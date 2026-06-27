Tin mới

    Giáo dục - Đào tạo

    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc về công tác chuẩn bị năm học mới

    TTXVN 27/06/2026 08:28

    Nội dung quan trọng trong Thông báo Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về công tác chuẩn bị năm học 2026-2027 và tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW.

    vna-potal-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-lam-viec-ve-cong-tac-chuan-bi-nam-hoc-moi-2026-2027-8851834.jpg

    Ngày 24/6/2026, Văn phòng Trung ương Đảng công bố Thông báo Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc về công tác chuẩn bị năm học 2026-2027 và tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW (Thông báo số 105-TB/VPTW).

    Theo Kết luận, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố phải kiểm soát chi phí học tập; chấn chỉnh các hiện tượng tiêu cực trong dạy thêm, học thêm và bệnh thành tích.

    Các cơ sở giáo dục phải công khai các khoản thu, chi, không lạm dụng xã hội hóa giáo dục làm tăng các khoản đóng góp của phụ huynh hoặc thay cho phần ngân sách Nhà nước phải bảo đảm.

    Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ báo cáo cấp có thẩm quyền cho ý kiến đối với Đề án cải cách chính sách tiền lương, sớm xếp lương nhà giáo ở mức cao nhất trong thang bậc lương sự nghiệp; có cơ chế đặc thù để thu hút các chuyên gia giỏi, nhà khoa học đầu ngành tham gia giảng dạy, nghiên cứu.

    Xây dựng cơ chế khuyến khích sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, giáo viên giỏi ở thành phố, đô thị luân chuyển công tác về các trường ở địa bàn nông thôn, vùng khó khăn.

    Theo www.vietnamplus.vn
    https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-lam-viec-ve-cong-tac-chuan-bi-nam-hoc-moi-post1120762.vnp
    Copy Link
    https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-lam-viec-ve-cong-tac-chuan-bi-nam-hoc-moi-post1120762.vnp

    Đọc tiếp

    x

    Nổi bật

      Mới nhất
        Xem thêm

        Đọc nhiều

          Giáo dục - Đào tạo
          Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc về công tác chuẩn bị năm học mới
          • Mặc định

          Giám đốc: Lê Huy Toàn

          Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

          Địa chỉ:

          Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

          Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

          Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

          Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

          Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

          Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

          Hotline: 0977885454

          POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO