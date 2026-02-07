Nông nghiệp - Nông thôn Tối ưu hóa doanh thu trên từng thửa vườn Ngày càng nhiều nông trại tăng cường thực hành nông nghiệp tốt, giảm chi phí đầu vào và tối ưu hóa doanh thu đầu ra trên từng thửa vườn. Qua đó thể hiện trách nhiệm bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ môi trường sản xuất bền vững.

Nông trại chuyên canh cây ớt ngọt theo công nghệ mới, đạt doanh thu cao tại xã Đinh Văn Lâm Hà

Chuyển giao và nhân rộng

10 năm về trước, thạc sĩ sinh học Nguyễn Đức Huy (sinh năm 1984) ở phường Lâm Viên - Đà Lạt rời công việc nhà nước, trở về khu vườn nhà 2.000 m2 nghiên cứu thực hành nông nghiệp tốt (GAP) trên cây cà chua nguồn giống nhập khẩu từ châu Âu. Đi vào sản xuất, anh Huy và các đồng nghiệp cùng vận hành hệ thống internet vạn vật (IoT) đã tự nghiên cứu, hoàn chỉnh thành công qua nhiều năm.

Theo đó, với mạng lưới thiết bị cảm biến đo cường độ ánh sáng, độ ẩm, lượng nước, phân bón, độ phân giải của giá thể trong từng luống đất sản xuất, kết nối truyền dữ liệu về “bộ não” của máy chủ để lưu trữ, phân tích và kích hoạt các lệnh canh tác tối ưu trên ứng dụng của điện thoại thông minh. Kết quả, thời vụ đầu tiên theo giải pháp nông nghiệp thông minh, các sản phẩm cà chua thu hoạch đạt năng suất và chất lượng vượt trội so với giải pháp sản xuất thông thường.

Từ khu vườn nông nghiệp thông minh 2.000 m2 ban đầu, qua hơn 10 năm, anh Huy và các cộng sự đã chuyển giao, nhân rộng hơn 3 ha với trên 30 chủng loại rau, củ, quả của 7 nông hộ tại các vùng sản xuất khu vực trung tâm của tỉnh. Hiện, anh đang mở rộng diện tích thực hành nông nghiệp tốt gắn với ứng dụng các phần mềm thương mại điện tử, bảo đảm thông suốt thị trường sản phẩm đầu ra mỗi ngày.

Tiêu thụ rau, củ, quả ổn định thông qua ứng dụng các phần mềm thương mại điện tử toàn cầu

Cùng áp dụng tiêu chuẩn VietGAP, ở xã Đơn Dương có nông trại của chị Trương Thị Hồng Hạnh với chuỗi liên kết 15 nông hộ sản xuất hơn 10 ha. Qua từng thời vụ, nông trại đã giảm 30 - 50% nguồn vật tư đầu vào và tăng hơn 30% năng suất thu hoạch. Chị Hồng Hạnh chia sẻ: “Nông trại áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt kết hợp quy trình châm phân tự động chăm sóc các loại rau cao cấp trên giá thể, truy xuất nguồn gốc, mã vùng trồng, nên sản phẩm đầu ra đáp ứng các tiêu chuẩn phân phối của hệ thống siêu thị trong cả nước. Cụ thể bao gồm các sản phẩm chủ lực như: ớt sweet palermo, ớt baby, cà chua trái cây, bí hạt dẻ, bí giọt nước, củ cải đỏ. Dự kiến đến cuối năm 2026, nông trại hoàn thành xây dựng nhà xưởng, lắp đặt thiết bị, máy móc đi vào hoạt động sơ chế, chế biến đóng gói sản phẩm rau, củ, quả an toàn vệ sinh thực phẩm theo chuẩn HACCP, cập nhật toàn bộ các dòng sản phẩm này lên hệ thống sàn thương mại điện tử của quốc tế ”.

Giống rau, củ, quả mới canh tác theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Đơn Dương gắn với thị trường tiêu thụ theo chuỗi liên kết

30 đơn vị thực hành nông nghiệp tốt

Đáng chú ý, ở xã Đinh Văn Lâm Hà có nông trại của ông Nguyễn Như Thủy tối ưu hóa doanh thu bằng công nghệ tái chế sử dụng nước thủy canh hồi lưu từ châu Âu. Theo đó, trên diện tích gần 1 ha thâm canh cây ớt ngọt cao cấp qua từng thời vụ, nông trại đã lắp đặt, vận hành đồng bộ hệ thống tự động thu gom, xử lý nấm bệnh, trung hòa qua các bể lắng lọc nước giếng khoan, cung cấp dinh dưỡng trở lại cho vườn rau. Hệ thống này kết nối với dây chuyền thiết bị thông minh quản lý sinh trưởng, điều khiển các chế độ chăm sóc cây trồng đã được nông trại thiết kế, sử dụng qua nhiều năm.

Ông Nguyễn Như Thủy thông tin thêm: “Tính trên 1.000 m2 trồng ớt ngọt, mỗi vụ kéo dài từ 10 - 11 tháng áp dụng công nghệ kết nối vạn vật, thu gom, tái chế nước dinh dưỡng thủy canh hồi lưu, nông trại tiết kiệm 35 triệu đồng tiền phân bón, gần 1 triệu đồng tiền điện…”. Kết quả nông trại đã liên kết, chuyển giao mô hình đối với 8 nông hộ chuyên canh 7 ha ớt ngọt quanh vùng.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, toàn tỉnh đã rà soát 30 đơn vị thực hành nông nghiệp tốt để tiếp tục thụ hưởng các chương trình hỗ trợ phát triển của nhà nước, trong đó có 3 nông trại nói trên. Bà Đinh Thị Hạnh - Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh cho biết: “Toàn tỉnh có 970 hợp tác xã nông nghiệp, chiếm tỷ lệ gần 80% tổng số hợp tác xã. Trong đó ngày càng có nhiều hợp tác xã tổ chức sản xuất, kinh doanh rau, củ, quả đạt doanh thu cao hơn so với mô hình khác; hình thành chuỗi liên kết khép kín, giải quyết lao động việc làm và mang lại thu nhập ổn định cho nông hộ thành viên ở địa phương…”.

Giống rau, củ, quả mới canh tác theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Đơn Dương gắn với thị trường tiêu thụ ổn định theo hợp đồng