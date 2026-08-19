Tối ưu tìm kiếm trên One UI 9 nhờ Samsung gộp chung Finder và Google Search vào một tùy chọn Samsung cải tiến Finder trên One UI 9 bằng cách gộp cài đặt với Google Search, giúp người dùng dễ dàng tùy biến thanh tìm kiếm ngay từ màn hình chính.

Trong phiên bản hệ điều hành One UI 9 vừa được ra mắt, Samsung đã mang đến bước cải tiến đáng chú ý đối với khả năng truy cập dữ liệu trên các thiết bị Galaxy. Bằng việc tái cấu trúc giao diện quản lý, nhà sản xuất Hàn Quốc đã tích hợp hai công cụ cốt lõi là hệ thống tìm kiếm nội bộ Finder và thanh công cụ Google Search vào cùng một mục thiết lập duy nhất, mang lại sự linh hoạt cao hơn cho người dùng.

Thay đổi phương thức quản lý tìm kiếm trên giao diện One UI 9

Trước đây, trên phiên bản One UI 8.5 từng được trang bị cho dòng Galaxy S26, việc bật hay tắt công cụ Finder trên màn hình chính được thực hiện độc lập thông qua một nút gạt riêng trong phần cài đặt. Tuy nhiên, kể từ One UI 9 chính thức trình làng cùng các dòng thiết bị màn hình gập mới như Galaxy Z Flip 8 và Galaxy Z Fold 8, cấu trúc này đã được tinh giản đáng kể.

Thay vì tách rời các menu điều khiển, Samsung gom công cụ Finder và Google Search về chung một mục cài đặt có tên "Show search on Home screen" (Hiển thị tìm kiếm trên màn hình chính). Người dùng chỉ cần thực hiện thao tác nhéo màn hình chính và chọn vào phần Cài đặt là có thể thiết lập cùng lúc cả hai tính năng này.

Giao diện cài đặt tìm kiếm hoàn toàn mới trên hệ điều hành One UI 9

Khả năng tùy biến linh hoạt giao diện màn hình chính

Điểm nâng cấp quan trọng của cấu trúc thiết lập mới nằm ở tính chủ động dành cho người sử dụng. Hệ thống cho phép ẩn hoặc hiện độc lập thanh tìm kiếm Finder của hệ thống hoặc thanh Google Search tùy theo thói quen thao tác hàng ngày.

Đối với những người dùng có nhu cầu truy xuất dữ liệu liên tục, hệ điều hành One UI 9 hỗ trợ kích hoạt cho phép cả hai thanh tìm kiếm cùng xuất hiện song song ngay trên màn hình chính mà không gặp phải xung đột giao diện.

Người dùng có thể dễ dàng tùy chọn hiển thị song song cả hai thanh tìm kiếm trên màn hình chính

Phân biệt cơ chế vận hành của Finder và Google Search

Mặc dù đều phục vụ nhu cầu tra cứu thông tin, Finder và Google Search đảm nhận hai vai trò kỹ thuật tách biệt rõ rệt trên thiết bị:

Google Search: Đóng vai trò là lối tắt truy cập trực tiếp vào cơ sở dữ liệu trên internet toàn cầu, hỗ trợ tra cứu thông tin trực tuyến, website và nội dung mạng.

Đóng vai trò là lối tắt truy cập trực tiếp vào cơ sở dữ liệu trên internet toàn cầu, hỗ trợ tra cứu thông tin trực tuyến, website và nội dung mạng. Finder: Là công cụ chỉ mục nội bộ được tối ưu hóa sâu cho hệ điều hành One UI. Finder thực hiện quét và trả về kết quả từ dữ liệu lưu trữ trực tiếp trên máy như ứng dụng, danh bạ, tệp tin, cài đặt hệ thống cho đến các sự kiện trong Samsung Calendar.

Thế hệ Galaxy Z Fold 8 mới đã được cài đặt sẵn One UI 9 với công cụ Finder cải tính

Kế hoạch triển khai và tính khả thi trên các dòng máy Galaxy

Hiện tại, giao diện cài đặt Finder cải tiến mới được tích hợp sẵn trên các dòng máy xuất xưởng cùng One UI 9 như Galaxy Z Fold 8 và Galaxy Z Flip 8. Trong thời gian tới, nhà sản xuất dự kiến sẽ mở rộng bản cập nhật phần mềm này đến các dòng sản phẩm Galaxy cũ hơn nằm trong danh sách hỗ trợ nâng cấp.

Nhìn chung, sự thay đổi trên One UI 9 giúp tối ưu hóa không gian hiển thị của menu cài đặt, đồng thời giúp trải nghiệm cá nhân hóa giao diện trở nên khoa học và gọn gàng hơn.