Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký Quyết định số 207-QĐ/TW ngày 22/7/2026 thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng (gọi tắt là Ban Chỉ đạo).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Theo Quyết định này, Trưởng Ban Chỉ đạo là đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Các đồng chí Phó Trưởng Ban Chỉ đạo là đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng Ban và đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực.

Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm 44 đồng chí; Thường trực Ban Chỉ đạo gồm 13 đồng chí. Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Bộ phận Thường trực Ban Chỉ đạo.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo, đó là: Chỉ đạo tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng; xây dựng dự thảo Điều lệ Đảng (sửa đổi, bổ sung), báo cáo Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XV của Đảng xem xét, quyết định.

Phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo và ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Ban Chỉ đạo và đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo. Giúp việc Ban Chỉ đạo có Tổ Biên tập do Ban Chỉ đạo quyết định thành lập.