Sáng 23-7, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương cùng Đoàn công tác Trung ương đến thăm, làm việc với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam.

Dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Trịnh Văn Quyết tặng hoa Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương nhân dịp đồng chí đến thăm, làm việc với Tổng cục Chính trị.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị đón Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương.

Dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Thượng tướng Lê Huy Vịnh; Thượng tướng Vũ Hải Sản.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị.

Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam: Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng; Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng; Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng; Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn; Trung tướng Phạm Trường Sơn; Thiếu tướng Nguyễn Bá Lực và các đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam: Thượng tướng Lê Quang Minh; Trung tướng Trương Thiên Tô; Trung tướng Đỗ Xuân Tụng; lãnh đạo, chỉ huy một số tổng cục, cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam…

Nhiều kết quả nổi bật trong hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tại buổi làm việc.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Đại tướng Trịnh Văn Quyết thay mặt lãnh đạo Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam báo cáo với Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương những kết quả nổi bật trong hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) của toàn quân 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Báo cáo khẳng định, từ đầu năm đến nay, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng.

Tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc việc quán triệt, học tập nghiên cứu các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của các cấp; chỉ đạo tiến hành đồng bộ công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách mới, có tính lịch sử, nhất là cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, các nghị quyết “bộ tứ trụ cột” để đưa đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần lan tỏa hình ảnh Quân đội, đất nước, con người Việt Nam với nhân dân và bạn bè quốc tế.

Cùng với đó, tham mưu, chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng; phối hợp chặt chẽ với Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam nghiên cứu, đề xuất với Quân ủy Trung ương xây dựng Đề án tiếp tục sắp xếp tổ chức quân sự địa phương “tinh, gọn, mạnh” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nghiên cứu, báo cáo Quân ủy Trung ương đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành Quy định về tổ chức Đảng trong QĐND Việt Nam, Quy định về tổ chức cơ quan chính trị trong QĐND Việt Nam; Quy định về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ cơ sở Ban chỉ huy phòng thủ khu vực; Quy định về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ cơ sở Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng. Tập trung chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị và hoàn thành tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở và 2 đảng bộ cấp trực thuộc Quân ủy Trung ương tổ chức đại hội làm trước để rút kinh nghiệm trong toàn quân. Tích cực tham mưu, đề xuất chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII.

Đồng chí Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi làm việc.

Ngoài ra, Tổng cục Chính trị đã tham mưu quán triệt, triển khai thực hiện toàn diện, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, giải pháp, chính sách xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội đủ về số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng được nâng lên. Tham mưu kiện toàn kịp thời cán bộ chỉ huy, quản lý gắn với chuẩn bị nhân sự cấp ủy khóa mới và nhân sự đơn vị sáp nhập, giải thể, tổ chức lại, nhất là tổ chức lại cơ quan quân sự địa phương, Bộ đội Biên phòng.

Đồng chí Phan Đình Trạc phát biểu tại buổi làm việc.

Đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh, an toàn và bảo vệ chính trị nội bộ, giữ gìn bí mật Nhà nước, bí mật quân sự, phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả, ngăn chặn các thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng của Bộ Công an bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối các hoạt động đối ngoại, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh hoạt động công tác dân vận, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, công tác chính sách quân đội, hậu phương quân đội; giải quyết đầy đủ chế độ, chính sách đối với các đối tượng; chỉ đạo các tổ chức quần chúng phát huy tốt vai trò xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Các cơ quan khối tư pháp, pháp chế Quân đội tổ chức tốt hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội trong toàn quân.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại buổi làm việc.

Ngoài các kết quả trên, Tổng cục Chính trị đã kịp thời phối hợp, tham mưu với Quân ủy Trung ương ban hành nghị quyết về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong Quân đội kết hợp xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Quyết liệt triển khai, tổ chức tốt phong trào “Bình dân học vụ số”; triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án chuyển đổi số các cơ quan Đảng và chuyển đổi số ngành kiểm tra Đảng trong Quân đội; xây dựng dự án chuyển đổi số toàn diện ngành CTĐ, CTCT, bảo đảm kết nối liên thông với các cơ quan Đảng ở Trung ương và các tổ chức đảng trong Quân đội.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc.

