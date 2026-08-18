Chính trị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị gặp mặt Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư các thời kỳ Sáng 18/8, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị gặp mặt các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư các thời kỳ, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII không tái cử khóa XIV và trao tặng Huân chương, Huy hiệu Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; nguyên Thủ tướng Chính phủ: Nguyễn Tấn Dũng, Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư: Phan Diễn, Lê Hồng Anh, Trần Quốc Vượng.

Dự hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các cơ quan của Đảng.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước chủ trì Hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại hội nghị.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trao Huân chương Độc Lập hạng Nhất tặng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Độc lập hạng Nhì tặng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Nguyễn Khoa Điềm, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng tặng các đại biểu.

Nguyên Chủ tịch nước Lương Cường thay mặt các đồng chí được nhận Huân chương, Huy hiệu Đảng phát biểu tại hội nghị.