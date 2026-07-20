Thông tin Tối ưu tỷ lệ thu hồi thịt cá đang trở thành ưu tiên của nhiều cơ sở sản xuất Giá nguyên liệu đầu vào tăng liên tục vài năm gần đây khiến không ít cơ sở chế biến thực phẩm phải nhìn lại toàn bộ quy trình sản xuất.

Với ngành chế biến thịt cá, câu chuyện không còn đơn thuần là mua nguyên liệu giá tốt, mà nằm ở việc tận dụng được bao nhiêu phần trăm trong mỗi con cá, mỗi khối thịt đưa vào dây chuyền. Đó cũng là lý do tối ưu tỷ lệ thu hồi đang trở thành mối quan tâm hàng đầu của nhiều đơn vị sản xuất quy mô vừa và lớn.

Chi phí nguyên liệu tăng, bài toán không thể trì hoãn

Giá cá tra, cá basa hay các loại thịt nguyên liệu đều tăng đáng kể so với vài năm trước, trong khi giá bán đầu ra lại khó tăng tương ứng do áp lực cạnh tranh. Khoảng cách giữa hai đường giá này khiến biên lợi nhuận nhiều cơ sở sản xuất bị thu hẹp rõ rệt, buộc doanh nghiệp phải bù đắp từ chính khâu vận hành nội bộ thay vì trông chờ tăng giá bán.

Phần thịt cá bị bỏ sót lại trong quá trình chế biến, dù chỉ vài phần trăm, cũng đủ tạo ra khoảng chênh lệch đáng kể khi nhân với sản lượng lớn mỗi ngày. Nhiều chủ cơ sở chia sẻ chỉ cần cải thiện năm đến mười phần trăm tỷ lệ thu hồi, hiệu quả kinh tế mang lại đôi khi còn lớn hơn cả việc đàm phán giảm giá đầu vào với nhà cung cấp.

Chi phí cá tra, cá basa ngày một tăng

Tận dụng tối đa thịt cá, không chỉ là tiết kiệm

Tận dụng triệt để phần thịt trên mỗi con cá không đơn thuần là cắt giảm lãng phí, mà còn liên quan trực tiếp đến khả năng đa dạng hóa sản phẩm. Thịt nạc thu được nhiều và đồng đều hơn giúp doanh nghiệp có thêm nguyên liệu chế biến các dòng sản phẩm giá trị gia tăng như chả cá, xúc xích cá hay món ăn chế biến sẵn..

Thịt tách càng sạch, càng ít lẫn xương vụn hay da cá, chất lượng thành phẩm cuối cùng cũng càng đồng đều, hạn chế tình trạng bị khách hàng phàn nàn hay trả hàng do lẫn tạp chất. Đây là yếu tố ngày càng được các chuỗi phân phối lớn siết chặt kiểm soát, nên cơ sở nào tối ưu được khâu này sớm sẽ có lợi thế khi đàm phán hợp đồng cung ứng dài hạn.

Tận dụng tối đa thịt cá

Giảm hao hụt trong sản xuất, câu chuyện của cả dây chuyền

Hao hụt trong sản xuất không chỉ đến từ phần thịt còn sót trên xương, mà còn xuất phát từ nhiều khâu khác trong dây chuyền, từ sơ chế, cấp đông đến đóng gói. Với cơ sở vẫn dựa nhiều vào lao động thủ công, tốc độ và sự đồng đều giữa các công nhân cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tỷ lệ thu hồi cuối cùng.

Đây là lý do nhiều doanh nghiệp chuyển hướng sang cơ giới hóa từng phần trong dây chuyền, đặc biệt ở công đoạn tách thịt vốn đòi hỏi độ chính xác cao, lặp đi lặp lại liên tục suốt ca làm việc. Máy móc không chỉ giúp duy trì tốc độ ổn định mà còn hạn chế sai sót do yếu tố con người, vốn khó tránh khi làm việc thời gian dài với cường độ cao.

Vai trò của công nghệ tách thịt cá hiện đại

Trước áp lực chi phí ngày càng lớn, các dòng máy lọc xương cá thế hệ mới đang được nhiều cơ sở tìm đến như một giải pháp bài bản thay vì chỉ là khoản đầu tư ngắn hạn. Công nghệ tách thịt hiện đại thường ứng dụng hệ thống trục lăn và lưới lọc được tính toán kỹ về áp lực, giúp tách phần thịt nạc ra khỏi xương triệt để mà vẫn giữ được kết cấu thịt, hạn chế tình trạng thịt nát hoặc lẫn vụn xương như khi làm thủ công.

Với những cơ sở đã áp dụng máy móc chuyên dụng, tỷ lệ thu hồi thịt thường được cải thiện rõ rệt so với cách làm truyền thống, đồng thời rút ngắn đáng kể thời gian sản xuất mỗi lô hàng. Đây cũng là hướng đi được nhiều chuyên gia trong ngành khuyến nghị để kiểm soát chặt chi phí nhân công và nguyên liệu.

Máy lọc xương cá NEWSUN

Giữa nhiều lựa chọn trên thị trường, tìm một đơn vị cung cấp máy móc thực phẩm uy tín, có khả năng tư vấn đúng công suất và loại máy phù hợp với quy mô sản xuất thực tế vẫn là yếu tố then chốt. Điện máy NEWSUN hiện là một trong những thương hiệu được nhiều cơ sở chế biến thịt cá tin dùng, nhờ dòng máy tách thịt cá sử dụng chất liệu inox đạt chuẩn an toàn thực phẩm, cùng hệ thống nhà xưởng quy mô lớn giúp kiểm soát chất lượng đồng đều qua từng lô hàng.

Với mạng lưới hơn 15 chi nhánh trải dài khắp cả nước, NEWSUN cũng đảm bảo dịch vụ bảo hành, bảo trì chính hãng được xử lý nhanh chóng. Với những cơ sở đang tìm cách tối ưu tỷ lệ thu hồi thịt cá giữa bối cảnh chi phí nguyên liệu ngày càng leo thang, đây là cái tên đáng để liên hệ tìm hiểu và nhận tư vấn trước khi quyết định đầu tư lâu dài.

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