Bên cạnh những thành tích, kết quả, Đại tướng Trịnh Văn Quyết cũng báo cáo với Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025 và trong thời gian tới mà Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam xác định. Trong đó, nổi bật là, phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục toàn quân thống nhất về ý chí và hành động trong thực hiện các chủ trương, quyết sách mới đột phá của Đảng và mục tiêu xây dựng Quân đội hiện đại. Tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc Quân ủy Trung ương tổ chức tốt đại hội đảng theo kế hoạch và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII thực sự mẫu mực, tiêu biểu; tham gia có trách nhiệm, chất lượng vào công tác phục vụ Đại hội lần thứ XIV của Đảng...

Qua nghe báo cáo của lãnh đạo Tổng cục Chính trị, các đại biểu dự buổi làm việc đã phát biểu bổ sung, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, có giá trị; đề xuất một số nội dung, biện pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng, hoạt động CTĐ, CTCT trong Quân đội và tạo điều kiện thuận lợi để Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phát huy tốt vai trò, chức năng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

Sáu nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai thực hiện

Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cũng như hoạt động CTĐ, CTCT. Đồng thời, ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những kết quả, thành tích mà Tổng cục Chính trị đã tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo đạt được trong thời gian qua, nhất là từ đầu năm 2025 đến nay.

“Tôi rất phấn khởi khi thấy rằng trong suốt 80 năm qua, Tổng cục Chính trị đã không ngừng phát huy truyền thống vẻ vang, thực hiện rất tốt vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình. Có thể nói, các đồng chí đã tham mưu, đề xuất, chỉ đạo giải quyết một khối lượng công việc đồ sộ, thực hiện rất tốt phương châm “Ở đâu có bộ đội, ở đó có hoạt động CTĐ, CTCT”, làm cho CTĐ, CTCT thực sự là linh hồn, là mạch sống của Quân đội. Đặc biệt trước những chuyển biến của tình hình thế giới, khu vực, trong nước, các đồng chí đã chỉ đạo triển khai rất khẩn trương, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho toàn quân thống nhất về nhận thức, hành động. Các đồng chí cũng đã chú trọng tham mưu, đề xuất, chỉ đạo xây dựng hệ thống tổ chức Đảng trong Quân đội trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức tổ chức và cán bộ…”, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại buổi làm việc.

Bày tỏ sự đồng tình, nhất trí với nội dung báo cáo, những kiến nghị, đề xuất của Tổng cục Chính trị và ý kiến phát biểu của các đại biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục có những diễn biến nhanh chóng và rất phức tạp, các thách thức toàn cầu tiếp tục tác động bất lợi đến mọi quốc gia, dân tộc, trong đó có Việt Nam. Điều đó đặt ra những trách nhiệm mới nặng nề đối với sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc nói chung và những nội dung mới đối với CTĐ, CTCT và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục Chính trị nói riêng.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết báo cáo kết quả nổi bật trong hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị của toàn quân tại buổi làm việc.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cần thực hiện tốt 6 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trước hết, cần tích cực nghiên cứu, tham mưu tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, bảo đảm giữ vững và không ngừng tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội và sự nghiệp quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nhất là các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Quân ủy Trung ương về quân sự, quốc phòng và xây dựng QĐND Việt Nam, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, chỉ đạo quán triệt và triển khai nghiêm túc, phát huy cao nhất vai trò lãnh đạo của các tổ chức đảng trong Quân đội và vai trò của cơ quan chính trị các cấp trong toàn quân.

Thượng tướng Lê Quang Minh phát biểu tại buổi làm việc.

Cùng với đó, chỉ đạo toàn quân tăng cường các giải pháp xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, gắn bó máu thịt với nhân dân, nhất là xây dựng nhân tố chính trị, tinh thần làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Quân đội. Tổng cục Chính trị cần chỉ đạo toàn quân tiếp tục xung kích, đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, bảo vệ chế độ. Tham mưu với Quân ủy Trung ương chỉ đạo xây dựng đề án tổng thể các giải pháp kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng từ Trung ương đến cơ sở theo nhiệm vụ mà Bộ Chính trị đã giao.

Trung tướng Trương Thiên Tô phát biểu tại buổi làm việc.

