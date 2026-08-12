Theo đặc phái viên TTXVN, ngay sau khi đến thành phố Auckland, bắt đầu các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand, chiều tối 12/8 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông Steven Joyce, Quyền Chủ tịch Hội Hữu nghị New Zealand - Việt Nam và một số thành viên tiêu biểu của Hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và ông Steven Joyce, Quyền Chủ tịch Hội Hữu nghị New Zealand - Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng được gặp ông Steven Joyce và các thành viên tiêu biểu của Hội Hữu nghị New Zealand - Việt Nam; cho rằng cuộc gặp ngay trong hoạt động đầu tiên tại New Zealand thể hiện tình cảm ấm áp, sự gần gũi và gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao và ghi nhận những đóng góp tích cực, sự tận tình, tâm huyết của lãnh đạo và các thành viên Hội trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam - New Zealand thời gian qua, nhất là trong các lĩnh vực giáo dục, kinh tế, nông nghiệp, khoa học - công nghệ. Các hoạt động của Hội không chỉ góp phần lan tỏa tình hữu nghị giữa hai nước tới người dân New Zealand và cộng đồng người New Zealand gốc Việt Nam, mà còn góp phần củng cố nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ song phương.

Đề cập quan hệ hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, trải qua hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam - New Zealand đã có những bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện và ngày càng đi vào chiều sâu. Đặc biệt, việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện năm 2025 đã mở ra giai đoạn phát triển mới, tạo động lực thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, đối ngoại, quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ và giao lưu nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, Việt Nam đang có kế hoạch thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - New Zealand, làm đối tác với Hội Hữu nghị New Zealand - Việt Nam, qua đó tăng cường kết nối, giao lưu và góp phần đưa quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước ngày càng sâu rộng, thực chất.