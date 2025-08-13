Chính trị Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ ra mắt Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan Trong chương trình chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, sáng 13/8, tại thành phố Busan, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự lễ ra mắt Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan và lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị TPHCM - Busan.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân, cùng các đại biểu tham dự buổi lễ thực hiện nghi thức chào cờ - Ảnh: TTXVN

Tham dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM; các đồng chí: Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, lãnh đạo và đại diện các ban, bộ, ngành, địa phương của Việt Nam; đại diện các cơ quan ngoại giao của Việt Nam tại Hàn Quốc và lãnh đạo thành phố Busan, đại diện Chính phủ Hàn Quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Busan Đoàn Phương Lan cho biết, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan không chỉ là một cơ quan ngoại giao mới, mà còn là cánh cửa mở rộng, nơi bắt đầu của những hành trình mới. Thành phố Busan có đông người Việt Nam sinh sống, học tập. Cộng đồng người Việt tại đây đang ngày càng hội nhập với sở tại, gắn mình cùng với sự phát triển của thành phố. Do vậy, việc thành lập Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại khu vực miền Nam Hàn Quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Busan - Ảnh: TTXVN

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan cam kết sẽ là ngôi nhà chung của bà con, nơi mà mỗi người dân Việt Nam có thể tìm thấy sự hỗ trợ, sẻ chia và kết nối; cầu nối tin cậy để các doanh nghiệp hai nước tìm thấy đối tác, chia sẻ cơ hội và cùng nhau phát triển; người đồng hành để gìn giữ và lan tỏa văn hóa Việt, ngôn ngữ Việt, hồn cốt Việt, để tình cảm và sự thấu hiểu giữa hai dân tộc ngày càng bền chặt.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Busan Đoàn Phương Lan cam kết sẽ nỗ lực hết mình để Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan thực sự là một cầu nối hiệu quả, góp phần đưa mối quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc lên một tầm cao mới, vì lợi ích và sự thịnh vượng chung của hai dân tộc.

Thị trưởng thành phố Busan Park Hyeong Jun phát biểu bày tỏ trong bối cảnh quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam -Hàn Quốc đang phát triển mạnh mẽ, việc thành lập Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Busan mang một ý nghĩa vô cùng to lớn, là minh chứng sống động cho mối quan hệ liên kết ngày càng sâu sắc giữa hai quốc gia; là cầu nối vững chắc đưa quan hệ địa phương mở rộng hơn nữa trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, giao lưu nhân dân.

Thị trưởng thành phố Busan Park Hyeong Jun tin tưởng, sự ra mắt của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan chắc chắn sẽ góp phần tạo nên những động lực mới, mở rộng không gian hợp tác hữu nghị giữa hai thành phố.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trao tặng ông Park Soo Kwan, nguyên Tổng Lãnh sự danh dự Việt Nam tại khu vực Busan Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp ngoại giao".

Tổng Bí thư phát biểu lễ ra mắt Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan và lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị TPHCM - Busan - Ảnh: TTXVN



Tiếp đó, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và lãnh đạo thành phố Busan, đại diện Chính phủ Hàn Quốc đã dự lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác TPHCM - thành phố Busan (Hàn Quốc). Sự kiện do UBND TPHCM và chính quyền thành phố Busan đồng tổ chức.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Hội đồng thành phố Busan Ahn Seong Min chia sẻ, cách đây đúng 30 năm, mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa TPHCM - trung tâm kinh tế, văn hóa lớn của Việt Nam, và thành phố Busan - cửa ngõ quan trọng Đông Nam của Hàn Quốc, chính thức được thiết lập. Đó không chỉ là sự kiện đối ngoại quan trọng, mà còn là dấu mốc khai mở một hành trình giao lưu, kết nối và phát triển bền vững giữa hai thành phố năng động bậc nhất của hai quốc gia.

Chủ tịch Hội đồng thành phố Busan Ahn Seong Min nhấn mạnh, lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác giữa TPHCM và Busan, ra mắt Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Busan là sự kiện quan trọng trong tiến trình hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc; bày tỏ hy vọng vào tương lai hợp tác phát triển của thành phố; khẳng định sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ TPHCM để cùng nhau phát triển.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: TTXVN



Đại diện lãnh đạo và nhân dân TPHCM, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chia sẻ, quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc đã trở thành hình mẫu cho hợp tác liên kết cùng phát triển. Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân đến Hàn Quốc lần này là dấu mốc quan trọng cho mối quan hệ bền chặt giữa hai dân tộc.