Tham mưu chỉ đạo xây dựng hệ thống tổ chức đảng gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững mạnh, đáp ứng với yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Trước nhiệm vụ xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại và yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, Tổng cục Chính trị cần tiếp tục tham mưu, chỉ đạo, tiến hành đồng bộ các giải pháp xây dựng hệ thống tổ chức Đảng trong Quân đội trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao. Đồng thời, tiến hành thận trọng, khách quan, chính xác, tuân thủ nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ, nhất là trong bố trí, sắp xếp cán bộ, các vị trí công tác.

Trung tướng Đỗ Xuân Tụng phát biểu tại buổi làm việc.

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Tổng cục Chính trị phối hợp tốt với Bộ Tổng Tham mưu để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tham mưu chiến lược về quân sự quốc phòng, đề xuất chỉ đạo thúc đẩy các giải pháp xây dựng Quân đội hiện đại trong những năm tới, trước hết là xây dựng con người hiện đại. Bên cạnh việc quyết liệt điều chỉnh tổ chức lực lượng Quân đội tinh, gọn, mạnh, cần phối hợp tham mưu, đề xuất để phát triển thêm một số lực lượng cần thiết, bảo đảm Quân đội vừa tinh gọn nhưng phải mạnh, đủ sức chiến đấu, đáp ứng tốt yêu cầu trong các hình thái chiến tranh mới. Tăng cường phối hợp với Bộ Tổng Tham mưu để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao trong Quân đội, tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án, chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài trong QĐND Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Chú trọng giáo dục, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ tinh nhuệ mạnh cả về chính trị và quân sự; bảo đảm mỗi cán bộ, chiến sĩ phải có bản lĩnh chính trị thật sự vững vàng, giỏi về kỹ thuật và chiến thuật, làm chủ vũ khí, trang bị mới, hiện đại.

Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương trao món quà ý nghĩa tặng Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Cùng với các nhiệm vụ trên, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu cần tập trung xây dựng Cơ quan Tổng cục Chính trị vững mạnh toàn diện, thật sự là cơ quan gương mẫu trong toàn quân và trong phạm vi toàn quốc. Trong đó, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, có phẩm chất và năng lực đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan tham mưu chiến lược về CTĐ, CTCT. Các cơ quan trong Tổng cục Chính trị cần tập trung bồi dưỡng, không ngừng nâng cao trình độ, kiến thức, năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ; tham mưu, chỉ đạo phát huy tốt vai trò của các cơ quan tư pháp trong Quân đội, góp phần duy trì, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, phòng ngừa vi phạm và tội phạm trong Quân đội. Đặc biệt, cần tham mưu, đề xuất và chỉ đạo xây dựng, phát triển các cơ quan báo chí Quân đội phục vụ đắc lực cho công tác thông tin, tuyên truyền, trong đó quan tâm xây dựng Báo Quân đội nhân dân, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội thành các cơ quan truyền thông chủ lực, đa phương tiện của Quân đội và của Quốc gia.

Lãnh đạo Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tặng Tổng Bí thư Tô Lâm món quà lưu niệm ý nghĩa tại buổi làm việc.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng yêu cầu, Tổng cục Chính trị cần tham mưu với Quân ủy Trung ương tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp, đặc biệt là Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Trong đó, về văn kiện đại hội, cần tham mưu xây dựng Báo cáo chính trị bảo đảm ngắn gọn, súc tích, xác định được những chủ trương lớn về xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Mỗi chủ trương, quyết sách của đại hội phải có tính khả thi cao, nhanh chóng đi vào cuộc sống, giải quyết thấu đáo những vấn đề thực tiễn đặt ra. Đặc biệt, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội phải là đại hội mẫu mực, làm gương cho các đảng bộ khác học tập.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và các đại biểu dự buổi làm việc.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và trực tiếp, thường xuyên của Quân ủy Trung ương, phát huy bề dày truyền thống, vẻ vang hơn 80 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện tốt chức năng là cơ quan đảm nhiệm CTĐ, CTCT trong toàn quân, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, cùng toàn Đảng, toàn dân xây dựng, phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên mới.

Tin, ảnh: VĂN CHIỂN - VIỆT TRUNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.