tuy nhiên, do sự chênh lệch lớn về tỷ lệ khung hình và kích thước giữa hai màn hình, việc đồng bộ cứng này thường làm bố cục màn hình ngoài bị rối hoặc tạo ra nhiều trang giao diện không mong muốn mỗi khi thêm ứng dụng mới ở màn hình trong.

Cài đặt màn hình chính Galaxy Z Fold8

Quy trình tùy chỉnh độc lập màn hình trong và màn hình ngoài

Để loại bỏ sự rườm rà và tận dụng triệt để lợi thế của smartphone màn hình gập, việc tắt tính năng phản chiếu màn hình là giải pháp hiệu quả nhất. Thao tác thực hiện rất đơn giản thông qua các bước sau:

Bước 1: Tại giao diện màn hình chính, chụm hai ngón tay để mở menu chỉnh sửa.

Tại giao diện màn hình chính, chụm hai ngón tay để mở menu chỉnh sửa. Bước 2: Chọn biểu tượng Cài đặt ở góc dưới màn hình.

Chọn biểu tượng ở góc dưới màn hình. Bước 3: Tìm đến mục Phản chiếu màn hình và chuyển trạng thái sang Tắt.

Sau khi hoàn tất, màn hình ngoài có thể được thiết lập tối giản cho các thao tác nhanh hàng ngày, trong khi màn hình trong được sắp xếp chuyên sâu cho công việc, giải trí đa nhiệm và theo dõi widget. Điểm đáng chú ý là One UI vẫn lưu trữ cấu hình riêng biệt này. Nếu người dùng bật lại tính năng phản chiếu sau đó, hệ thống sẽ khôi phục trạng thái cũ mà không làm mất các thiết lập cá nhân hóa trước đó.

Bảng so sánh thông số kỹ thuật Galaxy Z Fold8 và Z Fold8 Ultra

Cùng với các tùy chỉnh phần mềm thông minh trên One UI, bộ đôi flagship màn hình gập mới của Samsung sở hữu phần cứng hàng đầu phân khúc:

Thông số Galaxy Z Fold8 Galaxy Z Fold8 Ultra Màn hình chính Dynamic AMOLED 2X 7,6 inch, 120 Hz Dynamic AMOLED 2X 8,0 inch, 120 Hz, 3000 nits Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (3nm) Camera chính Cụm camera kép 50 MP, quay 8K Camera chính 200 MP, quay 8K Dung lượng pin & Sạc 4.800 mAh, Sạc nhanh 45W 5.000 mAh, Sạc nhanh 45W Trọng lượng & Độ bền 201 g, Khung Advanced Armor Aluminum, IP48 Khung Armor Aluminum, Gorilla Glass Victus 2, IP48

Việc làm chủ các thiết lập phần mềm như tính năng phản chiếu màn hình giúp người dùng khai thác trọn vẹn sức mạnh phần cứng vượt trội cũng như tính linh hoạt trên dòng thiết bị gập cao cấp này.