Ông Nguyễn Văn Nên cho biết, TPHCM đã bước sang một giai đoạn phát triển mới, với không gian mới, tiềm lực mới, điều kiện mới, cùng nhiều thời cơ và thách thức mới, là đầu tàu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế chất lượng cao, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển, tối ưu hóa phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, đồng thời thử nghiệm các mô hình đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp, góp phần gia tăng năng lực cạnh tranh quốc gia.

Thị trưởng thành phố Busan Park Heong-joon phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: TTXVN

TPHCM đang tập trung kiến tạo và xây dựng một trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ, thương mại, logistics, công nghiệp công nghệ cao và du lịch biển tầm cỡ khu vực và quốc tế. Trong khi đó, thành phố Busan - đô thị cảng hàng đầu của Hàn Quốc và khu vực Đông Bắc Á, không chỉ nổi tiếng là trung tâm logistics, công nghiệp đóng tàu, hàng hải hiện đại, mà còn là thành phố của tri thức, đổi mới, sáng tạo và văn hóa. Busan đã phát triển mạnh mẽ trong các lĩnh vực công nghệ cao, y tế, giáo dục, công nghiệp văn hóa, đặc biệt là phát triển đô thị thông minh gắn với chuyển đổi số, phát triển bền vững và thân thiện với môi trường.

Điều này mở ra rất nhiều cơ hội lớn cho quan hệ hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Busan, trong các lĩnh vực hai bên có tiềm năng, thế mạnh, như chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, giáo dục và đào tạo, du lịch, công nghiệp công nghệ cao, logistics, kinh tế biển và giao lưu nhân dân. Hai thành phố sẽ hiện thực hóa các nội dung thỏa thuận của lãnh đạo hai nước một cách thực chất và hiệu quả nhất.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp 80 năm ngành ngoại giao" cho ông Park Soo Kwan, nguyên Tổng lãnh sự danh dự Việt Nam tại khu vực Busan - Gyeongnam - Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, đây là kết quả của hơn 30 năm quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã được nâng tầm trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện.

Lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác giữa TPHCM và thành phố Busan hôm nay là minh chứng sinh động cho chiều sâu quan hệ của hai nước và khẳng định vai trò không thể thiếu của hợp tác địa phương trong tổng thể hợp tác thực chất giữa hai quốc gia. Những năm qua, Hàn Quốc đã đóng góp rất tích cực trong sự phát triển của Việt Nam. Việc Đoàn đại biểu có mặt ở thành phố Busan ngày hôm nay là bước đi cụ thể để triển khai ngay những nội dung đã thống nhất giữa hai nước trong thời gian tới.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, thành phố Busan có một vị trí quan trọng trong quan hệ hợp tác hai nước; chúc mừng những thành tựu, những kết quả của Busan đạt được trong thời gian vừa qua. Việc Việt Nam khai trương Tổng Lãnh sự ở đây thể hiện sự coi trọng vị trí của thành phố Busan trong quan hệ đối với Việt Nam, đối với TPHCM và đối với các địa phương khác của Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân, cùng các đại biểu tặng hoa các nghệ sĩ biểu diễn nghệ thuật chào mừng tại buổi lễ - Ảnh: TTXVN

Theo Tổng Bí thư, Busan có rất nhiều những tiềm năng để tiếp tục phát triển quan hệ với Việt Nam. TPHCM là một đô thị lớn của Việt Nam, quy mô tiềm năng đầy đủ với một tầm nhìn phát triển hiện đại. Busan và TPHCM đều là những trung tâm kinh tế lớn, trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu của Việt Nam và của Hàn Quốc, hai bên có nhiều điều kiện để tiếp tục hợp tác cùng phát triển.

Tổng Bí thư mong muốn thời gian tới, Busan tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều địa phương, nhiều thành phố khác của Việt Nam. Các tỉnh ven biển của Việt Nam cũng có nhiều cơ hội mở rộng hợp tác với thành phố Busan.

Sự đồng hành, phối hợp của chính quyền, nhân dân Busan đối với TPHCM và những địa phương khác của Việt Nam chắc chắn sẽ hiện thực hóa hiệu quả những định hướng phát triển quan hệ hợp tác mà lãnh đạo hai nước vừa thống nhất.